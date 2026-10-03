80 Jahre Axel Springer: Wie queer ist der Verlag heute?

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Heute, 06:22h 10 Min.

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Der Axel-Springer-Verlag feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Jubiläum  aus queerer Perspektive sind diese acht Jahrzehnte eine Geschichte voller Widersprüche. "Bild" machte Homosexuelle jahrzehntelang mit reißerischen Schlagzeilen zum Gegenstand seiner Berichterstattung. Heutet bekennt sich der Konzern demonstrativ zu LGBTI-Rechten, macht mit seinen Medien aber Stimmung gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Seit 2014 gibt es mit "Axel Springer Queerseite" ein eigenes queeres Mitarbeiter*innen-Netzwerk, dem inzwischen 820 Beschäftigte angehören.



Wie passt das alles zusammen? Wir sprachen im altehrwürdigen Journalistenclub des Springer-Hochhauses mit Philipp Kaste und Dirk Walsh von der "Queerseite" über die frühere homophobe Berichterstattung, die Grenzen der Meinungsfreiheit, "altkonservative" Kolleg*innen, Kulturkampf bei Springer  und darüber, warum sie trotz Kritik an "Bild" gerne für den Medienkonzern arbeiten.

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Warum hat es 2014 ein queeres Mitarbeiter*innen-Netzwerk bei Axel Springer gebraucht?



Philipp Kaste: Als ich 2013 bei der "BZ" anfing, fragte ich, ob es eine queere Gruppe gebe. Frühere Versuche hatte es schon gegeben, aber es waren nie genügend Leute zusammengekommen.



Dirk Walsh: Du kannst ja nicht einfach bei der Personalabteilung anrufen und sagen: "Nenn mir bitte alle schwulen, lesbischen Kolleg*innen oder wer dazwischen liegt."



Philipp Kaste: Wir haben dann selbst gesucht. Uns war wichtig, das Backing vom Vorstand zu bekommen.



Gab es Widerstände?



Philipp Kaste: Widerstände nicht. Aber das Haus hatte damals bei aller Offenheit noch eine gewisse Ehrwürdigkeit. So wie ich jetzt gekleidet bin, wäre ich hier im altehrwürdigen Journalistenclub gar nicht reingekommen. Wir wollten verhindern, dass Kollegen dagegenschießen, die noch anders sozialisiert waren. Wir haben das dem Vorstand Matthias Döpfner vorgestellt. Er sagte, er finde das großartig und habe sich schon ewig darauf gefreut, dass das endlich mal jemand tut.



Dirk Walsh (l.) und Philipp Kaste im Foyer des Axel-Springer-Verlags in Berlin (Bild: Axel Krämer)

Was hat sich durch die "Queerseite" verändert?



Dirk Walsh: Wir haben ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass man aktiv etwas dafür tun muss, damit Menschen sich trauen, so zur Arbeit zu kommen, wie sie sind: "Bring your whole self to work."



Philipp Kaste: Wir haben sexuelle Vielfalt im Unternehmen sichtbar gemacht. Heute fühlt sich das ganz natürlich an. Wenn beispielsweise eine trans Person hier anfängt, wird nicht gefragt: "Wie machen wir das jetzt?", sondern: "Gut, cool. Brauchst du Hilfe?"



Und wo endet euer Einfluss? Greift ihr ein, wenn euch etwas in den Redaktionen stört?



Dirk Walsh: Keiner von uns würde sich vor eine Chefredaktion stellen und versuchen, die redaktionelle Freiheit einzuschränken. Wir haben aber die Freiheit, Dinge anzusprechen und selbst etwas zu veröffentlichen, wenn wir mit etwas nicht einverstanden sind.



Philipp Kaste: Wir streiten sehr gerne in diesem Haus. (lacht)



Dirk Walsh: Was heißt streiten? Wir debattieren laut. Das ist ja auch Diversität: dass wir uns nicht einig sein müssen. Man muss aushalten, dass unterschiedliche Meinungen nebeneinander existieren, ohne dass jemand mit der Keule kommt und sagt: "Ich gebe dir jetzt einen Maulkorb." Darauf sind wir selbst angewiesen.



Gibt es für euch eine Grenze, an der ihr sagt: Das ist nicht mehr legitimer Meinungsstreit, sondern richtet sich gezielt gegen queere Menschen?



Philipp Kaste: Wir haben irgendwann in unsere Strategie aufgenommen, dass wir Themen intern adressieren, wenn wir etwas sehen, das wir nicht in Ordnung finden. 2022 war das bei einem Gastbeitrag so. Dieser wirklich  darfst du auch gerne zitieren  Scheißartikel Wir haben das laut adressiert, das hat einen riesigen internen Shitstorm ausgelöst. Erst der Artikel selbst und dann auch, als Matthias gesagt hat: Dieser Artikel ist Mist, so etwas will er nicht wieder sehen. Darauf kam wiederum die Gegenargumentation, das sei gegen die Meinungsfreiheit. Dieser Diskurs hat am Schluss auch dazu geführt  und darüber bin ich ganz persönlich nicht unglücklich -, dass gewisse altkonservative Leute dieses Unternehmen verlassen haben.



Dirk Walsh: Es gab eine kleine Welle von Menschen, die das Unternehmen verlassen haben, weil die "Bild" zu queer sei, weil der Laden hier zu "woke" sei.



Philipp Kaste: Einige, die Springer zu "woke" fanden, sind inzwischen bei "Nius". Das nehme ich ganz persönlich ein bisschen als Erfolg unserer "Queerseite".



Panik, Skandalisierung, Pseudo-Empörung: Wäre es nicht Zeit für eine Entschuldigung und eine historische Aufarbeitung? Die Motive befinden sich im Archiv des Schwulen Museums Berlin

Der damalige Gastbeitrag mit der Überschrift "Wie ARD und ZDF unsere Kinder sexualisieren und umerziehen" ist heute nicht mehr online. Hattet ihr das durchgesetzt?



Philipp Kaste: Nein, das können wir gar nicht. Nach ungefähr einer Woche wurde er aufgrund einer redaktionellen Entscheidung entfernt. Danach wurden Mechanismen nachgeschärft, beispielsweise bei der Kontrolle von Gastbeiträgen.



Im letzten Jahr schrieb Jacques Schuster wiederum in der "Welt am Sonntag", man werde mit LGBTI-Themen "belämmert", und fragte, ob es nicht "ein wenig leiser" gehe. Du hast ihm öffentlich mit dem Beitrag "Nein, wir werden nicht leiser" widersprochen. Wie lief das intern?



Philipp Kaste: Wir fanden: Das geht wirklich gar nicht. Wir haben die Chefredaktion angeschrieben und gefragt, ob wir eine Gegenposition veröffentlichen können. Die Antwort war: "Macht doch."



Der Schuster-Artikel ist aber weiterhin online.



Philipp Kaste: Na klar. Das gehört dazu. Jacques Schusters Meinungsartikel ist leider auch eine Meinung, die nicht nur er vertritt, sondern immer noch Teile der Gesellschaft. Dann ist es wichtig, den Meinungskorridor so weit aufzumachen, dass auch genau die andere Position dazu Stellung beziehen kann.



Wenn ihr auf 80 Jahre Springer zurückblickt, gehören dazu Schlagzeilen wie "Die homosexuellen Lustmörder" oder "Die Verbrechen der lesbischen Frauen", aber auch die Berichterstattung über den Mord an Walter Sedlmayr mit der Schlagzeile "Der Mörder kam von hinten". Gehört zum Kulturwandel des Unternehmens nicht auch eine Auseinandersetzung mit dieser publizistischen Vergangenheit?



Dirk Walsh: Das muss man im gesamtgesellschaftlichen Kontext sehen. Es war damals nirgendwo lustig, ein schwuler Mann zu sein. Und über trans Menschen wollen wir gar nicht reden.



Aber das spricht doch nicht gegen eine Entschuldigung oder zumindest eine Aufarbeitung.



Dirk Walsh: Nein, natürlich nicht. Aber mit wem soll man das aufarbeiten? Die, die das geschrieben haben, sind ja schon seit Jahren nicht mehr da.



Philipp Kaste: Zeitungen  und das betrifft nicht nur Springer  bilden auch ihre jeweilige Zeit ab.



Aber wäre eine historische Aufarbeitung grundsätzlich wünschenswert?



Philipp Kaste: Natürlich. Ich würde das gar nicht nur auf queere Menschen beziehen, sondern darauf, wie in den Siebziger- und Achtzigerjahren generell über Minderheiten geschrieben wurde  in allen Medien. Wie beispielsweise über "die Jugos" geschrieben wurde: Das ist furchtbar. Eine solche Aufarbeitung wäre eine gute Sache. Aber selbst wenn ich sie publiziere, wird jemand, der den negativen Fakt sucht, immer diesen wieder nach vorne kehren.



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Für einen Teil der Öffentlichkeit ist gerade die "Bild" moralisch so diskreditiert, dass die bisherigen Veränderungen der Unternehmenskultur daran nichts ändern. Max Goldt hat sie als "Organ der Niedertracht" bezeichnet und es für gesellschaftlich inakzeptabel erklärt, mit ihr zu arbeiten. Was löst eine solche fundamentale Ablehnung bei euch aus?



Philipp Kaste: Der Politik-Influencer Fabian Grischkat hat mir sinngemäß dasselbe in einem Chat an den Kopf geworfen. Auch nachdem ich auf Schuster geantwortet hatte, meinte er, er könne das trotzdem nicht ernst nehmen. Alle, die bei diesem Konzern arbeiten, müssten eigentlich austreten, wenn sie wirklich offen queer seien. Das ist ein Totschlagargument. Damit entziehe ich jedem die Basis für eine Unterhaltung. Wenn mir jemand so etwas an den Kopf wirft, bin ich nicht wütend, sondern eher traurig. Dann denke ich: Okay, jetzt ist die Diskussion mit dir beendet. Eigentlich hätte ich gerne weiter mit dir diskutiert.



Jetzt rede ich persönlich, nicht für die "Queerseite": Finde ich, dass in diesem Haus manche Sachen seltsam laufen? Würde ich jede Meinung bei "Bild" oder "Welt" unterschreiben? Nein, natürlich nicht. Das Gute ist aber: Ich kann mich in diesem Haus darauf verlassen, dass ich mit den Leuten  selbst mit Schuster  darüber reden kann.



Dirk Walsh: "Bild" ist ein Boulevardmedium. Jedem steht frei, es zu kaufen oder nicht zu kaufen. Ich würde fast sagen: "Bild" ist harmlos im Vergleich zu Instagram und Facebook. Da sehe ich wesentlich größere Probleme.



Habt ihr in eurem privaten queeren Umfeld Ablehnung oder Irritation erlebt, weil ihr für Axel Springer arbeitet?



Dirk Walsh: Als mir 2009 ein Job hier angeboten wurde, fragte ich eine Kollegin von der "taz", eine Autorin vom "Spiegel" und jemanden von der Schaubühne: "Glaubt ihr, ich kann das machen?" Alle drei sagten: "Ja klar. Warum solltest du das nicht tun?" Natürlich gibt es trotzdem Anfeindungen, wenn es "Axel Springer Queerseite" heißt.



Philipp Kaste: In meinem privaten Umfeld gab es am Anfang schon Irritationen. Aber das hat sich geändert. Mit den Jahren und der "Queerseite" sind einige im Freundeskreis eher respektvoll geworden und sagen: Eigentlich cool, was ihr da macht.



Gibt es innerhalb der "Queerseite" ein gemeinsames politisches Selbstverständnis?



Dirk Walsh: Schon innerhalb unseres Kernteams sind wir politisch sehr divers. Da gibt es alles von FDP bis Linke. Als wir uns mit dem CSD-Vorstand aus Görlitz getroffen haben, sagte jemand hinterher: "Es ist abgefahren bei euch, dass diese unterschiedlichen Charaktere zusammenarbeiten." Zwischen uns liegen politisch teilweise Welten. Aber genau das macht es aus. Wir haben trotzdem ein gemeinsames Ziel. Wenn du es von außen betrachtest, könnte das tatsächlich etwas sein, das uns von Teilen queerer Bewegungen oder Communitiys unterscheidet: Egal wie unterschiedlicher Meinung wir sind, wir versuchen, uns auf das gemeinsame Ziel zu fokussieren. Wir sind keine queere Organisation mit einer bestimmten politischen Ausrichtung. Wir sind zusammen, weil wir in einem sehr breit aufgestellten Konzern für queere Rechte zusammenarbeiten.



Wie groß ist das Netzwerk inzwischen?



Philipp Kaste: Aktuell sind es 820 Personen.



Philipp, du hast selbst vor einem aus den USA kommenden "Culture War" gewarnt, in dem die Freiheit von Minderheiten wieder zur Verhandlungsmasse wird. Gleichzeitig wird Springer vorgeworfen, gesellschaftliche Konflikte selbst kulturkämpferisch zuzuspitzen. Wie bringst du das für dich zusammen?



Philipp Kaste: Ganz persönlich finde ich den Alarmismus, den wir generell erleben, störend und negativ für die Debatte. Es ist nicht alles schlecht. Ich muss nicht immer noch das Schlechte hochziehen. "Deutschland geht es so schlecht"  klassisches "Bild"-Thema. Damit verstärke ich diese Zentrifugalkräfte immer weiter. Ich bin kein Freund von diesen libertären Strömungen im Hause. Das sage ich auch ganz offen. Ich halte die zum Teil für zu alarmistisch.



Was meinst du mit libertären Strömungen?



Philipp Kaste: Na, die selbsternannten "Freiheitskämpfer" für Meinungsfreiheit. Die sind mir  jetzt zitiere ich mal Jacques Schuster  manchmal viel zu laut. Das Gute, das ich wiederum in diesem Hause sehe: Wenn sie auf X ihren Kram erzählen oder bei "Welt TV" ihre Meinung präsentieren, kommt eine Stunde später die andere Meinung genauso. Solange das in diesem Haus passiert  und es passiert immer -, kann ich mit diesen Strömungen umgehen. Ich sehe nirgendwo eine Kampagne in diesem Haus, die gesteuert wird oder bei der Leute Wert darauf legen, dass sich eine Strömung nach links oder rechts entwickelt. Und schon gar nicht gegen Minderheiten.

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Was macht die Queerseite außerhalb des Unternehmens konkret?



Dirk Walsh: Nimm Görlitz. Im Vorfeld des CSD gab es massive Sicherheitsbedenken. Unsere Überlegung war: Wie kannst du diesen Menschen größtmöglichen Schutz bieten? Durch Öffentlichkeit. Wir stellen Kameras hin. Damit schützt du die Veranstaltung gegen rechts, aber auch vor möglichem Behördenmissbrauch. Wenn etwas passiert, ist es live auf Kamera, geht in die Welt hinaus und ist dokumentiert.



Es gibt ja immer den Vorwurf des Pinkwashings: Ein Unternehmen fährt in Köln mit einem Laster durch die Straßen und verteilt irgendetwas. Wir schauen lieber: Wo gibt es kleinere Orte, die darauf angewiesen sind, Partner und Unterstützer zu haben? Mit einem Livestream geben wir Sichtbarkeit. Und Öffentlichkeit bietet Schutz.



Andere Unternehmen propagieren Diversity nach außen. Mich interessiert nicht, ob wir auf LinkedIn schreiben, wie toll und super wir sind. Wenn wir den CSD Dresden oder den CSD Berlin konkret unterstützen können, ist mir das tausendmal lieber. Und nach einem CSD sieht die Realität dann eher so aus: Wir stinken, weil wir den ganzen Tag Sachen getragen und Kabel gezogen haben. Während andere schon feiern, stehen wir um 22:30 Uhr noch auf dem Platz und packen ein. Das ist nicht besonders glamourös.