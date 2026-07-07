Scruff-Betreiber übernimmt Growlr und plant Millionen-Investition



Das US-Unternehmen Perry Street Software bietet der Community nun drei Dating-Apps, wenngleich nicht das populäre an der Börse gehandelte Grindr (Bild: chatgpt.com)

Heute, 17:28h 2 Min.

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Die Dating-App Growlr bekommt einen neuen Besitzer und soll in den kommenden Jahren umfassend erneuert werden. Perry Street Software, das Unternehmen hinter den queeren Dating-Apps Scruff und Jack'd, hat die auf die Bären-Community ausgerichtete Plattform von The Meet Group übernommen. Perry Street kündigte am Dienstag eine Investition von mehreren Millionen US-Dollar über mehrere Jahre an, um Growlr technisch und optisch grundlegend zu überarbeiten. Die finanziellen Details der Übernahme wurden nicht veröffentlicht.



Growlr wurde 2010 gegründet und richtet sich insbesondere an schwule und bisexuelle Männer aus der Bear-Community sowie deren Fans. Nach Angaben von Perry Street nutzen die App inzwischen knapp eine halbe Million Menschen täglich. Der bisherige Eigentümer The Meet Group hatte Growlr 2019 vom Gründer Coley Cummiskey übernommen  damals für knapp zwölf Millionen US-Dollar.



Perry Street ist ein US-amerikanisches, privat gehaltenes Unternehmen, das 2010 von Eric Silverberg und Johnny Skandros rund um die Eigenentwicklung Scruff gegründet wurde. Die Firma mit Hauptsitz in Miami Beach (Florida) übernahm Jack'D 2019 vom Manhunt-Betreiber Online Buddies.

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Mehr Markenpräsenz für überarbeitete App

Für Anfang 2027 kündigte Perry Street eine komplett überarbeitete Version von Growlr an. Sie soll ein neues Erscheinungsbild, ein neues Logo und neu gestaltete Profile bekommen. Auch die Möglichkeiten zum Teilen von Inhalten in Chats sollen erweitert werden. Zwei bekannte Funktionen kehren zurück beziehungsweise werden ausgebaut: Mit "Shouts" können Nutzer eine Nachricht an mehrere Personen in einem bestimmten Umkreis schicken, während "Flashes" als Möglichkeit zur größeren Sichtbarkeit eines Profils zurückkehren sollen. Außerdem will Perry Street die Videofunktionen überarbeiten und verstärkt gegen Bots und Spam vorgehen.



Growlr soll dabei nicht nur als Dating-App weiterentwickelt werden. Perry Street will die Marke stärker in der internationalen Bären-Community verankern und künftig mehr Bären-Events und sogenannte Bear Weeks in den USA und anderen Ländern unterstützen. Auch die Präsenz in sozialen Netzwerken soll ausgebaut werden. Dazu kommen Kooperationen mit Bären-Influencern und eigene Inhalte für Growlr.

Für Frühjahr 2027 ist zudem eine erste eigene Bekleidungskollektion geplant, die gemeinsam mit bekannten Modedesignern entstehen soll. Perry Street hat außerdem die Domain growlr.com übernommen. Interessierte Nutzer sollen bereits in den kommenden Wochen an einem Beta-Programm für die neue App teilnehmen können. (cw)