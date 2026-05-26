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"Promi Big Brother"

Nadja Benaissa plaudert aus dem No-Angels-Kästchen

Nadja Benaissa wurde als Mitglied der No Angels berühmt. Ihr Job brachte damals aber auch viele negative Seiten mit sich, wie sie jetzt bei "Promi Big Brother" erzählt hat.


In der neuen "Promi Big Brother"-Staffel hat Nadja Benaissa über ihre Zeit bei den No Angels gesprochen (Bild: Joyn)

Nadja Benaissa (44) hat das gehabt, was sich vermutlich viele andere Künstler*innen wünschen. Als Mitglied der No Angels kannte sie dank Hits wie "Daylight in Your Eyes" in den 2000er Jahren das ganze Land. Die Sängerin hat jetzt in der neuen "Promi Big Brother"-Staffel aber darüber gesprochen, dass ihr Job damals auch viele negative Seiten hatte.

Die berühmte Girlgroup hatte zunächst fünf Mitglieder, aber Jessica Wahls (49) war bald schon nicht mehr Teil der Gruppe. Die Sängerinnen seien "schon nach drei Jahren nur noch zu viert gewesen", erinnert sich Benaissa. "Jess ist nicht gegangen, Jess wurde gegangen", packt die Sängerin aus. Den Grund könne man "heute überhaupt keinem mehr erzählen [...]. Die wurde gegangen, weil sie schwanger wurde." Reality-Star und Mitkandidatin Kim Virginia (31) kann es nicht fassen: "Das ist crazy. Das ist wirklich krass."

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Nadja Benaissa konnte Zeit mit den No Angels "nicht wirklich genießen"

Als sie erstmals mit den No Angels berühmt wurde, war Benaissa erst 18 Jahre alt. Anfangs habe sie das alles "gar nicht so kapiert", glaubt die Sängerin. Die Mitglieder der Girlgroup hätten auf einmal alle keine Privatsphäre mehr gehabt. Sie hätten ständig nur gearbeitet und auch keine Zeit mehr für die Familie gehabt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Benaissa schon eine kleine Tochter.

In den ersten Jahren mit der Gruppe habe sie ihr Zuhause und die Familie unendlich vermisst  natürlich besonders ihre Tochter. Als Mutter habe sie auf der Arbeit ständig ein schlechtes Gewissen gehabt. "Ich war nicht glücklich in dieser Zeit. Ich konnte es nicht wirklich genießen", blickt sie zurück. Auch überfordert sei sie gewesen. Es war offenbar ein ständiger Zwiespalt  auf der einen Seite der Antrieb, das alles für ihre Tochter durchzuziehen, auf der anderen die Schuldgefühle. In bestimmten Momenten habe sich Benaissa gefragt: "War es das alles wert?"

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Die neue Staffel von "Promi Big Brother" ist am Montag angelaufen. Jeden Abend um 20:15 Uhr zeigt Sat.1 im Fernsehen jeweils eine Live-Show. Alternativ ist das Ganze im Stream bei Joyn zu sehen. Dort gibt es auch einen Rund-um-die-Uhr-Livestream. Im Anschluss an die neueste Ausgabe läuft stets "Promi Big Brother  Die Late Night Show". Das große Finale steigt am 19. Oktober. (spot/cw)

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