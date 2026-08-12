Maite Kelly outet sich als pansexuell

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Bislang war Maite Kelly (46) immer mit Männern zusammen. Das war aber wohl eher Zufall als alles andere, erzählt die Sängerin. Sie ist zwar derzeit an einen männlichen Partner vergeben, wäre aber grundsätzlich auch offen für eine Beziehung mit einer Frau, sagt sie im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.



Danach gefragt, ob sie sich in ihrem Leben vielleicht noch in eine Frau verlieben könnte, zeigt sich Kelly erst unentschieden. "Ich weiß es nicht", erklärt sie. Aber genau das sei "das Schöne am Leben. Es steckt voller Überraschungen".

"Immer in Menschen verliebt"

Die Sängerin macht klar, dass es ihr bei der Wahl eines Partners oder einer Partnerin nicht auf das Geschlecht ankommt. "Ich habe mich immer in Menschen verliebt", erläutert Kelly. "Bis jetzt waren es zufällig alles Männer. Es kann aber sein, dass ich mich morgen in einen Menschen verliebe, der einen weiblichen Körper hat."



Gleichzeitig sagt Kelly, dass sie Frauenkörper schon immer schöner gefunden habe als männliche. Die Sängerin "schaue Frauen auch manchmal hinterher".

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Duett mit Kerstin Ott

Gerade hat Kelly gemeinsam mit ihrer lesbischen Kollegin Kerstin Ott (44) einen neuen Song veröffentlicht, in dem es um das Thema Liebe geht. Das Duett, zu dem das Musikvideo am 9. Oktober erschienen ist, heißt "Ich weiß, was du brauchst". Es handelt laut der Tageszeitung von zwei befreundeten Frauen, die ihre Liebe zueinander entdecken. "Wir haben gedacht, so was gab es im Schlager noch nie", kommentiert Ott.

Pansexualität bezeichnet die romantische, emotionale und/oder sexuelle Anziehung zu Menschen unabhängig von deren Geschlecht. Pansexuelle Menschen verlieben sich also in Personen, ohne dass das Geschlecht dabei die entscheidende Rolle spielt, egal ob es sich um Frauen, Männer, nichtbinäre oder andere Geschlechtsidentitäten handelt. (spot/cw)