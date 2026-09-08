Linke queer: LSU muss nach Rausch-Wahl Farbe bekennen

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Einen Tag nach der Landtagssitzung in Magdeburg, in der der AfD-Politiker Tobias Rausch zum Parlamentspräsidenten gewählt wurde (queer.de berichtete), hat die queere Gruppe der Linken die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) aufgefordert, "Farbe zu bekennen".



Erstmals seit 1945 sei ein Mitglied einer rechtsextremen Partei zum Präsidenten eines deutschen Parlaments gewählt worden, beklagten Daniel Bache und Shirmaira Yazici, Bundessprecher*innen von Die Linke queer. "Offenkundig waren dabei CDU-Stimmen entscheidend", was Recherchen von "Die Zeit" und "Spiegel" andeuteten. "Wer die CDU wählt, muss folglich damit rechnen, dass dadurch Faschist*innen in die höchsten Ämter des Landes gelangen."



Die AfD sei "die größte politische Bedrohung für queere Menschen in der Geschichte der Bundesrepublik", so die Linke queer weiter. "Die Union leistet dieser Bedrohung aktiv Vorschub, durch ihr Regierungshandeln und durch ihr Abstimmungsverhalten." Die Liberalen in der Union stünden nun in der Verantwortung: "Die LSU sollte sich spätestens jetzt die Frage stellen, inwieweit sie unter diesen Bedingungen noch Pride-Auftritte der Union organisieren oder daran teilnehmen kann."

LSU hatte sich über Parlamentswahl besorgt gezeigt

Die Wahl hatte für Entsetzen gesorgt, auch da Rausch mehr Stimmen erhielt als AfD und BSW zusammen haben. Ebenfalls für Empörung sorgte, dass der extrem queerfeindliche AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider zu einem Vizepräsidenten gewählt wurde, neben einem Kandidaten der CDU, während der Vorschlag der SPD nicht gewählt wurde. Auch bei diesen  geheimen  Wahlen gibt es Mutmaßungen über das Verhalten von Teilen der CDU.



Die AfD hatte die Landtagswahl am 6. September mit 43,8 Prozent gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt (queer.de berichtete). Die Landesvorsitzenden der LSU NRW und LSU Berlin, Philipp Pohlmann und René Powilleit, hatten danach in einer gemeinsamen Pressemitteilung von einem "bitteren Tag" gesprochen und betont, es liege nun "an uns allen, für eine freie und vielfältige Gesellschaft einzustehen". Powilleit ist auch Bundesgeschäftsführer der LSU.

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"FDP, Grüne, SPD und die Union mögen unterschiedliche politische Schwerpunkte haben  es gibt eben nicht nur die eine richtige LSBTIQ-Politik", so das LSU-Statement zum Wahlsieg der "LSBTIQ-feindlichen Partei", das die Linke nicht erwähnt. "Aber uns verbindet das Ziel, allen Menschen ein vielfältiges, freies und sicheres Leben in Deutschland zu ermöglichen. Heute muss auch der Allerletzte verstanden haben, gegen wen LSBTIQ-Menschen wirklich aufstehen müssen." (cw/pm)