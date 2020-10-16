"Nanny"-Star Fran Drescher spielt bei "Die Zweiflers" mit

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Das neue Jahr bringt dem deutschen Fernsehen Hollywood-Glanz: "Nanny"-Kultstar Fran Drescher wirkt in der zweiten Staffel der ARD-Serie "Die Zweiflers" über eine jüdische Frankfurter Familie in einer tragenden Rolle mit. Start der neuen Folgen (6 mal 45 Minuten) ist in der ARD-Mediathek am 15. Januar. Wieder dabei sind etwa Sunnyi Melles und Mark Ivanir sowie Aaron Altaras und Saffron Marni Coomber.



Die erste "Zweiflers"-Staffel von 2024 erhielt zahlreiche Auszeichnungen, etwa beim Cannes International Series Festival, beim Deutschen Fernsehpreis und beim Grimme-Preis. Staffel zwei dreht sich unter anderem um ein existenziell gefährliches Insolvenzverfahren beim Zweifler-Deli, das Verschwinden der Großeltern und ein ungeklärtes Verbrechen aus den 1950er Jahren.

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Ist Frankfurt am Main sei so was wie Deutschlands New York?

Serienschöpfer David Hadda sagte am Donnerstagabend bei der Programmpräsentation "ARD Serien Spotlight 2026/27" in Berlin, man habe sich gefragt, wer in die ohnehin international angelegte Serie gut passen könne. Frankfurt sei so was wie Deutschlands New York, so Hadda, deswegen sei eine jüdische Ikone aus New York wie Fran Drescher quasi ideal.



| Direktlink | Trailer zu ersten Staffel von "Die Zweiflers"

Die heute 69-jährige Drescher wurde mit der Sitcom "Die Nanny", die in New York spielt, in den 1990er Jahren weltbekannt. Darin verkörpert sie die exzentrische, warmherzige Kosmetikverkäuferin Fran Fine aus Queens. Eher zufällig wird sie in Manhattan beim verwitweten wohlhabenden Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield als Kindermädchen eingestellt. Frans Arbeiterklasse-Hintergrund und jüdischer Humor trifft auf Maxwells aristokratische, nicht-jüdische britische Herkunft.

Queere Ikone

Auch in der queeren Community genießt Drescher seit Jahrzehnten Kultstatus. Mit ihrer markanten Stimme, ihrem schrillen Modestil und ihrem schlagfertigen Humor wurde Fran Fine zu einer Figur, die viele als Camp-Ikone feiern. "Die Nanny" läuft bis heute in zahlreichen Fanzirkeln, und Drescher-Zitate und -Looks gehören zum festen Repertoire der Dragszene.



Dazu kommt ein persönlicher Bezug: Dreschers Ex-Mann und Co-Schöpfer der "Nanny", Peter Marc Jacobson, outete sich nach der Scheidung 1999 als schwul (queer.de berichtete). Die beiden blieben enge Freund*innen und arbeiteten weiter zusammen, etwa an der Sitcom "Happily Divorced", die auf dieser Geschichte beruht (queer.de berichtete). Drescher setzt sich zudem öffentlich für LGBTI-Rechte ein. (cw/dpa)