Wie Filmemacherin Barbara Hammer das lesbische Kino prägte

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Heute, 04:47h 3 Min.

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Work-Life-Balance: Damit hätte Barbara Hammer wohl nichts anfangen können. Wo hört die Arbeit auf, wo fängt das Leben an? Es scheint, als ob es diese Grenze für die Filmemacherin nie gegeben zu haben. Wo sie war, hatte sie die Kamera dabei. Sie filmte alles. Ein Leben auf Zelluloid, ein Leben für den Film. Und jetzt: ein Film über ihr Leben.



1939 in Hollywood geboren  das klingt nach einem würdevollen Start für eine Karriere hinter der Kamera. Sie begann, mit dem Medium zu experimentieren, nahm ihre Super-8-Kamera mit auf eine Motorradweltreise mit ihrem damaligen Partner. Dann, ihr lesbisches Coming-out, nach innen wie nach außen. Ein einschneidender Moment, für ihr Leben und für ihr Werk. Oder in ihren Worten: "I was born when I became a lesbian."

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Eine Lesbe, die Filme über Lesben drehte



Poster zum Film: "Barbara Forever" startet am 8. Oktober 2026 in ausgewählten Kinos

Die Dokumentation "Barbara Forever" ist mehr als ein biografischer Film. Weil Leben und Werk bei Barbara Hammer untrennbar miteinander verwoben sind, kommt man ihrer Persönlichkeit genau wie ihrem Schaffen näher. Wer die Filmemacherin oder ihre Filme nicht kannte, merkt

schnell, welchen Stellenwert sie im Queer Cinema einnehmen.



In einer Welt, in der Lesben weitgehend unsichtbar waren, sorgte Barbara Hammer für Selbstrepräsentation. In den 1970er Jahren war sie die erste offen lesbische US-Amerikanerin, die über lesbisches Leben und lesbischen Sex Filme machte. "Dyketactics" etwa von 1974, nur vier Minuten lang, aber ungemein einflussreich.



400 Stunden Archivmaterial



Darin sieht man eine Gruppe Frauen, alle nackt, alle fröhlich, ein bisschen wie Hippies in der Natur. Der avantgardistische Experimentalfilm erlaubt es ihr, weibliche Körper zu erkunden  und zugleich die Möglichkeiten, sie filmisch festzuhalten. Eine Liebeserklärung ans Begehren.

Die Doku nutzt Ausschnitte aus den Filmen sowie viel Material, das nie zuvor veröffentlicht wurde, um dem Leben der Regisseurin näherzukommen. 400 Stunden Archivmaterial hinterließ Barbara Hammer  ein kaum zu überschauendes Konvolut, aus dem die Doku schöpfen konnte. Es muss eine Mammutaufgabe für Regisseurin Brydie O'Connor gewesen sein, das alles zu sichten, auszuwählen und so zusammenzufügen, dass sich ein stimmiges Ganzes ergibt.



Die Filmemacherin erzählt ihre Geschichte selbst



Doch nicht nur das ist bemerkenswert: Besonders ist auch, dass die Erzählstimme von Barbara Hammer stammt, da sie nicht nur ihr Leben ständig verfilmte, sondern dabei auch kommentierte. Deshalb klingt ihre Stimme im Verlauf der Doku auch so unterschiedlich, mal energetisch, später rauer und von ihrer Krebserkrankung gezeichnet.



Barbara Hammer starb 2019 an Eierstockkrebs (Bild: The Estate of Barbara Hammer)

Nur ein kleiner Teil des Debütfilms besteht nicht aus Archivmaterial, sondern aus Szenen mit ihrer letzten Partnerin Florrie Burke. Sie erzählt von Barbara Hammer, sortiert Archivkisten, besucht eine Ausstellung über sie.



Sie wollte anerkannt werden



Als offen lesbische Avantgardefilmemacherin hatte Barbara Hammer es nie leicht. Förderinstitutionen fanden ihr Werk zu explizit, Kritiker  kein Gendern nötig  taten sich anfangs ebenfalls schwer. Doch die Regisseurin zeichnete sich nicht nur durch eine gewaltige Lust aufs Leben aus, sondern ebenso durch ein enormes Sendungsbewusstsein. Sie wollte Anerkennung, weil ihr bewusst war, dass ihre Filme künstlerisch wie inhaltlich wertvoll waren. Sie wollte beeinflussen, wollte Spuren hinterlassen, nachfolgende Generationen inspirieren.



| Direktlink | Englischer Originaltrailer zum Film

Die Dokumentation würdigt all das, über sieben Jahre nachdem Barbara Hammer an Eierstockkrebs gestorben ist. "Barbara Forever", der bei der diesjährigen Berlinale den Teddy Award als beste Dokumentation erhielt, trägt seinen Anspruch schon im Titel. Die Doku lässt die queere Vorreiterin und ihr faszinierendes Werk (wieder-)entdecken. Ein Werk, das als Zeitreise überrascht, herausfordert, unterhält und berührt. Oder, wie die Kuratorin des Berlinale Forums, Gaby Babić, schreibt: "Lasst euch von der Dyke-Poesie berühren!"

Infos zum Film



Barbara Forever. Dokumentarfilm. USA 2026. Regie: Brydie O'Connor. Laufzeit: 102 Minuten., Sprache: englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 12. Verleih: Arsenal Filminstitut. Kinostart: 8. Oktober 2026