KLM enthüllt das 107. Delfter Blau-Miniaturhaus

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Am 7. Oktober 2026 feierte KLM Royal Dutch Airlines ihr 107-jähriges Bestehen mit der Enthüllung des neuen Delfter Blau Miniaturhauses "Wijnhoeve De Kleine Schorre" aus Dreischor (Zeeland). Seit mehr als einem Jahrhundert verbindet KLM die Niederlande mit der Welt und präsentiert international, wofür das Land steht. Mit der Tradition der jährlichen Miniaturhäuser würdigt die Airline besondere Orte und Geschichten, vor allem in den Niederlanden. In diesem Jahr steht das Weingut aus Zeeland im Mittelpunkt, das KLM seit mehr als zwanzig Jahren mit Wein für die World Business Class beliefert.



Ein gemeinsamer Pioniergeist



Als weltweit älteste Fluggesellschaft, die noch unter ihrem ursprünglichen Namen operiert, spielt KLM seit 107 Jahren eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der internationalen Luftfahrt. Von der Einführung eines einzigartigen Drehkreuz-Systems (Hub-and-Spoke-Modell) bis hin zur Erschließung neuer europäischer und interkontinentaler Strecken hat KLM stets nach neuen Wegen gesucht, die Niederlande mit der Welt zu verbinden.



KLM setzt auch heute auf Innovationen. Die Feierlichkeiten zum 107. Jubiläum fallen in eine Woche, in der die Fluggesellschaft mit der Ankunft ihres ersten Airbus A350 einen konkreten Schritt in Richtung einer zukunftsfähigen Luftfahrt unternimmt. Das neue Flugzeug wird schon bald auf verschiedenen Interkontinentalstrecken zum Einsatz kommen.



Dieser Pioniergeist ist auch bei De Kleine Schorre erkennbar. Als das Weingut 2001 in Zeeland gegründet wurde, stieß es auf große Skepsis. Schließlich verband man Spitzenweine eher mit den sonnigen Hügeln Südeuropas als mit dem schweren Meereslehm und den salzhaltigen Winden von Schouwen-Duiveland. Doch allen Erwartungen zum Trotz entwickelte sich De Kleine Schorre zu einem führenden Weingut. Heute genießen Passagiere aus aller Welt seine Weine von September bis November in der KLM World Business Class.

Geschätzte Handwerkskunst

Was KLM und das Weingut in Zeeland verbindet, geht über ihre langjährige Partnerschaft hinaus. Beide kombinieren Handwerkskunst mit Innovation und teilen den Anspruch, in ihren jeweiligen Bereichen etwas zu bewirken. Dieser Fokus auf Qualität, Gastfreundschaft und Unternehmertum bildet das Fundament einer Partnerschaft, die mittlerweile seit mehr als 20 Jahren besteht.



"Seit 107 Jahren verbindet KLM die Niederlande mit der Welt. Dabei bringen wir nicht nur Menschen zusammen, sondern zeigen auch, wofür die Niederlande stehen. Mit unserem 107. Delfter Blau Miniaturhaus ehren wir De Kleine Schorre, einen Partner, der wie KLM Pionierarbeit gewagt und gezeigt hat, wie niederländische Qualität und Handwerkskunst internationale Anerkennung finden können. Das macht dieses Haus zu einem passenden Symbol für unser 107-jähriges Jubiläum", erklärt Marjan Rintel, Präsidentin und CEO von KLM.



"Es ist eine enorme Ehre für unser Weingut, Teil der Sammlung von KLM-Miniaturhäusern zu werden", sagt Johan van de Velde, Inhaber von De Kleine Schorre. Vor 25 Jahren begannen wir mit der Überzeugung, dass sich in den Niederlanden hervorragender Wein erzeugen ließe, zu einer Zeit, als niederländischer Wein auf keiner Weinkarte zu finden war. Dank unserer langjährigen Partnerschaft mit KLM konnten Reisende aus aller Welt Weine aus Zeeland kennenlernen. Dass unser Weingut nun als Delfter Blau Miniaturhaus verewigt wird, empfinden wir als wunderbare Krönung all dessen, was wir in den vergangenen 25 Jahren aufgebaut haben."

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Über die Delfter-Blau-Miniaturhäuser

Seit den 1950er Jahren überreicht KLM Passagieren der World Business Class auf Interkontinentalflügen Delfter Blau Miniaturhäuser. Seit den 1990er Jahren sind die Häuser mit Bols Genever gefüllt. Es handelt sich um Miniaturversionen bedeutender Gebäude vor allem in den Niederlanden. Diese haben sich zu begehrten Sammlerstücken entwickelt.



Seit 1994 entspricht die Anzahl der Häuser in der Sammlung dem Alter von KLM. Jedes Jahr am 7. Oktober, dem Jahrestag von KLM, wird die Sammlung um ein neues Haus erweitert. Das Haus Nr. 107 ist nach Häusern in Middelburg (Nr. 6) und Veere (Nr. 22) das dritte Gebäude aus Zeeland, das in die Serie aufgenommen wurde.