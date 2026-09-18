Dreitägige Mahnwache an CSD-Gedenkort im Berliner Tiergarten

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Der Gedenkort im Berliner Tiergarten wurde bereits mehrfach beschädigt (Bild: Roy Zuo / wikipedia)

Nach wiederholten Beschädigungen des Gedenkorts für die Opfer des islamistischen Anschlags auf den Berliner CSD wollen Mitglieder der Grünen den Ort mit einer Mahnwache schützen. Vom 9. bis zum 11. Oktober sollen im Tiergarten durchgehend Menschen an der Regenbogen­bank präsent sein, wie die Partei mitteilte. Ziel sei es, "ein sichtbares Zeichen gegen den queer­feindlichen Hass zu setzen".

Organisiert wird die Aktion von einer Gruppe grüner Parteimitglieder aus den Kreisverbänden Pankow und Mitte sowie der Landesarbeitsgemeinschaft QueerGrün. Der Anschlag habe "ganz Berlin und die gesamte queere Community erschüttert", hieß es. Auf Initiative des Grünflächenamts in Berlin-Mitte unter Leitung des grünen Stadtrats Christopher Schriner waren kurz nach der Tat ein neu gepflanzter Baum und eine in Regenbogen­farben gestaltete Sitzbank als Gedenkort für die Opfer geschaffen worden (queer.de berichtete).

Seit der Errichtung wurde der Gedenkort bereits mehrfach beschädigt (queer.de berichtete). "Es ist erschreckend zu beobachten, dass der Hass auf queeres Leben offensichtlich aber weit über diesen einzelnen Anschlag hinausgeht", hieß es in der Mitteilung. Das Engagement des Bezirksamts Berlin-Mitte bei der Wiederinstandsetzung der Bank bezeichnete die Partei als "vorbildlich". Es zeige sich aber, "dass es auch praktisches zivilgesellschaftliches Engagement braucht, um den Gedenkort zu schützen".

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Für die Mahnwache haben sich mehrere Politiker*innen angekündigt:
● Sebastian Walter (Mitglied des Abgeordnetenhauses): 9. Oktober, 23 bis 24 Uhr
● Moritz Heuberger (Bundestagsabgeordneter für Tempelhof-Schöneberg): 10. Oktober, 10 bis 12 Uhr
● Stefanie Remlinger (Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Mitte): 10. Oktober, 16 bis 18 Uhr
● Marianne Birthler (ehemalige Bundesbeauftragte für die Aufarbeitung der Stasi-Verbrechen): 10. Oktober, 16 bis 18 Uhr
● Christopher Schriner (Stadtrat in Berlin-Mitte): 11. Oktober, 6 bis 8 Uhr
● Julia Schneider (Bundestagsabgeordnete für Pankow): Zeit noch offen

Alle Interessierten seien eingeladen, sich der Aktion anzuschließen, hieß es. (cw)

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