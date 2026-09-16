Türkische Gemeinde erschüttert über anti-queere Verfolgungswelle in der Türkei

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Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) hat sich besorgt gezeigt über das Vorgehen gegen queere Organisationen und Aktivist*innen in der Türkei. Man stehe "aus tiefer Überzeugung und uneingeschränkter Solidarität an der Seite der LSBTIQ+-Community", hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Presseerklärung.



Die jüngsten Entwicklungen berührten das Leben zahlreicher Menschen ganz direkt: "Viele queere Menschen aus unserer Community  ob hier geboren, aufgewachsen oder in jüngerer Zeit zugewandert  durchleben derzeit Tage voller Furcht und Ungewissheit. Sie bangen um die Unversehrtheit ihrer Freund*innen, Familien und Bekannten vor Ort." Hinzu komme eine wachsende persönliche Verunsicherung: "Viele Betroffene quält die reale Sorge um die eigene Sicherheit, sodass selbst der Besuch bei den eigenen Eltern oder Verwandten im Herkunftsland aus Angst vor Repressalien kaum mehr denkbar erscheint. Dies reißt schmerzhafte Lücken in familiäre Bande und das persönliche Sicherheitsgefühl."

Über hundert Festnahmen bei konzertierter Aktion

Mitte September hatte die türkische Polizei in mehreren Städten Razzien in queeren Bars und Clubs sowie in Büros und Wohnungen von queeren Aktivist*innen durchgeführt und dabei zahlreiche Menschen festgenommen (queer.de berichtete). Auch anschließende Proteste gegen das Vorgehen der Behörden im Rahmen der Aktion "Meine Familie ist sicher" wurden niedergeschlagen (queer.de berichtete). Über 100 Menschen wurden festgenommen, viele befinden sich weiter in Untersuchungshaft.



Zudem wurden zahlreiche LGBTI-Websites sowie ein unabhängiges Medium und dazugehörige Konten in Online-Netzwerken gesperrt (queer.de berichtete), ein schwuler Sänger wegen des Vorwurfs der "Obszönität" angeklagt (queer.de berichtete). Bereits zuvor waren unter anderem immer wieder CSD-Demonstrationen verboten und aufgelöst worden. Die türkische Politik hatte ihre queerfeindliche Rhetorik und Politik von Jahr zu Jahr verschärft.

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Maßnahmen zur Unterstützung der Community

Familie und Gemeinschaft sollten Orte des Schutzes, des Halts und der Geborgenheit sein, betont die Türkische Gemeinde in Deutschland. Wenn Angst und Ausgrenzung diesen Raum bedrohen, treffe das alle. "Die TGD und ihre Mitgliedsverbände verstehen sich als sicherer Hafen und verlässliche Stütze für die gesamte türkeistämmige Vielfalt. Wir nehmen die existentiellen Sorgen und Ängste der queeren Menschen in Deutschland sehr ernst und lassen sie nicht allein." Um den Betroffenen in dieser belastenden Lage beizustehen, setze man sich ein für:

Kultursensible Unterstützung: Den Ausbau und die verlässliche Förderung muttersprachlicher Beratungs- und Hilfsangebote für queere Türkeistämmige sowie deren Angehörige hier in Deutschland.



Sensibilität und Schutz: Einen fairen und sorgfältigen Blick auf die Gefährdungslage von LSBTIQ+-Personen in behördlichen Verfahren sowie transparente Informationen zu Sicherheitsrisiken bei Reisen in das Herkunftsland.



Räume des Dialogs und des Schutzes: Die kontinuierliche Schaffung von diskriminierungsfreien Begegnungsräumen, den Abbau von Vorurteilen innerhalb der Gemeinschaft und die Stärkung eines solidarischen Zusammenhalts, der niemanden zurücklässt.

Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat in der Vergangenheit oft mit queeren Organisationen zusammengearbeitet, ihr Chef Gökay Sofuoglu wurde dafür bereits 2019 mit dem Rosa Detlef ausgezeichnet (queer.de berichtete). Erst vor wenigen Tagen rief die Gemeinde Parteien auf, nach dem AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt marginalisierte Gruppen zu schützen  insbesondere auch queere Menschen (queer.de berichtete). (pm/cw)