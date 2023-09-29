Warum queerer Sex besser ist

Von Christian Höller

Heute, 07:06h 10 Min.

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Für viele Menschen kann es sich lohnen, sich mit den eigenen sexuellen Fantasien zu beschäftigen. Denn diese hängen oft mit tiefer liegenden Bedürfnissen und Wünschen zusammen. Fantasien können das Verlangen nach Geborgenheit, Abenteuer, Hingabe oder das Ausleben von Macht und Kontrolle ausdrücken. Manche Menschen träumen von tiefen emotionalen Bindungen. Sie wollen sich beim Sex spüren und fallen lassen. Andere fantasieren über Rollenspiele, über wilden Sex in einer Gruppe oder möchten neue Stellungen und Praktiken ausprobieren. Die Vorstellungen müssen nicht in die Realität umgesetzt werden. Nicht selten enthalten die Fantasien auch Gewalt. So träumen Menschen von Praktiken, die sie im realen Leben als schockierend oder gefährlich einstufen. Viele schämen sich dafür und halten ihre Gedanken geheim.



Kaum eine andere Person hat sich zuletzt so viel mit sexuellen Fantasien von Frauen auseinandergesetzt wie die 58-jährige Schauspielerin und Buchautorin Gillian Anderson, die sich vor Kurzem als pansexuell outete. So erklärte Anderson, sie sei "pan, also pansexuell, im Sinne von: zu allen Geschlechtern hingezogen" (queer.de berichtete). Die in den USA geborene Schauspielerin (bekannt durch Serien wie "Sex Education" oder "Akte X") wuchs in einem konservativen Milieu auf. Sie hatte in ihrer Jugend eine Beziehung mit einer Mitschülerin, musste diese aber geheim halten (queer.de berichtete). Jetzt lebt sie mit ihren drei Kindern in London.



Geheime sexuelle Träume



Vor zwei Jahren veröffentlichte Anderson den Besteller "want" (queer.de berichtete). Das Buch enthält viele geheime sexuelle Träume von Frauen mit unterschiedlichen Identitäten, aus verschiedenen Ländern und gesellschaftlichen Hintergründen. Die Texte wurden geschrieben von cis und trans Frauen, von Personen, die sich als lesbisch, bisexuell, asexuell, nichtbinär, pansexuell, aromantisch, heterosexuell oder queer definieren. Das Buch war ein großer Erfolg. Im Zuge von Lesereisen sprach Anderson mit vielen Leser*innen, wobei sie auch Feedback von Männern erhielt. Die Männer sagten zu ihr, sie hätten eine Menge aus dem Buch gelernt, sie "hätten nun das Gefühl, Frauen besser zu verstehen", wie die Autorin im Vorwort zu ihrem neuen Buch "more" (Amazon-Affiliate-Link ) schreibt. Nach dem Erscheinen von "want" erhielt Anderson viele Zuschriften, dass sie sich entschlossen hat, mit "more" ein Nachfolgebuch zu veröffentlichen.



In der neuen Sammlung von Texten teilen Frauen nicht nur ihre sexuellen Vorstellungen mit, sondern erklären auch, warum sie diese haben. Gleich zu Beginn von "more" schreiben Frauen, dass sie lieber Sex mit Frauen als mit Männern haben möchten. "Ein Dude kann mir Blumen mitbringen, Pralinen, meine Familie kennenlernen, meine Freunde von sich überzeugen." Doch mit einem Girl sei alles viel erfüllender: "Wenn ein Girl mich anlächelt, habe ich eine Woche lang Schmetterlinge im Bauch."

"Ich fühle mich völlig frei"



Das Buch "more. Mehr sexuelle Fantasien der Frauen im 21. Jahrhundert" ist im September 2026 bei dtv erschienen

Eine andere Frau erzählt von ihrer Beziehung zu ihrem Ex-Freund: "Er hat mich geleckt; ich bin schnell gekommen, dann hat er mich gefickt. Es war Routine und nach zehn Minuten war alles vorbei." Auch wenn es Männer gewesen seien, "von denen ich geleckt wurde, meinen Orgasmus hatte ich nicht wegen der Männer", betont die Frau. Wenn ihr Ex-Freund sie geküsst habe, habe sie sich vorgestellt, es seien Küsse von einer Frau. Schließlich trennte sie sich von ihrem Freund und lebt nun mit einer Frau zusammen: "Ich fühle mich völlig frei. Ich liebe meine Partnerin, ich liebe unseren Sex, und er dauert viel länger als nur zehn Minuten."



Ähnlich äußert sich eine Frau, die von sich sagt, bisexuell zu sein. Ihrer Meinung nach "ist queerer Sex anders  und nicht nur aus anatomischer Sicht." In ihrer Wahrnehmung und Erfahrung sei hetero Sex "immer noch ein Paarungsakt, während ich beim Sex mit einer Frau keine Nachkommen zeuge, sondern buchstäblich Liebe mache". Sie hat sich daher für eine lesbische Beziehung entschieden. Als Begründung nennt die Frau, sie ziehe es vor, "ein leckeres Bonbon zu lutschen, als mir einen Lolli in den Mund zu stecken, der vielleicht vorher in den Dreck gefallen ist".



Rollenspiele mit der lesbischen Chefin



Beliebt sind auch Rollenspiele. So berichtet eine Polizistin aus Irland, dass sie auf Kolleginnen in Uniform abfahre, "vor allem wenn ihr Dienstgrad höher ist als meiner (ich mag wohl Frauen mit Macht und Autorität)." In ihrer Fantasie gehe es darum, "dass mich meine Chefin (die auch eine Lesbe ist) bei einer Nachtschicht in ihr Büro holt und mir Handschellen anlegt, dann beugt sie mich über ihren Schreibtisch und geilt mich auf. Wenn sie mich so weit hat, dass ich tropfnass bin, soll sie mich mit ihrem Strap-on vögeln".



Doch nicht alle Frauen haben so viel Mut, ihre Fantasien über eine lesbische Beziehung in die Realität umzusetzen. "Weil ich verheiratet bin, kann ich meine Bedürfnisse nur in meiner Fantasie befriedigen", erzählt eine Frau. Möglicherweise könne sie "niemals mit einer Frau zusammen sein, und der Gedanke schmerzt. Ich sehne mich danach, eine Frau zu berühren und von ihr berührt zu werden." Sie lese viele "Bücher über Frauen, die Frauen lieben, und währenddessen verliere ich mich stundenlang in Gedanken. Ich liebe meinen Ehemann, aber ich habe das Gefühl, dass ein Teil von mir zu kurz kommt."



Manchen lesbischen Frauen fehlt der Mut



Eine Frau aus Kanada betont gleich zu Beginn, dass sie mit einem Mann verheiratet sei und Kinder habe. Auch beruflich sei sie erfolgreich. Doch in ihrer Fantasie sei alles ganz anders. Sie träume davon, allein mit einer fiktiven Freundin am Strand zu sein. Später im Hotel nehme die fiktive Freundin "mein Gesicht in ihre Hände und küsst mich leidenschaftlich". Doch die Frau kann diesen Traum nicht leben. Die Fantasie hinterlasse in ihr ein "schwelendes Schuldgefühl", schreibt die Frau, weil ihr das jetzige Leben mit dem Mann und den Kindern nicht genug sei.



Eine andere Frau weiß seit dem achten Lebensjahr, dass sie lesbisch ist. "Während alle meine Freundinnen in männliche Schauspieler und Popstars verliebt waren, fragte ich mich, warum niemand je die Frauen erwähnte. Warum verzehrte sich niemand danach, sie zu küssen?" Die Frau dachte, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Sie versuchte, "die lesbische Seite zu verbergen, und datete Männer  was katastrophal verlief." Mittlerweile ist die Frau 32 Jahre alt und war noch nie mit einer Frau zusammen. Sie schreibt, dass sie voller Angst sei, abgelehnt zu werden und zu scheitern. Daher halte sie Frauen auf Distanz: "Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde eher einen Serienmörder finden als eine Freundin. Und so bin ich mit zweiunddreißig mittlerweile davon überzeugt, allein zu sterben."

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"Ich schäme mich zutiefst dafür, wer ich bin"

Ähnlich geht es einer Frau, die sich nach lesbischen Sex sehnt. "Seit Jahren unterdrücke ich, wer ich wirklich bin, denn ich weiß tief in mir drin, dass ich queer bin, aber nicht imstande, das auszuleben, aus Angst davor, wie meine Familie reagieren wird." Die Frau denkt bei der Masturbation immer an Frauen  "und wenn ich zum Orgasmus komme, weine ich oft", schreib sie. In ihrer Fantasie küsst sie eine andere Frau auf den Mund und hat intensiven Sex mit ihr.



Gleichzeitig ist die Frau voller Scham. "Ich schäme mich zutiefst dafür, wer ich bin und was ich will, und das lähmt mich so sehr, dass ich aus Angst, mich zu outen, nicht einmal mit Frauen spreche. Wie soll ich jemals bekommen, was ich mir wünsche?" Die lesbische Frau schreibt, sie habe "Angst, dass ich sterben werde, ohne je so eine Verbindung zu jemanden erlebt zu haben". Auch habe sie Angst, "dass ich eines Tages einen Mann heiraten werde, nachdem ich mir eingeredet habe, dass ich das will, obwohl es nur das ist, wozu ich mich gedrängt fühle."



Manche Fantasien können nicht umgesetzt werden. Eine trans Frau träumt etwa davon, von ihrer cis Partnerin geschwängert zu werden. Für die beiden Frauen gibt es einen Teil des Monats, den sie die "Schwänger-mich"-Woche getauft haben, "wenn unsere Hormone aufwallen und wir nichts anderes wollen, als von der anderen so hart gefickt zu werden, dass schließlich eine Schwangerschaft entstünde".



Der Wunsch nach einem Penis



Den Wunsch nach einem Penis kommt in einigen Texten vor: "Wenn ich mich auf den Bauch rolle, die Hand zwischen meine Beine lege und mich selbst berühre, stelle ich mir vor, wie ich meine Freundin mit meinem Schwanz auf unterschiedlichste Art ficke", schreibt eine Frau. Sie möchte mit ihrer Freundin bis ins Innerste verbunden sein. "Als queere Frau, die Frauen hat, war mir diese Fantasie anfangs unangenehm, als lehnte ich meine Sexualität ab", so die Frau. Früher sei sie oft eifersüchtig auf Männer gewesen "und die Art, wie sie mit Frauen Sex haben können. Aber mittlerweile verstehe ich, dass ein Gefühl des Verlangens sehr viel komplexer ist als das".





Gabriel Hutchinson / wikipedia) Gillian Anderson im Mai 2026 bei den Filmfestspielen in Cannes (Bild:

Hetero Sex als Machtinstrument



In nicht wenigen Texten geht es darum, wie Frauen unter der toxischen Maskulinität leiden. Viele Männer "betrachten Frauen nicht mehr als ebenbürtige Partnerinnen, sondern als niedere Subjekte, die geschaffen wurden, um unterworfen und sexuell beherrscht zu werden". Hetero Sex sei "heute ein Machtinstrument, eine Pflicht und kein Ausdruck von Liebe mehr. Körper sind zu Objekten mutiert, anstatt Gegenstand sorgsamer, zarter Erkundung zu sein", heißt es in einem Text. Es gibt aber auch Briefe von Frauen mit einem typisch männlichen Anspruchsdenken. So betont eine Frau: "Ich will mir die Macht eines Mannes nehmen und seinen Körper für meine eigene Lust benutzen, ohne Rücksicht auf die seine, und das will ich handfest spüren." Die Frau schreibt, ihr gefalle "der Gedanke, die Männer zu zähmen und zu quälen, indem ich kontrolliere, wann sie kommen. Ich will, dass sie um Erlösung betteln, einfach nur zu meinem Vergnügen". Sie möchte dazu einen Penis: "Der aggressive Part zu sein, der, der eindringt, und nicht der, in den eingedrungen wird, ist etwas völlig anderes."



Eine andere Frau benutzt heimlich einen Strap-on. "Manchmal ziehe ich ihn unter meine Kleidung an, wenn ich allein zu Hause bin, erledige meine Arbeit und laufe mit diesem Gefühl zwischen den Beinen herum; dann werde ich so horny, dass ich meine Arbeit unterbrechen und mich selbst befriedigen muss", heißt es in einem Text.



"Manchmal bin ich die Herrin"



Eine ältere Frau erzählt, dass sich ihre Fantasien in jüngster Zeit geändert haben. Sie sei jetzt nicht mehr die Machtlose: "Jetzt habe ich die totale Kontrolle. Manchmal bin ich die Herrin." Er sei ihr Sklave und müsse jedem ihrer Befehle gehorchen." Eine andere Frau hat die Fantasie, "Männer völlig in der Hand zu haben, sie zu provozieren, solange es mir gefällt". Sie möchte begehrt werden, "Gegenstand ihrer sexuellen Befriedigung sein, ohne eine einzige Berührung". Mit dieser Fantasie, so schreibt die Frau, "bemächtige ich mich meines Körpers, nachdem ich als Kind sexuell missbraucht worden bin. Wenn ich zusehe, wie diese Männer vor mir masturbieren, fühle ich mich unbesiegbar, weil ich weiß, dass ich die Situation zu hundert Prozent im Griff habe und mein Körper vor ihnen sicher ist".



Besessen von schwulem Sex



Spannend ist die Vorstellung einer Frau, die in einer schwulen Beziehung sein möchte. "Man könnte sogar sagen, dass ich von schwulem Sex besessen bin." Die Art, wie schwule Männer ihr Sexleben führen, sei für sie "so erotisch, sinnlich und auf eine stürmische Art intensiv, zugleich jedoch von einer lässigen Unbeschwertheit". Die Frau schreibt, sie möchte wissen, warum sie schwulen Sex so erotisch findet: "Ist es der fehlende Druck, das Nullrisiko, schwanger zu werden? Oder herrscht in Mann-Mann-Beziehungen mit Blick auf Machtverhältnisse, Patriarchat etc. eine natürlichere Begegnung auf Augenhöhe? Ist dies der entscheidende Faktor für gesünderen Sex?" Die Frau betont: "Was ich wirklich will, ist ein Gefühl von Ebenbürtigkeit."



Eine andere Frau erklärt, ihre Fantasie handelt davon, "gesehen zu werden. Nicht beobachtet. Nicht bewertet. Nur gesehen. Egal, ob es sich um platonische Freundschaften oder sexuelle Bekanntschaften handelt." Zu viel Zeit ihres Lebens habe sie damit verbracht, "mich zu verstellen oder Rollen zu spielen, die andere von mir erwarteten." Sie habe oft eine Maske, "dass ich zuweilen vergesse, was darunterliegt. Aber eigentlich wünsche ich mir mehr als alles andere, einfach ich zu sein."



Das Buch ist lesenswert, denn viele Fantasien zeigen, wie wichtig es ist, aus dem Korsett gesellschaftlicher und geschlechtsspezifischer Erwartungen auszubrechen. Dazu passt abschließend der Satz einer queeren Frau, die betont: "Seit ich mir ein Leben als queere Person zugestehe, sind meine Fantasien sehr viel abwechslungsreicher, aufregender und freier geworden."

Infos zum Buch



Gillian Anderson: more. Mehr sexuelle Fantasien der Frauen im 21. Jahrhundert. Aus dem Englischen übersetzt von Claudia Amor, Sylvia Bieker, Gisela Fichtl und Anke Wagner-Wolff. 384 Seiten. dtv Verlagsgesellschaft. München 2026. Gebundenes Buch: 25  (ISBN 978-3-423-28556-8). E-Book: 18,99 