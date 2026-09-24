Trump verbreitet transfeindlichen Wahlkampfspot gegen Demokratin



Der US-Wahlkampf wird immer widerlicher, so greif Präsident Donald Trump (l.) die Senatskandidatin Annie Andrews (r.) mit einem transfeindlichen Video an

Heute, 19:56h 3 Min.

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US-Präsident Donald Trump hat einen drastischen transfeindlichen Wahlkampfspot gegen die demokratische Senatskandidatin Annie Andrews aus South Carolina verbreitet. Das Video des republikanischen Super-PAC "Security is Strength" trägt den Titel "We Can't Trust Annie Andrews" und suggeriert, trans Menschen seien eine Gefahr für Kinder.



Zu sehen ist ein bärtiger Mann mit rosa Perücke, Bluse und Rock, der in einem Supermarkt auf ein Mädchen zugeht und über Andrews sagt: "Sie hat meine Stimme". Das Kind wirkt verängstigt, bevor seine Mutter es an sich nimmt. Eine Sprecherstimme behauptet unterdessen, Andrews unterstütze Pubertätsblocker, Hormone und Operationen für Minderjährige sowie die Teilnahme von "Männern am Frauensport". Am Ende heißt es, Andrews stehe für "they/them" und nicht für die Werte South Carolinas. Eine gefälschte Zeitungsanzeige schreibt Andrews zudem eine Aussage zu, die sich als "Lasst und die Kinder vertransen" übersetzen lässt.





Trump teilte den Spot am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social. Der Präsident hatte Andrews bereits wenige Tage zuvor persönlich mit einer transfeindlichen Beleidigung angegriffen. In einem Beitrag zur Unterstützung ihrer republikanischen Konkurrentin Darline Graham bezeichnete er die Demokratin mehrfach mit dem Schimpfwort "trannie". Andrews ist cisgeschlechtlich. Sie ist Kinderärztin, Mutter von drei Kindern und tritt bei der Senatswahl am 3. November gegen Graham an.

Andrews reagierte zunächst gelassen

Der neue Spot knüpft an eine Kampagne an, die Andrews bereits zuvor mit dem Thema trans Menschen attackierte. Als das neue Video veröffentlicht wurde, reagierte die Demokratin mit einer Gegenfrage: Warum seien ausgerechnet die Preise in den Regalen des Supermarkts unkenntlich gemacht worden? Zu Trumps Schimpfwortnutzung hatte sie gesagt, wenn Beschimpfungen die Benzin- und Lebensmittelpreise senken könnten, könne Trump sie nennen, wie er wolle. "Aber ich glaube nicht, dass das den Job erledigen wird."



Inzwischen reagiert Andrews allerdings auch inhaltlich auf die Anti-Trans-Attacken. In einem am Donnerstag veröffentlichten eigenen 30-Sekunden-Spot sagt sie, sie unterstütze weder "biologischen Männer im Frauensport" noch geschlechtsangleichende Operationen bei Minderjährigen. Sie habe solche Operationen auch selbst nie durchgeführt. Der Spot bestätigt republikanische Talking Points, ohne ein positives Wort über trans Personen zu verlieren.



Nachdem South Carolina wie viele andere republikanische Staaten ein Gesetz erlassen hatte, das trans Männern die Teilnahme am Frauensport verbietet, hatte Andrews vor vier Jahren beim damaligen Twitter noch von schändlicher und schädlicher Gesetzgebung geschrieben und betont: "Ich werde trans Jugendliche immer unterstützen."



This is shameful legislation that does nothing to protect or support women or children in SC. In fact, it is actively harmful.



I will always support trans youth. https://t.co/uAdk3S6TK6 Dr. Annie Andrews (@AnnieAndrewsMD) May 17, 2022 / AnnieAndrewsMD

South Carolina gilt eigentlich als sicher republikanisch, doch die Senatswahl ist überraschend eng geworden. Darline Graham hatte den Sitz im Senat erst im Juli übernommen  er gehörte ihrem verstorbenen Bruder Lindsey Graham, der jahrzehntelang trotz Spekulationen über seine eigene sexuelle Orientierung LGBTI-Rechte bekämpfte (queer.de berichtete).

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Die Republikaner unter Trump verstärken seit Jahren ihre transfeindliche Stimmungsmache und setzen sie zugleich zunehmend in Politik um, etwa mit einem Verbot von trans Personen im Militär, der rechtlichen Nicht-Anerkennung geschlechtlicher Identität oder der Streichung von Antidiskriminierungsrichtlinien. Im Kampf um die Senatswahl am 3. November spitzt sich das an allen Fronten zu. So nutzte auch Verteidigungsminister den Begriff "trannys" (queer.de berichtete) oder behauptete Senator Tommy Tuberville, der bei den gleichzeitigen Wahlen Gouverneur in Alabama werden will, trans Menschen in Tierkostümen gefährdeten die Flugsicherheit (queer.de berichtete). (cw)