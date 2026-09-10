Behrens zu homophobem Ausraster: "Dumme Aussage in einem internen Bereich"

Heute, 07:21h 2 Min.

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Der frühere Fußball-Nationalspieler Kevin Behrens hat sich zwei Jahre nach seinem homofeindlichen Ausbruch beim VfL Wolfsburg zu den Folgen für seine Karriere geäußert. In einem Interview mit dem Schweizer TV-Sender "blue Sport" sagte der heute 35-Jährige: "Dass es dann in Deutschland schwieriger wurde, noch einen Verein zu finden, das muss ich schon sagen. Bei vielen Vereinen war dann die Tür zu, die wollten sich kein Problem dazuholen."



Zugleich räumte der Stürmer Fehler ein: "Es war einfach eine dumme Aussage in einem internen Bereich, wo man des Öfteren  nicht nur ich, sondern auch andere  mal etwas sagt, was für die Öffentlichkeit nicht ganz so schön ist. Dafür habe ich mich entschuldigt. Dass man das nicht loswird, das ist jetzt leider so, damit muss ich leben."

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"So eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht"

Behrens sorgte im Oktober 2024 in Wolfsburg für einen Eklat, weil er sich bei einer internen Veranstaltung weigerte, ein Trikot in Regenbogenfarben zu unterschreiben. Damals soll Behrens gesagt haben: "So eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht" (queer.de berichtete). Er entschuldigte sich später in einem "Sport Bild"-Interview dafür, betonte aber auch, dass er nicht mehr darüber reden wolle ("Ich bitte um Verständnis, dass ich mich dazu nicht weiter äußern möchte"). Zudem musste er eine vereinsinterne Geldstrafe zahlen (queer.de berichtete).



Auch sportlich lief es in Wolfsburg nicht gut für Behrens. Der Stürmer war im Januar 2024 für rund zwei Millionen Euro vom 1. FC Union Berlin gewechselt, kam aber in 31 Pflichtspielen nur auf zwei Tore und wurde meist eingewechselt. Er konnte sich nie einen Stammplatz sichern, der Verein verlängerte den Vertrag nicht mehr (queer.de berichtete).

Ausraster auch beim FC Lugano

Im Sommer 2025 wechselte Behrens zum Schweizer Erstligisten FC Lugano, seine erste Auslandsstation. Dort fiel er erneut negativ auf: Bei einem Testspiel gegen Viktoria Pilsen (2:4) im spanischen Benidorm stürmte er im Januar auf seinen Mitspieler Georgios Koutsias zu und stieß ihn zu Boden. Anschließend beschimpfte er den 21-Jährigen laut Aufnahmen eines Livestreams als "kleine Missgeburt". Der FC Lugano verurteilte den Vorfall. Behrens entschuldigte sich, eine Suspendierung gab es nicht.



Für Lugano erzielte Behrens bislang 21 Tore in 48 Pflichtspielen. In der laufenden Saison traf er in den ersten drei Spielen zweimal, fällt aber seit Ende August verletzt aus. Das Team steht an der Tabellenspitze der Schweizer Super League. (cw)