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Baden-Württemberg

Karlsruhe: Queer­feindliche Freikirche nicht anerkannt

Die International Christian Fellowship wollte offizieller Träger der freien Jugendhilfe in Karlsruhe werden  nach Protesten entschied sich der Jugendhilfe-Ausschuss gegen eine Anerkennung.


Plakat von einer Kundgebung vor dem Rathaus Karlsruhes (Bild: instagram / dielinkekarlsruhe)

Trotz einer Beschlussvorlage der Stadt, die International Christian Fellowship (kurz ICF) Karlsruhe als offiziellen Träger der freien Jugendhilfe anzuerkennen, hat sich der Jugendhilfe-Ausschuss am Mittwoch gegen den Schritt entschieden  und das deutlich. Insgesamt gab es 17 Nein-Stimmen, sechs dafür und eine Enthaltung.

Der Ausschuss hatte die Frage bereits im Juni behandelt, aber eine Entscheidung zunächst vertagt. Die Beschlussvorlage der Stadt hatte eine Zustimmung empfohlen  die Verwaltung sah "die formalen Voraussetzungen für die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe () durch die Satzung des Vereins, die nachgewiesene Gemeinnützigkeit und durch die getätigten Aktivitäten" als erfüllt an.

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Belegte Queerfeindlichkeit der Kirche

Vor dem Rathaus hatten sich einige Anhänger der Kirche versammelt. Zugleich gab es eine Kundgebung mit Redebeiträgen, zu der die Linke aufgerufen hatte. Die Jugendorganisationen von CDU, SPD, Grünen und FDP hatten in einem Offenen Brief eine Nicht-Anerkennung gefordert. Der Brief verweist auf queerfeindliche Vorfälle und Äußerungen aus den verschiedenen Standorten der in der Schweiz beheimateten Kirche  "eine öffentliche, spezifische Distanzierung des ICF Karlsruhe von diesen Positionen erfolgte bislang nicht".

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Zuvor hatten bereits der LSVD+ und die queeren Organisationen Karlsruhes unter Verweis auf Recherchen des Portals FundiWatch eine Ablehnung der erwünschten Anerkennung gefordert (queer.de berichtete). Dabei verwiesen sie auf queerfeindliche Äußerungen, auf Enthaltsamkeits-Forderungen an Homosexuelle, auf einen praktischen Ausschluss queerer Menschen in Verantwortungsrollen und auf eine TV-Reportage, in der der Reporter durch Handauflegen und Zungengebet von seiner Homosexualität "befreit" werden sollte.

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Der Offene Brief vom Zentrum queerKAstle, CSD und weiteren Organisationen hatte betont, die ICF habe zu wichtigen Fragen keine Antworten gegeben  "insbesondere zur diskriminierungsfreien Arbeit mit queeren Jugendlichen, zum vermittelten Frauen- und Familienbild sowie zur reproduktiven Selbstbestimmung". Daher bestünden "massive Zweifel an der grundgesetzkonformen Ausrichtung des Trägers". Gerade für queere Jugendliche seien "die unbedingte Akzeptanz ihrer Identität und ein diskriminierungsfreies Umfeld von zentraler Bedeutung für ihre mentale Gesundheit". (cw)

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