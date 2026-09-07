Stadt Mannheim muss umstrittenen Artikel zu Sexparty doch veröffentlichen



Der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg ist unanfechtbar

Heute, 08:05h 2 Min.

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Die Stadt Mannheim muss einen umstrittenen Artikel des fraktionslosen Stadtrats Julien Ferrat ("Die Mannheimer") im Zusammenhang mit einer Swingerparty veröffentlichen. Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof wies nach Angaben vom Donnerstag eine Beschwerde von Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) dagegen zurück. In dem Artikel kritisiert Ferrat die Stadt wegen Nichtveröffentlichung zweier Beiträge über eine mögliche Sexparty im Rathaus.



Ferrat hatte zuvor die Beiträge "Swingerparty im Rathaus geplant" und "Swingerparty im Rathaus?" eingereicht. Die Stadt veröffentlichte sie nicht. Dagegen schrieb Ferrat den Artikel mit dem Titel "Zensur im Amtsblatt der Stadt Mannheim".

Gericht: Artikel behauptet nichts Falsches

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe verpflichtete die Stadt zunächst zu dessen Veröffentlichung. Dagegen legte Specht Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof ein. Dieser entschied aber nun, dass der Text in der nächsten Ausgabe des Amtsblatts vom 15. Oktober erscheinen muss.



Es geht nicht darum, ob der Artikel redlich oder ernsthaft sei oder politisch Sinn ergebe, führte das Gericht aus. Auch sei es nicht wichtig, ob der Stadtrat das Rathaus für eine Sexparty nutzen dürfe oder die Vorwürfe einer angeblichen Zensur berechtigt seien.



Geprüft werden müsse, ob der Artikel Falsches behaupte, was nicht der Fall sei. Er beziehe sich auf eine kommunale Angelegenheit, und der Stadtrat habe ein berechtigtes Interesse daran, sich zeitnah zu äußern.

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Ferrat: "Heute ist ein guter Tag für die Demokratie"

Ferrat erklärte zu der Entscheidung: "Heute ist ein guter Tag für die Demokratie." Trotz fehlernder Genehmigung hat er bereits Ende August eine Swingerparty im Mannheimer Rathaus veranstaltet. Der Gemeinderat will deshalb ein Ordnungsgeld gegen den Kommunalpolitiker verhängen. Die Utensilien der Sexparty versteigerte Ferrat zu Gunsten der Aidshilfe bei Ebay. (AFP/cw)