AfD hetzt im Bundestag gegen "Transgender-Tollhaus"

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Heute, 12:19h 3 Min.

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Die AfD hat am späten Donnerstagabend in erster Lesung einen Gesetzentwurf (PDF) vorgelegt, der es Trägern der Kinder- und Jugendhilfe praktisch unmöglich machen würde, trans, inter und nichtbinäre Jugendliche akzeptierend zu begleiten. Den Entwurf hatte sie erst diese Woche vorgestellt (queer.de berichtete).



Konkret soll ein Teil einer Passage im Sozialgesetzbuch gestrichen werden, die seit einigen Jahren von den geförderten Angeboten fordert, "die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, Jungen sowie transidenten, nichtbinären und intergeschlechtlichen jungen Menschen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern" (§ 9 Nummer 3 SGB VIII). Dem wolle man "endlich heute ein Ende setzen", sagte die notorisch queerfeindliche AfD-Abgeordnete Birgit Bessin in ihrer Rede.



Denn die AfD sieht in der Berücksichtigungs-Passage mit den "drei Wörten" eine "gesetzliche Ermächtigung, Kindern und Jugendlichen auf Staatskosten einzureden, Ihre biologischen Körper seien ihr Irrtum, und die Biologie, die wahre Biologie, eine rechtsradikale Verschwörungstheorie".

Auf Hetze folgen die Verbote

Nun ist die praktische Behauptung, Jugendliche würden durch Einrede queer, in der Tat mehr Verschwörung als irgendetwas anderes. Bessin fuhr das ganze Programm auf: Fallzahlen seien gestiegen, "weil eine Mode und eine aktivistische Szene auf Institutionen getroffen sind, die lieber affirmieren als fragen". Die Politikerin sprach von "Gruppendruck", "Transgender-Umerziehungsprogrammen", einer "staatlich mitfanzierten Produktion von Patienten" oder einem "jährlichen Geschlechtshopping": "Sie wollen neue Pronomen durchsetzen, soziale Transitionen anstoßen und keineswegs nur begleiten." Dabei dürften Kinder "nicht zum Versuchskaninchen von erwachsenen Moden werden".



Die AfD wolle "die Rückkehr zur Normalität und die Schließung des spalterischen Transgender-Tollhauses", so Bessin. In der Praxis sollen mit dem AfD-Entwurf in der Tat nicht nur eine Passage aus dem Sozialgesetzbuch gestrichen werden, sondern neue aufgenommen werden, die im Bereich von Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit sowie Schulsozialarbeit die "Förderung oder Vermittlung von Geschlechtsidentitätskonzepten" verbietet, "die vom biologischen Geschlecht abweichen".



Es sei "absolut irre in welche Richtung dieses Land steuert", so Bessin weiter (in einem konkreten Bezug, in dem es letztlich nur um die "Berücksichtigung", sprich Akzeptanz, queerer Teenager geht). "Und deswegen muss hier mal aufgeräumt werden. Artikel 6 des Grundgesetzes sagt: Erziehung ist zuerst die Sache der Eltern."

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Antrag in Ausschuss verwiesen

Andere Redner*innen der Debatte gingen nicht auf den Redebeitrag und Antrag der AfD ein. Die Aussprache war zusammengelegt worden mit einer Debatte über einen Regierungsplan zu allgemeinen Reformen in der Kinder- und Jugendhilfe. Beide Anträge wurden in die Ausschüsse verwiesen.



In Zeiten, in denen selbst das Magazin "Emma" auf dem Titel vor einem "Trans-Wahn in Schulen" warnt, ist die AfD-Hetze inzwischen freilich fast Alltag. Sie ist auch nicht unerwartet: "Es darf keine Indoktrination von Kindern und Jugendlichen durch Trans-Kult, Frühsexualisierung und Genderideologie geben", hieß es bereits im AfD-Programm zur Bundestagswahl. "Jede staatliche Förderung dafür muss eingestellt werden." Noch fehlt es der Partei an einer Mehrheit für die Umsetzung ihrer Worte.