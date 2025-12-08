Vier Unternehmensnetzwerke mit Queer Network Award 2026 ausgezeichnet

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Einer der vier Preise (Bild: Prout at Work)

Bereits zum neunten Mal hat die Foundation "Prout at Work" ihre Queer Network Awards vergeben. Bei der Zeremonie am Donnerstag im Rahmen der Jahreskonferenz bei Microsoft in Köln wurden besonders engagierte Unternehmensnetzwerke für ihren Einsatz für die Rechte von queeren Menschen am Arbeitsplatz in vier Kategorien ausgezeichnet.



So erhält das Mitarbeitendennetzwerk LGBT+Friends von BASF SE den Award in der Kategorie "Big Impact Initiative". "Das Netzwerk hat das in der Chemie bekannte Bild des Produktaustritts und den einhergehenden Sicherheitsprozessen übersetzt, um eine neue, kraftvolle Botschaft zu transportieren: Diskriminierende Aussagen, verletzende Kommentare oder Vorurteile wirken wie ein Produktaustritt: unsichtbar, unterschätzt und mit realem Schadenspotenzial", so "Prout at Work". "Damit hat das Netzwerk eine konsequente Brücke zwischen zwei Welten geschaffen: der etablierten Sicherheitskultur von BASF und dem Thema psychologische Sicherheit. Mit einer kompakten Taschenkarte für alle Mitarbeitenden  ob in der Produktion, im Labor oder im Büro  will das Netzwerk eine klare Botschaft vermitteln: Erkennen. Ansprechen. Unterstützen. So stärkt das Netzwerk psychologische Sicherheit, partnerschaftliches Verhalten und eine Arbeitskultur, in der sich alle zugehörig fühlen und Diskriminierung nicht toleriert wird."

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Der "Rising Star Award" geht an das Firmennetzwerk BERqueer der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB). Rund 40 Personen aus allen Fachbereichen des Unternehmens engagierten sich darin für Sichtbarkeit, Zusammenhalt und ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld. Seit der Gründung im November 2024 habe BERqueer viel bewegt: "Es war unter anderem mit einem eigenen Stand auf dem Lesbisch-Schwulen Stadtfest in Berlin vertreten. Mit der Teilnahme am ersten CSD in Königs Wusterhausen setzte es ein Zeichen in der Flughafennachbarschaft. Zudem pflegt BERqueer einen engen Austausch mit queeren Netzwerken anderer Unternehmen. Für Kolleg_innen organisiert BERqueer außerdem Informationsveranstaltungen sowie Beiträge zu queeren Themen und ermutigt Mitarbeitende, im Arbeitsalltag Haltung zu zeigen, etwa durch Sticker auf Laptops oder Handys."



Mit dem "Global Leader NetworkAward " wird das weltweite queere Microsoft-Netzwerk GLEAM (Global für sein "außergewöhnliches Engagement bei der Förderung von Vielfalt, Inklusion und Zugehörigkeit" gewürdigt. Regionale Chapter arbeiteten dem globalen Team zusammen, um Strategien, Initiativen und Kommunikationsmaßnahmen aufeinander abzustimmen sowie Synergien und gemeinsame Projekte zu fördern. "Das Netzwerk ist in vielen Ländern rund um den Globus aktiv, darunter auch in Regionen, in denen die Rechte von LGBTQIA+-Personen eingeschränkt sind oder queerfeindliche Gesetzgebungen bestehen", sp "Prout at Work". "Gerade dort leistet GLEAM einen wichtigen Beitrag, indem es sichere Räume für LGBTQIA+-Mitarbeitende schafft, lokale Communities unterstützt und sich für eine Kultur der Vielfalt, des Respekts und der Chancengleichheit einsetzt. Durch die Verbindung globaler Strategien mit lokalem Engagement stärkt GLEAM die Sichtbarkeit von LGBTQIA+-Menschen innerhalb und außerhalb von Microsoft und trägt dazu bei, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle Mitarbeitenden authentisch einbringen und entfalten können."

dbPride, das LGBTQI+ Mitarbeitendennetzwerk der Deutschen Bank, wird mit dem "Queer Network Sustainibility Award" ausgezeichnet. Was im Jahr 2000 als Initiative von 15 Mitarbeitenden in Deutschland begann, hat sich zu einer der größten Employee Resource Groups der Bank mit mehr als 4.000 Mitgliedern und Allies weltweit entwickelt. "Seit über 25 Jahren stärkt dbPride Sichtbarkeit, Chancengleichheit und Teilhabe von LGBTQI+ Mitarbeitenden", lobt "Prout at Work". "Das Netzwerk schafft Räume für Austausch und Vernetzung, bringt Menschen über Standorte und Hierarchien hinweg zusammen und liefert kontinuierlich Impulse, Inhalte und Perspektiven zu Vielfalt und Teilhabe für die gesamte Organisation. Unterstützt durch langjährige Executive Sponsor_innen und das Engagement zahlreicher Freiwilliger trägt dbPride dazu bei, queere Themen nachhaltig im Unternehmen zu verankern und eine inklusive Kultur zu stärken." (cw/pm)