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Elfte Show ihres Comebacks

Schreckmoment in Paris: Céline Dion stürzt auf der Bühne

Céline Dion ist bei einem ihrer Konzerte in der Plenitude Arena bei Paris auf der Bühne gestürzt. Die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin ging während ihres Songs "Dans un autre monde" zu Boden.


Archivbild: Céline Dion bei der Premiere ihrer Konzertreihe in Paris (Bild: Sony Music)

Céline Dion (58) hat während eines ihrer Konzerte in Paris für einen Schreckmoment gesorgt. Bei ihrem elften Auftritt in Nanterre am Mittwochabend verlor die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin während ihres Songs "Dans un autre monde" den Halt und ging zu Boden. Videos von dem Vorfall kursieren in den sozialen Netzwerken.

/ TMZ

Ernsthaft verletzt hat sich Dion den Aufnahmen zufolge nicht. Vor dem Sturz hüpfte sie einige Mal auf einem Bein und rutschte dabei auf ihrem Absatz aus. Die Musikerin landete auf dem Hintern, fing sich mit einem Arm ab und rappelte sich sofort wieder auf. Dabei sang sie einfach weiter. Kaum wieder auf den Beinen, zeigte sie den Fans einen Daumen nach oben. Auf den Rest der Show soll sich der Sturz nicht ausgewirkt haben.

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Rückkehr nach sechs Jahren

Für Dion sind die Konzerte in der Plenitude Arena ihre ersten großen Shows seit sechs Jahren. Seit dem 12. September steht sie dort auf der Bühne, der erste Teil der Konzertreihe endet am 17. Oktober. Im Mai kommenden Jahres sollen weitere Termine folgen.

Hinter der langen Pause steckt eine schwere Erkrankung. Céline Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Autoimmunerkrankung, die schmerzhafte Muskelkrämpfe und Steifheit auslöst. Die Diagnose erhielt sie im August 2022 und machte sie im Dezember desselben Jahres mit einem Video öffentlich. Darin erklärte sie, die Krankheit beeinträchtige jeden Bereich ihres Alltags und bereite ihr manchmal Schwierigkeiten beim Gehen. Bei ihrem Comeback zeigte sie bisher keine besonderen Anzeichen von Schwäche.

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Wegen ihrer Erkrankung musste Dion ihre Tourtermine für 2023 und 2024 absagen. Wie sehr sie davor kämpfte, zeigte 2024 die Dokumentation "I Am: Celine Dion". Darin schilderte sie, wie sie immer mehr Tabletten nahm, nur um gehen, schlucken und auftreten zu können. (spot/cw)

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