NRW-Polizei richtet zentrale Ansprechstelle für queere Menschen ein

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Die Polizei in Nordrhein-Westfalen richtet eine zentrale Ansprechstelle für die LGBTI-Community ein. Sie wird beim Polizeipräsidium Köln angesiedelt, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. Die Stelle soll landesweit einheitliche Standards entwickeln, die Arbeit der bestehenden Ansprechstellen koordinieren und ein neues Konzept für die Aus- und Fortbildung der Polizei erarbeiten.



"Sicherheit entsteht nicht alleine durch Polizeiarbeit. Sie entsteht vor allem durch Vertrauen", erklärte Innenminister Herbert Reul (CDU). "Alle Menschen müssen darauf vertrauen können, dass sie Schutz erfahren, wenn sie bedroht und angegriffen werden  unabhängig davon, wen sie lieben, wie sie sich identifizieren oder wie sie sich selbst verstehen." Vertrauen wachse dort, "wo Menschen miteinander sprechen und einander zuhören, wo Respekt, Toleranz und Akzeptanz gelebt werden". Nordrhein-Westfalen habe schon viele gute Ansätze. "Jetzt wollen wir daraus einen gemeinsamen Standard für die ganze Polizei machen."



Nach Angaben des Ministeriums gibt es bei der NRW-Polizei bereits zahlreiche Maßnahmen zum Opferschutz und zur Prävention queer­feindlicher Gewalt. Die Behörden gehen mit dem Thema bislang aber unterschiedlich um. Auch Aufgaben, organisatorische Anbindung und personelle Ausstattung der jeweiligen Ansprechstellen sind nicht einheitlich geregelt.

Die zentrale Stelle soll künftig Aufgaben und Zuständigkeiten definieren, den Austausch zwischen den Ansprechstellen verbessern, Informationen und Fachwissen bündeln und bei rechtlichen Fragen unterstützen. Ziel sei ein landesweit einheitliches Vorgehen.



Ein Schwerpunkt wird die Aus- und Fortbildung sein. Wissen zu queeren Lebensweisen, homo- und transfeindlicher Gewalt, Opferschutz und Prävention soll bei der Polizei künftig systematisch vermittelt werden. Zudem soll die Stelle die Verbindung zur LGBTI-Community und ihren Interessenverbänden stärken, innerhalb der Polizei informieren und sensibilisieren sowie Anlaufstelle für queere Polizeibedienstete sein.



Das Polizeipräsidium Köln gilt als Vorreiter: Es setzte 2023 als erste Polizeibehörde in Nordrhein-Westfalen einen hauptamtlichen Beauftragten für die queere Community ein. Auch andere Behörden haben Ansprechstellen eingerichtet, dort werden die Aufgaben bislang überwiegend im Nebenamt wahrgenommen. (cw)