

Anne Carson bei einer Preisverleihung 2024 und die deutsche Ausgabe ihres gefeierten Werkes "Autobiography of Red" (1998/2019) (Bild: Jay Dixit / wikipedia , Verlag S. Fischer)

Heute, 16:30h 4 Min.

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Die kanadische Dichterin und Autorin Anne Carson wird in diesem Jahr mit dem prestigeträchtigen Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Wie die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekanntgab, bekommt die 76-Jährige die Auszeichnung für ihr "kühnes und erfinderisches Werk, das im spielerischen Dialog mit der klassischen Tradition neue Formen für die zeitgenössische Literatur geschaffen hat".



Sie habe kurz mit der Preisträgerin am Telefon sprechen können, berichtete die Ständige Sekretärin der Akademie, Ingrid Carlberg, bei der Preisbekanntgabe. "Sie war sehr überrascht. Wir hatten nicht viel Zeit zu reden, aber sie hat mir erzählt, dass sie gerade in Island ist, um dem Wind zuzuhören."



Im vergangenen Jahr war der Ungar László Krasznahorkai mit dem prestigeträchtigen Preis ausgezeichnet worden. Die Fachwelt hatte daher bereits damit gerechnet, dass der Literaturnobelpreis in diesem Jahr an eine Frau geht. Der Nobelpreis ist in diesem Jahr mit zwölf Millionen schwedischen Kronen (gut eine Million Euro) dotiert. Verliehen werden die Auszeichnungen in Literatur, den Wissenschaftskategorien und Wirtschaft am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel, in Stockholm. Der Friedensnobelpreis wird am selben Tag in Oslo überreicht  an wen, wird am Freitag verkündet.

Liebe zur griechischen Sprache schon in der Schule

Carson gilt laut Verlag S. Fischer in Kanada und den USA als eine der wichtigsten Stimmen der Gegenwart. Geboren wurde sie 1950 in Toronto. Ihre Liebe zur griechischen Sprache sei bereits in der Schule entfacht worden, erzählte Literaturkritiker Denis Scheck. "Eine Highschool-Lehrerin hat ihr in der Mittagspause privat Griechisch beigebracht", sagte er. Es sei das Wichtigste gewesen, das ihr im Leben begegnet sei.



Carson studierte Griechisch. Während ihrer gesamten Laufbahn habe sie "das Verfassen von Gedichten mit Übersetzungsarbeit und Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten verbunden", sagte der Vorsitzende des Nobelkomitees für Literatur, Anders Olsson. "Ihre Übersetzungen aus dem Altgriechischen können als eigenständige Werke betrachtet werden."



Mehr als ein Dutzend Bücher hat Carson veröffentlicht. Mit dem langen Essay "Eros the Bittersweet" habe sie 1986 die Basis für ihr schriftstellerisches Schaffen gelegt, sagte Olsson. Das Werk ist eine Mischung aus Roman, Poesie und altphilologischer Abhandlung und analysiert das Begehren bei Sappho und Platon.



Parallelität von Antike und Gegenwart und queeres Begehren



"Autobiography of Red" wird von vielen als ihr Meisterwerk gefeiert, auf Deutsch kam das Buch 2019 zusammen mit dem Nachfolger "Red Doc" als "Rot. Zwei Romane in Versen" beim Verlag S. Fischer heraus. Carson greift darin den antiken Mythos von Geryon und Herakles auf und macht aus der Begegnung der beiden Männer eine Liebesgeschichte. Geryon, bei dem griechischen Dichter Stesichoros ein dreileibiges Ungeheuer, wird bei Carson zu einem roten, geflügelten Jungen der Gegenwart. Er verliebt sich in Herakles. Aus dem antiken Kampf gegen ein Monster wird so eine Geschichte über gleichgeschlechtliches Begehren, Scham, Gewalt, Verletzlichkeit und das Erwachsenwerden.



Es handle sich um eine "todtraurige schwule Liebesgeschichte", sagte Literaturkritiker Scheck. "Eros", "Autobiography of Red" oder auch ihre gefeierte Übersetzung der Fragmente Sapphos ("If Not, Winter") werden von der Schwedischen Akademie ausdrücklich erwähnt und bieten auch die Grundlagen vieler ausführlicher queerer Analysen.



Eine Parallelität von Antike und Gegenwart durchzieht ihr ganzes Werk. "Sie war so fasziniert von antiker griechischer Literatur, dass sie diese in die Gegenwart übersetzt und in fulminanten Werken zu neuem Leben erweckt hat", sagte Scheck. "Die Literatur von Anne Carson macht uns deutlich, dass wir Zwerge auf den Schultern von Riesen sind."

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Gewissheiten ins Wanken bringen

Lektor Hans Jürgen Balmes vom Verlag S. Fischer sagte auf der Frankfurter Buchmesse, es gebe keine lebende Lyrikerin, die durch ihre Arbeit als Altphilologin so viel über Poesie wisse. Wenn sie schreibe, trage jedes Wort zwei Koffer. "Der eine Koffer voller antiker Referenzen" und der andere Koffer mit dem Leben, das jeder mit sich herumschleppe. Der Verlag sagte über die Auszeichnung Carsons: "Ihre Gedichte leisten, was große Literatur fordert: Sie bringen unsere Gewissheiten ins Wanken: das Selbst, die Form, die Identität, das Geschlecht."



Der Preis für Carson sei "absolut verdient", die Kanadierin eine "wunderbare Autorin", sagte Literaturkritiker Scheck. Nur einen einzigen Wermutstropfen habe die Auszeichnung: "Ich hätte es noch besser gefunden, wenn sie den Preis mit Margaret Atwood geteilt hätte." Atwood  ebenfalls Kanadierin  gilt seit vielen Jahren als heiße Anwärterin auf den berühmten Preis. (cw/dpa)