Heute, 13:33h 2 Min.

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Nach wiederholten Beschädigungen des Gedenkorts für die Opfer des islamistischen Anschlags auf den Berliner CSD ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 18-Jährigen. Entsprechende Berichte von rbb und "Morgenpost" bestätigte ein Sprecher am Freitag auch dem "Tagesspiegel".



Konkret sei ein 18-Jähriger für zwei Beschädigungen an der Regenbogenbank im Tiergarten am 24. und am 28. September verdächtig: Bei dem ersten Vorfall waren Latten der Holzbank demontiert und beschädigt worden (queer.de berichtete). Auch bei der zweiten Tat handelte sich um die Entfernung von sieben Latten (queer.de berichtete).



Der Jugendliche war wohl durch Bewegungsdaten eines E-Scooters ins Visier der Ermittler*innen geraten. Laut rbb gehe die Polizei nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass queerfeindliche Motive Grund für die Sachbeschädigungen sind. Weitere Angaben wurden mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht gemacht.

Terroranschlag am 25. Juli

Die Bank erinnert an den Terroranschlag am 25. Juli auf den CSD Berlin. Damals war der islamistische Attentäter Abdul Ballout mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren und gegen einen Ahornbaum geprallt. Ein dort neu gepflanzter Baum ist inzwischen Teil der Gedenkstätte  und wurde ebenfalls Anfang September mutwillig beschädigt (queer.de berichtete). Bei dem Anschlag hatte der 21-jährige Täter nach dem Aufprall mit einer Machete weitere Menschen angegriffen, bevor er floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizeikräfte den Attentäter.



Die regenbogenfarbige Bank wurde am 6. August in der Nähe des Anschlagsorts aufgestellt (queer.de berichtete). Bereits in der Nacht zum 1. September war sie von bislang unbekannten Personen mutwillig zerstört worden (queer.de berichtete). Zuletzt war sie vor rund einer Woche mit schwarzer Farbe besprüht worden (queer.de berichtete). In allen Fällen ermittelt der Staatsschutz. Der Gedenkort wurde in tägliche Polizeistreifen eingebunden. Ab dem heutigen Freitag wollen die Grünen eine dreitägige Mahnwache am Anschlagsort abhalten.

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Vandalismus schon seit Jahren

Im September wurde auch eine Regenbogenbank in Schöneberg mit schwarzer Farbe beschmiert (queer.de berichtete). Queere Orte und Gedenkstätten waren in der Hauptstadt schon in den letzten Jahren häufig Zielscheibe von Vandalismus. So wurde das Mahnmal für homosexuelle NS-Opfer am Nollendorfplatz mehrfach beschmiert. Auch das Denkmal für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung am Magnus-Hirschfeld-Ufer und das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Berliner Tiergarten wurden immer wieder beschädigt. Vor zwei Jahren wurde ein 63-Jähriger, der unter anderem Brandanschläge auf dieses Denkmal und einen lesbischen Verein verübt hatte, von einem Gericht wegen Schuldunfähigkeit auf freien Fuß gesetzt (queer.de berichtete). (cw)