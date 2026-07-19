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Aktion am 11. Oktober

100 Coming-outs am Kölner Dom


Das Plakat zur Aktion (Bild: anyway)

Am Sonntag wird es in Köln so viele Coming-out-Geschichten gleichzeitig zu hören geben wie noch nie vorher irgendwo in Deutschland zuvor. Unter dem Motto "100 Coming-outs" erzählen Schwule, Lesben, Bisexuelle sowie trans Personen von ihren Coming-outs  vom Teenager bis zum Senior.

Alle Menschen sind eingeladen, als Zuhörerer*­innen zu der Aktion vorbeizukommen und den Geschichten zu lauschen. Sie findet von 13 bis 14 Uhr auf dem Roncalliplatz am Dom statt. Anlass ist der jährlich am 11. Oktober begangene internationale Coming-out-Tag.

Die Aktion ist von Ehrenamtlichen im queerem Jugendzentrum anyway erdacht. Sie stellen dazu 200 Stühle auf dem Roncalliplatz auf. Auf 100 können queere Menschen Platz nehmen, auf anderen jede andere Person. Wie beim Speed-Dating werden die Plätze getauscht, sodass man mehrere Coming-out-Geschichten hören kann. Abgerundet wird die einstündige Aktion von einem Bühnenprogramm mit einzelnen Coming-out-Geschichten. Unter anderem sprechen Eltern über ihre Perspektive auf das Coming-out ihres Kindes.

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"Das innere und äußere Coming-out ist ein zentraler Punkt in den Biografien von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und trans Personen", so Falk Steinborn vom Jugendzentrum anyway. "Es steht am Ende der Selbstakzeptanz. Es symbolisiert Freiheit, die oft aber auch ihren Preis hat."

Instagram / anyway_koeln
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Wer seine eigene Geschichte im Rahmen der Aktion teilen möchte, kann sich bei mitmischen@anyway-koeln.de einen Stuhl reservieren.

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