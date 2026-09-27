Wenn Shakespeare auf Britney trifft

Heute, 05:37h 2 Min.

2 Min.

Romeo ist tot, doch Julia will leben: Das Pop-Musical "& Julia" schreibt Shakespeares berühmte Liebestragödie komplett um  mit Hits von Britney Spears, den Backstreet Boys und Katy Perry. Am Abend feiert die Produktion im Stuttgarter Stage Palladium Theater Premiere. Nach der Deutschlandpremiere in Hamburg im Herbst 2024 kommt die Show damit in den Südwesten.



Die Geschichte beginnt dort, wo Shakespeare seine Heldin sterben lässt: Statt Romeo in den Tod zu folgen, bricht Julia nach Paris auf. Sie lässt das Drama von Verona hinter sich, erlebt neue Abenteuer und lernt, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Aus einem tragischen Ende wird eine zweite Chance auf das Leben und die Liebe.

- Werbung -



Nichtbinäre Hauptfigur

Neben der starken weiblichen Entwicklung thematisiert "& Julia" auch die Vielfalt der Liebe. Zum Beispiel die Liebe zu Freund*innen, aber auch die queere Liebe rückt in den Mittelpunkt. Mit May gibt es eine nichtbinäre Hauptfigur, und mit Francois singt auch ein pansexueller Mensch auf der Musicalbühne.



Das Stück zelebriert Musik, zu der wahrscheinlich jeder schon einmal getanzt hat  die Playlist besteht aus weltbekannten Pophymnen. Dazu gehören "...Baby One More Time", "I Want It That Way", "Since U Been Gone" und "Can't Stop the Feeling!". Hinter all diesen Songs steckt der schwedische Musikproduzent und Songwriter Max Martin. Laut Stage Entertainment ist er der Musikproduzent mit den zweitmeisten Nummer-1-Hits der Welt, nämlich 27 Songs. Vor Martin liegt nur noch Paul McCartney.



Für das Musical wurden 29 berühmte Songs von Max Martin ausgewählt, neu arrangiert und auf die Figuren und ihre Geschichten zugeschnitten. Viele der Songs handeln von junger Liebe und Herzschmerz  passend zum Shakespeare-Klassiker. Die Dialoge werden auf Deutsch gesprochen, die Lieder bleiben überwiegend im englischen Original.

Die Show läuft auch am New Yorker Broadway

Die Titelrolle übernimmt die in Los Angeles geborene Rita Sebeh, die Julia bereits in Hamburg gespielt hat. In Stuttgart war sie zuvor als Jasmin im Disney-Musical "Aladdin" zu sehen. Das Buch stammt von David West Read, der auch an der Comedyserie "Schitt's Creek" mitgearbeitet hat. Die Kostüme verbinden Elemente aus Shakespeares Epoche mit der Straßenmode der 1990er und 2000er Jahre.



Seine erste Premiere feierte das Musical 2019 in Manchester, anschließend zog es ins Londoner West End. Dort gewann es drei Olivier Awards. Seit 2022 ist die Produktion auch am New Yorker Broadway zu sehen. (dpa/cw)