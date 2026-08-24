Auch Tschechien sagt Teilnahme am ESC ab

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Der Eurovision Song Contest 2027 wird ohne Tschechien stattfinden. Der öffentlich-rechtliche Sender Ceská televize (CT) hat am Dienstag mitgeteilt, dass das Land im kommenden Jahr nicht am Wettbewerb teilnehmen wird. Als Grund nennt der Sender laufende Anpassungen seines Budgets. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) bestätigte den Rückzug und verwies auf den wachsenden finanziellen Druck auf öffentlich-rechtliche Medien.



CT erklärte, der Eurovision Song Contest sei ein umfangreiches Projekt mit hohen programmlichen, organisatorischen und produktionstechnischen Anforderungen. Wegen der aktuellen Haushaltslage habe man sich deshalb gegen eine Teilnahme entschieden. Ob und wann Tschechien zum Wettbewerb zurückkehrt, ließ der Sender offen. Die Entscheidung betrifft zunächst ausschließlich den Wettbewerb im nächsten Jahr. Auch eine Übertragung des Wettbewerbs durch CT ist nicht vorgesehen.



Damit kommt zur politischen Kontroverse um die Teilnahme Israels ein weiteres Problem zum ESC hinzu: die finanzielle Belastung der öffentlich-rechtlichen Sender. EBU-ESC-Direktor Martin Green erklärte, viele Mitgliedssender arbeiteten derzeit mit eingeschränkten Budgets und müssten zugleich steigende Kosten bewältigen. Man hoffe, Tschechien zu einem späteren Zeitpunkt wieder beim Wettbewerb begrüßen zu können.



Auch in Deutschland wird die ESC-Teilnahme oft mit Verweis auf hohe Kosten kritisiert  allerdings ist die Show im Vergleich zu sonstigen Programmen für einen ganzen Samstag vergleichsweise günstig und bietet noch Halbfinal-Shows.

Weitere Absagen haben Israel-Bezug

Der ESC 2027 findet am 11., 13. und 15. Mai in der bulgarischen Küstenstadt Burgas statt. Bulgarien hatte den Wettbewerb im Mai in Wien erstmals gewonnen. Nach aktuellem Stand sind 31 Länder bestätigt, darunter der Rückkehrer Nordmazedonien und der Neuzugang Kanada (queer.de berichtete).



Auch die Niederlande kehren nach einem Jahr Pause zurück. Nachdem der Sender AVROTROS zunächst angekündigt hatte, wegen der Teilnahme Israels erneut auf den Wettbewerb zu verzichten, übernimmt nun die öffentlich-rechtliche NPO die niederländische Teilnahme (queer.de berichtete).

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Irland hingegen wird zum zweiten Mal in Folge nicht teilnehmen. Der öffentlich-rechtliche Sender RTÉ begründet den Boykott mit dem anhaltenden Verlust von Menschenleben und der humanitären Situation im Gazastreifen (queer.de berichtete). Bei Spanien ist die Entscheidung noch nicht endgültig gefallen. Die Präsidentin des öffentlich-rechtlichen Senders RTVE hat dem Verwaltungsrat empfohlen, 2027 nicht am ESC teilzunehmen. Auch aus den restlichen diesjährigen Boykottländern Island, wo der Verwaltungsrat sich gegen eine Teilnahme ausgesprochen hat, und Slowenien, wo inzwischen finanzielle Bedenken im Vordergrund stehen sollen, gibt es noch keine Teilnahmezusage. (cw)