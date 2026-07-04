

Seit 2014 hat Schleswig-Holstein einen queeren Landesaktionsplan (Bild: Echte Vielfalt)

Heute, 17:15h 4 Min.

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Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hat am Donnerstag im schleswig-holsteinischen Landtag den weiterentwickelten Landesaktionsplan für die Akzeptanz sexueller Vielfalt und geschlechtlicher Identitäten in Schleswig-Holstein vorgestellt. Der Plan umfasst 40 konkrete Maßnahmen, die Diskriminierung abbauen, Teilhabe ermöglichen sowie für Sicherheit und Sichtbarkeit queerer Menschen sorgen sollen.



"Diese Landesregierung, mein Ministerium und ich als Ministerin sind der festen Überzeugung: Der Schutz, die Sichtbarkeit und das Einstehen für die queere Community dürfen niemals aufhören! Denn die Frage von Menschenrechten, und darum geht es bei dem Schutz von queerem Leben, ist nicht verhandelbar", sagte Touré. "Der furchtbare islamistische Anschlag auf den CSD in Berlin hat den Hass auf queere Menschen auf erschreckende Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Lippenbekenntnisse reichen nicht aus, es braucht konkrete politische Maßnahmen. Mit diesem Aktionsplan und unseren Maßnahmen versichern wir der queeren Community, dass sie auf unseren Rückhalt zählen kann."



Mit dem Plan "Echte Vielfalt 2.0" veröffentlicht die Landesregierung erstmals einen Gesamtüberblick über die bereits bestehenden und die neuen Maßnahmen des Landes  der erste Plan war 2014 beschlossen worden. Neu hinzugekommen sind unter anderem Maßnahmen zur Sensibilisierung und Fortbildung von Lehrkräften. Das Land hat 2026 eine Koordinationsstelle für LSBTIQ* am Zentrum für Prävention eingerichtet und stellt künftig ein umfassendes Fortbildungs- und Materialangebot zur Verfügung. Auch die Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeitende der obersten Landesbehörden und der Landespolizei sollen erweitert werden. Außerdem könnw Queerfeindlichkeit künftig bei Online-Anzeigen gesondert als Anzeigegrund genannt werden, so eine Pressemitteilung der Regierung.



Weitere bestehende Maßnahmen  darunter die Förderung der Geschäftsstelle Echte Vielfalt bei HAKI e. V., des Bildungsprojekts SCHLAU SH, der Beratungsstelle NaSowas sowie der Zentralen Ansprechstelle LSBTIQ* bei der Landespolizei  werden fortgesetzt und regelmäßig weiterentwickelt. "Wir wissen, dass man für politische Unterstützung auch Mittel und Geld braucht", so die Ministerin. "Deshalb haben wir erst letztes Jahr die Förderung für HAKI e.V. um 20.000 Euro auf 244.000 Euro institutionell erhöht. Außerdem brauchen wir  auch wenn es traurig ist  finanzielle Mittel, um queere Einrichtungen zu schützen. Dafür stellen wir gemeinsam mit dem Innenministerium in diesem Jahr 60.000 Euro bereit."

Geschäftsstelle Echte Vielfalt: "Schritt in richtige Richtung"

Der neue Aktionsplan war in Zusammenarbeit mit Vertreter*innen der queeren Community in zwei Austauschveranstaltungen erarbeitet worden und soll fünf Jahre nach seiner Veröffentlichung evaluiert werden. Der Plan war am Montag im Kabinett verabschiedet worden und lag am Donnerstag bei der Parlamentsdebatte den Abgeordneten noch nicht vor.



Die von HAKI e.V. getragene Geschäftsstelle Echte Vielfalt zeigte sich angesichts der Pläne optimistisch, auch wenn es "Luft nach oben" gebe. Zunächst lobte sie die Bekräftigung von Regierung und allen Fraktionen, an der Seite queerer Menschen zu stehen. "Auf der guten Zusammenarbeit zwischen Land und dem Runden Tisch Echte Vielfalt können wir aufbauen", betonte Daniel Lembke-Peters von der landesweiten Netzwerkstelle.



Die Stelle lobt den gebündelten Fokus auf bestehende Maßnahmen und die diversen Förderungen, die "weiterhin für die Community und ihren zivilgesellschaftlichen Einsatz essenziell" seien. "Im Aktionsplan wurden zudem intersektionale Perspektiven berücksichtigt, beispielsweise Schutzkonzepte für queere Geflüchtete. Relevant für die queere Community ist auch das Bekenntnis zu den Fördermitteln, mit denen CSD-Veranstaltungen und die Qualifizierung Ehrenamtlicher ermöglicht werden." Die sechs neuen Maßnahmen mit Schwerpunkt auf die Landesverwaltung seien sinnvoll.

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Drei ergänzende Forderungen

Aus Sicht der Geschäftsstelle sollte der Plan aber konkrete Handlungsbedarfe und verbindliche Schritte zu drei Punkten benennen. So brauche es eine "verlässliche hauptamtliche Beratungsinfrastruktur für queere Menschen": Im Land bestehe weiterhin eine erhebliche Versorgungslücke bei der hauptamtlichen psychosozialen und professionellen Beratung queerer Menschen. Insbesondere für Erwachsene ab 27 Jahren gebe es trotz Bedarfs keine flächendeckende hauptamtliche Beratungsstruktur, was durch ehrenamtliche Strukturen allein nicht dauerhaft aufgefangen werden könne.



Zudem fordert die Stelle einen "konsequenten Schutz vor Queerfeindlichkeit und Hasskriminalität", so brauche es wirksame und niedrigschwellige Strukturen für Betroffene. Die Geschäftsstelle regt unter anderem den Aufbau einer landesweiten Monitoring-, Informations- und Meldestelle für queerfeindliche Vorfälle und Gewalterfahrungen an. Als dritten Punkt fordert sie eine bedarfsorientierte Beratung für queere Geflüchtete und Migrant*innen, die sowohl die migrationsspezifischen als auch die queeren Lebenslagen berücksichtigen. Eine entsprechende Beratungsstruktur sei im Landesaktionsplan bislang nicht ausreichend abgebildet. (cw)