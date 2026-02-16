Landtags-Petition gegen "Zwangsouting" in Baden-Württemberg

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Screenshot der Online-Petition von der Landtags-Webseite

Das queere Netzwerk Baden-Württemberg und weitere Verbände haben zu einer Unterzeichnung einer Petion auf der Webseite des Landtags aufgerufen, die sich gegen eine am 1. November in Kraft tretende Änderung des Meldegesetzes ausspricht.

Erreicht die Petition, die auch von Nicht-Bürger*­innen des Landes unterzeichnet werden kann, 10.000 Unterschriften in den nächsten sechs Wochen, wird das Anliegen im Landtag gehört. Zwei Tage nach Veröffentlichung hatte die Petition am Donnerstag bereits fast 4.000 Unterschriften.

Anlass ist eine im Februar bekannt gewordene Verordnung des Innenministeriums, Änderungen des Geschlechtseintrags nach dem Selbst­bestimmungs­gesetz (SBGG) automatisiert an Polizeibehörden und das Landeskriminalamt zu übermitteln und den früheren Eintrag und Vornamen dauerhaft zu speichern (queer.de berichtete). Das führte zu Kritik über mangelnden Datenschutz und eine "Sonderbehandlung", die SBGG-Nutzende automatisch unter einen "Generalverdacht" stelle.

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"Es gibt für uns weder einen demokratischen noch menschlich nachvollziehbaren Grund, warum eine spezifische Personengruppe durch eine solche Regelung für immer unfreiwillig sichtbar gemacht werden soll", heißt es in der Petition. Die sensiblen Daten könnten künftig "möglicherweise ALLEN Arbeitnehmenden in öffentlichen Ämtern bei jedem Datenabruf mit angezeigt werden, so dass Menschen, die das SBGG genutzt haben, künftig bei jedem Gang zum Rathaus oder einer Behörde einem Zwangsouting ausgesetzt werden und damit der realen Gefahr, diskriminiert zu werden."

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Für eine systematische Speicherung gebe es keine Notwendigkeit, so das Queere Netzwerk. "Wir fordern den Landtag von Baden-Württemberg mit dieser Petition auf, sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und zu klären, ob die geplante Meldeverordnungsänderung mit dem Grundgesetz, dem Datenschutz (DSGVO) und der Menschenwürde vereinbar ist", heißt es zum Abschluss der in weitere Details gehenden Petition. "Und wir erwarten eine Antwort, ob es in unserem Bundesland, das so viel Wert auf Vielfalt, Offenheit und gegenseitigen Respekt legt, möglich sein darf, dass einzelne Menschengruppen derart stigmatisiert und unter Generalverdacht gestellt werden können." (cw)

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