BGH: Vaterschaftsanerkennung durch trans Mann kann unwirksam sein

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Die Anerkennung der Vaterschaft für ein Kind durch einen trans Mann ist unter Umständen unwirksam. Das betrifft die Zeit vor dem Selbstbestimmungsgesetz 2024, wenn die Person zum Zeitpunkt der Geburt des Babys noch keinen männlichen Geschlechtseintrag hatte, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss (Az. XII ZB 456/25, PDF) entschied. Die Anerkennung werde auch nicht dadurch wirksam, dass schon mehr als fünf Jahre vergingen.



In dem Fall aus Mecklenburg-Vorpommern hatte eine Frau im November 2014 ein Kind geboren. Sie führte mit dem trans Mann eine Beziehung. Seit August 2016 galt dieser auch rechtlich als Mann, was damals noch ein Gericht feststellen musste, und änderte seinen Vornamen. Danach erkannte er mit Zustimmung der Mutter die Vaterschaft für das Kind an und wurde als Vater im Geburtenregister des Standesamts eingetragen.



2019 gaben beide an, die Sorge für das Kind gemeinsam übernehmen zu wollen. Dann trennten sie sich aber. Das Kind blieb bei der Mutter. Diese zog vor Gericht, um die Vaterschaft ihres ehemaligen Partners für unwirksam erklären zu lassen. Vor dem Amtsgericht Stralsund und dem Oberlandesgericht Rostock hatte sie damit keinen Erfolg, vor dem BGH schon.

Geschlechtseintrag zum Zeitpunkt der Geburt entscheidend

Eine Vaterschaftsanerkennung ist nach dem Urteil unwirksam, wenn sie von jemandem abgegeben wird, der bei der Geburt des Kinds noch einen weiblichen Geschlechtseintrag hatte. Der BGH änderte die Entscheidung aus Mecklenburg-Vorpommern entsprechend. Er ließ offen, ob ein trans Mann grundsätzlich vor Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes eine Vaterschaft anerkennen konnte. Das sei hier nicht entscheidend, weil der BGH sich konkreter auf den Geschlechtseintrag zum Geburtszeitpunkt des Kindes stützte.



Der zwölfte BGH-Zivilsenat sieht seine Entscheidung im Einklang mit dem Verständnis des Gesetzgebers. Dieser habe beim späteren Selbstbestimmungsgesetz weiterhin "das Ziel verfolgt, Kinder ihren biologischen Eltern auch rechtlich so zuzuweisen, dass ihre Abstammung nicht im Widerspruch zu ihrer biologischen Zeugung auf zwei rechtliche Mütter oder Väter zurückgeführt wird", zitiert der BGH aus der Gesetzesbegründung.

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Das Selbstbestimmungsgesetz war zum November 2024 in Kraft getreten. Seitdem reicht eine Erklärung beim Standesamt, um Geschlechtseintrag und Vornamen zu ändern. In der Neuregelung heißt es zur Vaterschaftsanerkennung, dass für das Rechtsverhältnis zwischen einer Person und ihren Kindern ihr Geschlechtseintrag im Personenstandsregister zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes maßgeblich sei  allerdings gibt es mehrere Ausnahmen, etwa bei der Person, die das Kind geboren hat.



Das komplette Abstammungsrecht ist komplex und wartet u.a. bezüglich queerer Personen weiter auf Reformen, etwa auch bei Familien mit zwei Müttern oder der bislang fehlenden Anerkennung von intergeschlechtlichen oder nicht-binären Eltern. (cw/afp/dpa)



Linke: Reformen nötig (16.25h)



Die Entscheidung des BGH ist formal nachvollziehbar, kommentierte Maik Brückner, Sprecher für Queerpolitik der Linken im Bundestag, in einer Pressemitteilung. "Aber der Fall zeigt gleich mehrere Probleme für queere und transgeschlechtliche Eltern auf: Der Gesetzgeber muss im Abstammungsrecht endlich Abstand davon nehmen, dass es nur einen Vater und eine Mutter als Eltern geben kann. Gleichzeitig muss Paragraph 11 des Selbstbestimmungsgesetzes ersatzlos gestrichen werden, denn er diskriminiert trans Männer gegenüber trans Frauen." Ein alter Geschlechtseintrag dürfe Menschen nicht Jahre später wieder einholen und ihnen rechtliche Nachteile bringen. "Familie ist, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, auch nach Trennung. Das darf nicht am früheren Geschlechtseintrag scheitern. Das Kind ist mit dem Vater aufgewachsen."