Immer weniger US-Teenager bezeichnen sich als lesbisch, schwul oder bisexuell



Wird die Zukunft noch so queer wie vor einigen Jahren gedacht? (Bild: dels / unsplash

Heute, 19:00h 3 Min.

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In den USA bezeichnen sich deutlich weniger Jugendliche als lesbisch, schwul oder bisexuell als noch vor wenigen Jahren. Besonders stark ist der Rückgang bei jüngeren Mädchen. Bei Neuntklässlerinnen, die meist 14 oder 15 Jahre alt sind, reduzierte sich der Anteil derjenigen, die sich als lesbisch oder bisexuell identifizieren, zwischen 2021 und 2025 von 30 auf 17 Prozent, allein bisexuell von 26 auf 13 Prozent.



Das geht aus einer Auswertung aktueller Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC durch die Psychologieprofessorin Jean Twenge von der San Diego State University hervor. Nach einer Veröffentlichung bei Substack berichtete die "Washington Post" am Donnerstag darüber, wodurch die Erhebung weltweite Schlagzeilen machte.



Identifying as lesbian, gay, or bisexual (LGB) has plummeted among younger teens in 2025 in the nationally representative YRBS survey from the CDC. Older teens show relative stability, consistent with data from young adults. pic.twitter.com/ONMSfFhz4e Jean Twenge (author of 10 RULES, GENERATIONS) (@jean_twenge) September 28, 2026 / jean_twenge

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Auch bei anderen Altersstufen ist die Entwicklung sichtbar, fällt aber unterschiedlich stark aus. Unter allen Schülerinnen der Klassen neun bis zwölf sank der Anteil derjenigen, die sich als lesbisch oder bisexuell bezeichnen, zwischen 2023 und 2025 von 27 auf 22 Prozent. Bei Jungen ging der Anteil schwuler oder bisexueller Selbstidentifikation im selben Zeitraum von neun auf sieben Prozent zurück. Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen jüngeren und älteren Schülerinnen: Bei Mädchen der Abschlussklasse blieb der Anteil mit 25 Prozent im Jahr 2025 nahezu auf dem Niveau von 2021.



Die Daten stammen aus der "Youth Risk Behavior Survey", einer regelmäßig durchgeführten Befragung von Schülerinnen und Schülern der Klassen neun bis zwölf. Für die Auswertung von 2025 standen nach der Datenbereinigung 10.710 Fragebögen zur Verfügung. Twenge sprach angesichts der Entwicklung bei den jüngsten Mädchen von einem "freien Fall". Warum sich die Zahlen so deutlich verändert haben, könne sie bislang jedoch nicht erklären.

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Viele Fragen bleiben

Die Zahlen von lesbischen, schwulen und bisexuellen Teenagern waren seit 2015 zunächst jahrelang konstant angestiegen, was als Zeichen einer offeneren Gesellschaft als auch einer früheren Selbstidentifikation gewertet wurde. Einige konservative und queerfeindliche Aktivist*innen in den USA feierten die neuen Ergebnisse bereits als Erfolg der Politik von Präsident Donald Trump. Die Rückgänge hatten teilweise schon während der Amtszeit seines demokratischen Vorgängers Joe Biden begonnen, in der freilich bereits der queerfeindliche Kulturkampf der Republikaner geführt wurde.



Jody Herman vom Williams Institute der University of California in Los Angeles warnte in der "Washington Post" vor voreiligen Schlüssen. Twenges Auswertung enthalte keine Konfidenzintervalle, anhand derer sich beurteilen ließe, ob die Unterschiede statistisch signifikant sind. Die bisherigen Daten ließen mehr Fragen als Antworten zurück. Auch Twenge selbst will weitere mögliche Erklärungen untersuchen, darunter die Folgen der Corona-Pandemie, politische Entwicklungen und der Einfluss sozialer Medien.



Hinzu kommt, dass die Analyse Twenges nur Jugendliche berücksichtigt, die sich als hetero- oder bisexuell sowie als lesbisch oder schwul einordneten. Wer im Fragebogen eine andere Antwort wählte, sich unsicher war oder die Frage nicht verstand, wurde für die Analyse nicht mitgezählt. Die Zahlen erlauben deshalb keine unmittelbaren Aussagen über die queere Jugend.

Die Entwicklung steht zudem im Kontrast zu älteren Altersgruppen: Bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 Jahren hatte sich ein zunächst vermuteter Rückgang der queeren Selbstidentifikation nach Vorliegen vollständiger Daten für 2025 nicht bestätigt. Völlig andere Auswertungen zur US-Gesamtbevölkerung von Gallup oder des Statistikamts kamen zuletzt noch auf einen steigenden Anteil der queeren Selbstidentifikation, u.a. inklusive trans Personen lag der Anteil zwischen neun und zwölf Prozent. (cw)