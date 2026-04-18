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Premiere von "& Julia" in Stuttgart

Ross Antony: "Ich bin total verliebt in dieses Musical"

Standing Ovations im Stage Palladium Theater: Nach Hamburg ist "& Julia" nun auch in Stuttgart zu sehen. Das Musical erzählt, wie es nach Romeos Tod weitergeht, und feiert Vielfalt und Selbstbestimmung. Auch viele Prominente waren dabei.


Der schwule Musiker, Entertainer und Fernsehmoderator Ross Antony, bei der Premiere des Pop-Musical "Romeo & Julia" im Palladium Theater (Bild: Ben Pakalski / Stage Entertainment)

Shakespeare liefert das Drama, Britney Spears den Auftakt: Das Pop-Musical "& Julia" hat am Donnerstagabend im Stage Palladium Theater in Stuttgart Premiere gefeiert. Gleich zu Beginn tanzte das Ensemble zu Popmusik der 1990er Jahre und ließ sich mit rhythmischem Klatschen feiern. Das Publikum applaudierte am Ende minutenlang im Stehen.

Die Show erzählt die berühmteste Liebestragödie der Welt neu und setzt dort an, wo Shakespeare seine Heldin sterben lässt. Statt Romeo in den Tod zu folgen, bricht Julia nach Paris auf, lässt das Drama von Verona hinter sich und nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Aus dem tragischen Ende wird eine zweite Chance auf Leben und Liebe. Die Titelrolle spielt Rita Sebeh, die Julia bereits bei der Deutschlandpremiere in Hamburg im Herbst 2024 verkörperte.

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Das Musical feiert auch die queere Liebe

Neben Julias Selbstbestimmung geht es um die Vielfalt der Liebe: Mit May gibt es eine nichtbinäre Hauptfigur, mit Francois singt ein pansexueller Mensch auf der Musicalbühne. Neben der queeren Liebe rückt auch die Liebe in Freundschaften in den Mittelpunkt.

Der Soundtrack stammt komplett vom schwedischen Produzenten und Songwriter Max Martin. 29 seiner Hits wurden neu arrangiert und auf die Figuren zugeschnitten, darunter "...Baby One More Time", "I Want It That Way", "Since U Been Gone" und "Can't Stop the Feeling!". Die Dialoge sind auf Deutsch, die Lieder überwiegend im englischen Original. Das Buch stammt von David West Read, der auch an der Comedyserie "Schitt's Creek" mitarbeitete.

Ross Antony: "Wirklich perfekte Darsteller!"

Zu den prominenten Premierengästen gehörten Evelyn Burdecki, Richy Müller, Ross Antony, die Impulso Tenors, Anita Hofmann, Milka Loff Fernandes und Daniel Schuhmacher. "Wirklich perfekte Darsteller! Man hätte es nicht besser machen können. Ich bin total verliebt in dieses Musical", lobte der schwule Sänger Antony das Stück. "Gerade in der heutigen Zeit brauchen wir solche Geschichten, die zeigen, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten."

"Es geht um Liebe, Vielfalt und vor allem darum, seinen eigenen Weg zu gehen und unabhängig von anderen ganz man selbst zu sein", äußerte sich sein queerer Kollege Daniel Schuhmacher nach der Premiere. "Ich finde, jeder sollte diese Show gesehen haben."

Uraufgeführt wurde "& Julia" 2019 in Manchester. Im Londoner West End gewann das Musical drei Olivier Awards, seit 2022 läuft es am New Yorker Broadway. (cw)

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