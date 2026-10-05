Saleem Haddad: "Die Literatur hat mir das Leben gerettet"

Von Christian Lütjens

Heute, 11:20h 10 Min.

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Autor Saleem Haddad gilt seit seinem Debüt "Guapa" als eine der wichtigsten Stimmen der postmigrantischen queeren Gegenwartsliteratur. In seinem neuen Roman "Flutlinien" verdichtet er die politischen Stürme des 20. Jahrhunderts im Nahen Osten zu einer fesselnden Familiensaga. Gleichzeitig erzählt er die Geschichte einer schwulen Beziehung voller Widersprüche.



Wir haben mit Saleem Haddad über queere Schlachtfelder, campe Inspirationsquellen und die lebensrettende Kraft der Kunst gesprochen.



Der Roman "Flutlinien" ist Ende September 2026 im Albino Verlag erschienen

Saleem, dein Debüt "Guapa" erschien vor ziemlich genau zehn Jahren. Der Roman erhielt international viel Anerkennung und du hast damit u. a. den Stonewall Book Award gewonnen. Wie blickst du heute auf diesen Erfolg zurück?



"Guapa" war super wichtig für mich. Beim Schreiben des Romans habe ich meine eigene queere Identität erforscht und in gewisser Weise meinen Frieden mit ihr gemacht. Als ich mit dem Buch dann zwei Jahre durch die Welt getourt bin, kamen bei Lesungen immer wieder Leute zu mir, die sagten, sie würden sich durch das Buch gesehen fühlen. Einige kamen auch in der Erwartung Rasa zu treffen, die Hauptfigur aus "Guapa". Diese Leute mussten allerdings feststellen, dass ich mich dann doch deutlich von meinem ziemlich wütenden Protagonisten unterscheide. Was auch damit zu tun hat, dass mich das Schreiben des Buches zu einem friedlicheren Menschen gemacht hat. Viele Kämpfe, die Rasa noch ausfechten muss, habe ich durch die Arbeit an "Guapa" hinter mir gelassen. Von daher bin ich immer noch dankbar für das Buch und dafür, dass es so gut aufgenommen wurde.



Auch dein neuer Roman "Flutlinien" beginnt mit einer wütenden schwulen Hauptfigur: Nizar. Kannst du nachvollziehen, wenn manche Lesende in Nizar eine Weiterentwicklung der Figur Rasa sehen?



Ja, auf jeden Fall. Eigentlich ist das sogar ziemlich akkurat. Die beiden sind zwar unterschiedlich aufgewachsen, haben aber einen sehr ähnlichen Charakter.



"Flutlinien" beginnt mit einer Sequenz, die Nizars innere Wut sehr eindrücklich und teilweise drastisch veranschaulicht (siehe Leseprobe auf queer.de). Das Kapitel erzählt, wie Nizar seine traumatischen Erfahrungen als Kriegsreporter und die Trennung von seinem Freund Alfie durch obsessives Crossfit-Training kompensiert...



Ja, das Training ist bei ihm ein Versuch, Kontrolle zurückzugewinnen. Das ist so ein Reflex, den ich bei vielen Leuten und auch bei mir selbst beobachtet habe. Ich habe gerade dann angefangen, mich für Fitness zu interessieren, als mir die Dinge, die in der Welt passierten, zunehmend beängstigend und unkontrollierbar erschienen. Wenn die Menschheit durchdreht, ist der eigene Körper eine der wenigen Ressourcen, über die du Kontrolle ausüben kannst. So empfindet es auch Nizar. Er hat in gewisser Weise den Kollaps der Welt gesehen, schreckliche Kriege und eine Trennung erlebt und empfindet eine große Hoffnungslosigkeit. Dieser Nihilismus treibt ihn auf diesen etwas manischen Fitnesstrip.



Er geht sogar so weit, die Entwicklung seines Körpers mit den Kriegsschauplätzen der Welt zu vergleichen. Eine Metapher für das "Schlachtfeld" des schwulen Körperwahns?



Dieser Punkt spielt unter anderem eine Rolle. Es ging mir aber auch generell um die Darstellung von Crossfit in den sozialen Medien. Ich empfinde die Videos dazu immer sehr intensiv, verbissen und latent aggressiv. Die Idee mit den Kriegs-Vergleichen hatte ich aber erst, als ich mitbekommen habe, dass beim Crossfit bestimmte Workouts nach Soldaten benannt sind, die in den Kriegen in Afghanistan und dem Irak gefallen sind. Das fand ich krass. Aber auch interessant.



Nizar ist eine von vier Hauptfiguren in "Flutlinien". Der Haupt-Plot des Romans erzählt von seiner Mutter Zainab und deren Schwestern Isthar und Mediha, die einen erbitterten Streit über das künstlerische Erbe ihres Vaters austragen. Wolltest du nach den vornehmlich männlichen Perspektiven in "Guapa" diesmal Frauen in den Mittelpunkt rücken?



Nein, explizit der Plan war das nicht, aber es hat sich sehr organisch entwickelt. Am Anfang wusste ich nur, dass ich nach dem zeitlich und räumlich sehr engen Fokus in "Guapa" etwas schreiben wollte, das anders ist  etwas, das viel Recherche erfordert, historisch tiefer geht, mit mehreren Stimmen und einem multiperspektivischen Ansatz arbeitet. Ich wusste auch, dass ich über den Irak und eine Familie, die über Kunst streitet, schreiben wollte. In "Guapa" sind viele Aspekte meiner libanesisch-palästinensischen Familie väterlicherseits eingeflossen. "Flutlinien" dagegen ist wesentlich vom irakischen Zweig meiner Familie mütterlicherseits inspiriert. Dementsprechend spiegelt der Streit über die Kunstwerke viele Diskussionen wider, die wir in der Familie auch in der Realität haben. Wir tragen sie allerdings nicht so feindselig aus wie die Schwestern im Buch.



"Feindselig" ist teilweise fast untertrieben. Die Psycho-Duelle und Dialog-Schlachten der Schwestern im Roman sind auf eine fast schon campe Weise gnadenlos...



Es gab tatsächlich ein ziemlich campes Inspirationsmoment für einige Szenen. Als ich an der ersten Fassung von "Flutlinien" gearbeitet habe, fing mein Partner gerade an "The Real Housewives" zu gucken. Er sagte immer, ich solle mir das unbedingt auch ansehen. Erst wollte ich nicht und war eher genervt von dem ständigen Geschrei, das die Serie in unsere Wohnung trug. Aber dann war mein Partner für zehn Tage verreist und es war auf einmal sehr still im Haus. In dieser Phase habe ich in den Schreibpausen dann doch angefangen, "Housewives" zu schauen, um mein Gehirn zu entspannen. Damit war auch ich der Serie verfallen. Inzwischen habe ich sämtliche Staffeln gesehen, inklusive der diversen Ableger. Die Dynamik zwischen den Housewives ist wahnsinnig interessant. Ein Teil ihrer Energie ist definitiv in den Streit der drei Schwestern in "Flutlinien" eingeflossen. Vom Milieu passt das ja, denn auch sie sind starke, intellektuelle und sehr kosmopolitische Frauen der oberen Mittelklasse.



Sie sind aber auch sehr unterschiedlich. Ishtar ist lesbisch und relativ radikal in ihren künstlerischen Ansätzen, Zainab hetero und konventionell, Mediha eine junge Feministin. Ging es dir diesmal auch darum, queere Figuren in einem größeren historischen und gesellschaftlichen Kontext zu erzählen?



Es war nicht meine erklärte Absicht, ein queeres Buch zu schreiben. Andererseits bin ich selbst queer, und habe naturgemäß eine Affinität zu queeren Charakteren, deshalb entwickeln Figuren wie Nizar und Ishtar beim Schreiben wohl naturgemäß ein vitales Eigenleben. Aber ihre Queerness ist  anders als bei Rasa in "Guapa"  kein Problem. Das liegt an ihrem Umfeld. Ishtar ist in einer kreativen, kosmopolitischen Bubble im Bagdad der Siebzigerjahre sozialisiert und hat in London studiert, wo sie inzwischen auch lebt. Und Nizar ist ohne Vater mit einer Mutter aufgewachsen, die seine Homosexualität akzeptiert. Ich fand es ganz angenehm über Figuren zu schreiben, die nicht mit ihrer Homosexualität hadern müssen. In den Rückblenden ins Bagdad der Fünfzigerjahre war mir allerdings auch wichtig, den unter den Tisch gekehrten und kaum überlieferten queeren Schicksalen dieser Generation eine Stimme zu geben. Deshalb gibt es dort einen entsprechenden, wenn auch sehr diskreten Sub-Plot. Mehr will ich dazu aber nicht spoilern.



Du hast erwähnt, dass dir nach "Guapa" gesagt wurde, dass queere Menschen sich durch das Buch gesehen fühlten. Erzeugen solche Reaktionen auch eine Art Verpflichtungsgefühl, in deinen Büchern queere Geschichten und Figuren zu verhandeln?



Nein, das eigentlich nicht. Trotzdem werde ich bestimmt immer über queere Charaktere schreiben, weil ich ihre Sichtweisen interessant finde, gerade auch aus einer arabischen Perspektive. Vielleicht fühle ich mich der arabischen Community sogar noch stärker verpflichtet als der queeren. Ich arbeite zum Beispiel gerade mit einem Freund an einem Drehbuch über digitale Nomaden in Lissabon. In dem Skript kommt bis jetzt keine Figur mit arabischem Hintergrund vor. Das fühlt sich fast ein bisschen wie Verrat an.



Du selbst bist ähnlich wie Nizar in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens aufgewachsen, hast aber nie im Irak gelebt und die letzten zehn Jahre in London und Lissabon verbracht. Wie hast du es geschafft, den Irak und die Stadt Bagdad in "Flutlinien" so lebendig zu schildern?



Ich war als Kind ein paarmal mit meiner Mutter im Irak und im Rahmen meiner Arbeit für Ärzte ohne Grenzen eine Weile in Najaf stationiert. Als ich angefangen habe, "Flutlinien" zu schreiben, war es allerdings aus politischen Gründen nicht möglich, nach Bagdad zu reisen. Da die meisten Bagdad-Sequenzen im Buch sowieso vor der Machtergreifung von Saddam Hussein spielen, war es auch nicht unbedingt nötig, denn diese Ära habe ich mir durch Recherchen erarbeitet. Ein wichtiger Aspekt waren auch Gespräche mit meinem Onkel, der sehr gut über die Geschichte unserer Familie und die Kunstbewegungen im Irak Bescheid weiß. Das moderne Bagdad habe ich mir zunächst durch lange Telefonate mit einen irakischen Freund erschlossen, der als Journalist dort lebt und arbeitet. In der Finalisierungsphase des Manuskripts entspannte sich die politische Situation und ich konnte doch noch mal mit meiner Mutter nach Bagdad reisen. Danach habe ich einige Sequenzen geändert oder neu geschrieben. Die Szene, wo Ishtar das alte Haus der Familie sucht und es nicht findet, ist meiner Mutter zum Beispiel tatsächlich so passiert. Das hatte fast eine gewisse Symbolik. Schließlich geht es in dem Roman auch sehr wesentlich um die blendenden und manipulativen Seiten von Erinnerungen.



Ein zentraler Satz im Buch lautet: "Es war immer die Kunst, die uns gerettet hat". Glaubst du wirklich daran, dass Kunst Leben retten kann?



Der Satz "Die Kunst hat uns gerettet" ist in meiner Familie tatsächlich eine Art Motto. Und die Anekdote des Urgroßvaters im Roman, der wegen seiner Kunst von Atatürk aus dem Gefängnis entlassen wird, ist die wahre Geschichte meines eigenen Urgroßvaters. Aber um die Frage zu beantworten: Ich würde nicht so weit gehen zu behaupten, dass Kunst Kriege stoppen kann. Aber sie kann Individuen retten. Jedenfalls hat sie mein Leben gerettet.

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Inwiefern?



Die Literatur hat mir das Leben gerettet. Der erwähnte aussöhnende Effekt, den das Schreiben von "Guapa" für mich in Bezug auf mein Queersein hatte, ist ein gutes Beispiel dafür. Schreiben ist für mich ein Weg, bestimmte Fragen, innere Widersprüche und destruktive Gefühle zu verarbeiten. Ich wüsste nicht, wo ich wäre, wenn ich dieses Ventil nicht hätte. Neben dem Schreiben kann aber auch schon die Lektüre bestimmter Bücher lebensrettend sein. Dazu fällt mir als erstes "Beer in the Snooker Club" von Wagui Ghali ein. Dieses Buch war für mich der Startschuss für "Guapa". So einen Roman wollte ich auch schreiben, aber in schwul.



Fällt dir ein queeres Buch ein, dem du eine lebensrettende Wirkung zubilligst?



Der marokkanische Autor Abdellah Taïa hat diesen wunderbaren Essay geschrieben: "Homosexuality Explained to my Mother". In diesem Text schafft er es, Dinge in Worte zu fassen, die ich persönlich nie für sagbar gehalten hätte. Da entsteht beim Lesen eine Form von menschlicher Verbundenheit, die ich ebenfalls für lebensrettend halte.



Und hat das Schreiben von "Flutlinien" einen ähnlich versöhnlichen Effekt auf dich gehabt wie das Schreiben von "Guapa"?



In der Beziehungsgeschichte von Nizar und Alfie habe ich auf jeden Fall wieder Fragen aufgearbeitet, die mich auch in meiner eigenen Beziehung beschäftigen. Nizar hadert stark mit der Frage, warum er als Araber im Exil unter dem historischen Schmerz seiner Herkunft leidet, während der Brite Alfie, dessen Landsleute diesen Schmerz durch ihre Interventionen im Irak wesentlich mit zu verantworten haben, keinen Schmerz darüber empfindet. Auch ich bin jetzt seit 18 Jahren mit einem britischen Partner zusammen und ringe immer mal wieder mit solchen Fragen. Es gibt keine einfachen Antworten darauf. Aber am Ende des Romans findet Nizar einen Weg, mit all diesen Widersprüchen eine Art Frieden zu machen oder sie zumindest zu akzeptieren. Da wird der Ansatz einer Aussöhnung greifbar, die ihm helfen kann, die Liebe zu finden, die er für eine Heilung braucht  und die uns vielleicht allen helfen kann.

Infos zum Buch



Saleem Haddad: Flutlinien. Roman. Deutsche Übersetzung von Andreas Diesel. 416 Seiten. Albino Verlag. Berlin 2026. Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen: 28  (ISBN 978-3-86300-410-1). E-Book: 19,99 