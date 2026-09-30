Trans Journalistin mit Film-Leiche verglichen: 2.000 Euro Strafe



Symbolbild: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig (Bild: dpsinghbhullar / pexels

Heute, 09:54h 3 Min.

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Ein Youtuber und Influencer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist wegen Beleidigung einer trans Journalistin verurteilt worden. Das Amtsgericht Aichach verhängte gegen den 56-Jährigen eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 100 Euro, insgesamt also 2.000 Euro. Hinzu kommen die Verfahrenskosten. Das berichtet der "Donaukurier" (Bezahlartikel).



Der Mann hatte im August 2025 auf der Plattform X ein Foto der Journalistin mit den Worten "Psycho könnte man mal wieder gucken" kommentiert. Die Staatsanwaltschaft wertete das als Herabwürdigung wegen ihres Äußeren.

Angeklagter beruft sich auf Meinungsfreiheit

Der Angeklagte, der auf Youtube rund 130.000 Follower*innen hat und sich in seinen Videos satirisch mit der deutschen Medienlandschaft befasst, räumte die Urheberschaft sofort ein. "Um es abzukürzen: Der Post ist von mir", sagte er vor Gericht. Den Vorwurf der Transfeindlichkeit wies er laut "Donaukurier" zurück. "Dieser Vorwurf ist absurd", sagte der Angeklagte.



Nach eigener Darstellung bezog er sich auf eine äußerliche Ähnlichkeit der Journalistin mit der Leiche der ermordeten Mutter in Alfred Hitchcocks Film "Psycho" von 1960 oder mit der Figur des Norman Bates. Was genau er meinte, wurde in der Verhandlung nicht ganz klar. Weder der Richter noch die Staatsanwältin konnten eine solche Ähnlichkeit erkennen. Der Angeklagte verwies darauf, dass dieser Vergleich im Netz von vielen Influencer*innen gezogen werde, und berief sich auf die Meinungsfreiheit.



Richter Axel Hellriegel hielt dagegen: "Wenn andere eine Person als Arschloch bezeichnen, ist es trotzdem eine Beleidigung." Der Angeklagte erwiderte, bei diesem Wort sei die Beleidigung klar, beim Psycho-Vergleich keinesfalls.

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Staatsanwältin fordert 6.000 Euro Strafe

Zu seiner Verteidigung führte der Mann außerdem an, die Journalistin teile in ihren eigenen Beiträgen kräftig aus und bezeichne andere Menschen oft als "Depp", "dumm" oder "dämlich". Das belegte er mit zahlreichen Beiträgen auf X. Zudem habe die Betroffene den Post vermutlich nie selbst gesehen, die Anzeige hatte die Polizei erstattet. "Ich kann doch das Wort Satire nicht noch größer auf meine Kanäle schreiben", sagte er.



Staatsanwältin Sabrina Biedermann sah "keine andere Auslegungsmöglichkeit als die Herabwürdigung" der Journalistin. Es sei zudem kein Zufall, dass es sich um eine trans Person handle, die zu einem besonders verletzlichen Personenkreis gehöre. Sie forderte 60 Tagessätze zu je 100 Euro. Die Höhe des schwankenden Monatseinkommens hatte sie nach Angaben des "Donaukuriers" mithilfe einer KI berechnet.



Teilgeständnis wirkt sich strafmindernd aus



Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Der Beitrag sei klar als Satire erkennbar gewesen und habe nicht auf die Herabsetzung einer transgeschlechtlichen Person gezielt. Außerdem nehme die Betroffene selbst kein Blatt vor den Mund.



Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht, blieb aber deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Beleidigung bewegte sich laut Richter am unteren Rand des Strafrahmens. Strafmildernd wirkten sich das Teilgeständnis und die bisherige Straffreiheit des Angeklagten aus. Ob das Urteil rechtskräftig ist, blieb offen, der weitere Rechtsweg steht dem Mann offen. (cw)