Pet Shop Boys: Turing-Album will zu viel auf einmal

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Heute, 12:12h 3 Min.

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Die Pet Shop Boys und der britische Mathematiker Alan Turing scheinen auf den ersten Blick nicht viel gemein zu haben. Hier das offen schwule Synth-Pop-Duo. Dort der britische Mathematiker, der während des Zweiten Weltkrieges entscheidend zur Entzifferung deutscher Funksprüche beitrug und später vom britischen Staat wegen seiner Homosexualität drangsaliert wurde.



Genau hier liegt dann auch der erste offensichtliche Berührungspunkt zwischen dem Pop-Duo und dem Mathematiker. Denn beide wurden zu Ikonen der queeren Geschichte  wenn auch unter denkbar unterschiedlichen Vorzeichen. Und beide waren ihrer Zeit auf unterschiedliche Weise voraus: Turing als Vordenker des modernen Computers. Die Pet Shop Boys wiederum gewissermaßen als seine Nutznießer, die als eine der ersten Vertreter mithilfe des Computers elektronische Popmusik produziert und popularisiert haben.



Was also, fragten sich vor einigen Jahren wohl auch die beiden Pet Shop Boys Neil Tennant und Chris Lowe, läge da näher, als sich Turings bewegtem Leben künstlerisch zu nähern?

Zwischen Dance-Floor und Hörspiel



Das Album "A Man From The Future" ist am 9. Oktober 2026 erschienen

Gesagt, getan: Mit "A Man From The Future" (Amazon-Affiliate-Link ) legen Tennant und Lowe nun das Ergebnis ihrer langjährigen Arbeit vor. Ganz neu ist das Werk gleichwohl nicht: Denn bereits 2014 wurde es im Rahmen der BBC Proms in der Royal Albert Hall uraufgeführt.



Gemeinsam aufgenommen und produziert mit dem Dresdner Komponisten Sven Helbig, umfasst das für die Albumfassung komplett überarbeitete Werk insgesamt acht Tracks. Und zunächst einmal vereinen sie jene Kernmerkmale, für die das Pop-Duo seit mittlerweile fast 45 Jahren weltweit gefeiert wird: atmosphärische Synths, treibende Beats, poppig-melancholische Melodien und Tennants charakteristischen Sprechgesang.



Doch zugleich wird schon nach wenigen Minuten klar, dass dies kein ganz gewöhnliches Pet-Shop-Album ist. Das liegt vor allem daran, dass mit der Schauspielerin Juliet Stevenson eine Erzählerin engagiert wurde, die im Verlauf des Albums immer wieder längere Passagen aus der Turing-Biografie "The Enigma" vorliest, die Tennant fragmentarisch aufgreift und singend wiederholt.



So wechseln sich klassische Dance-Tracks wie "He dreamed of machines" mit langsamen Stücken wie dem eröffnenden "Natural wonders every child should know" und "Other ranks" ab, die durch ihren erzählerischen Charakter eher einem Hörspiel gleichen.

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Zu viel auf einmal

Genau hier liegt mitunter auch der Schwachpunkt des Albums. Es will zu viel auf einmal: zum Tanzen und Schwelgen animieren und gleichzeitig von Turings bewegtem Leben erzählen. Nur selten gelingt es wie im abschließenden Titeltrack, diese beiden Facetten zu verzahnen. Meistens wechseln sie sich von Track zu Track ab.



Dennoch gibt es zweifellos viele hörenswerte Passagen: Etwa das schöne "The Enigma", das mit seinem treibenden Beat an frühe Glanztaten wie "West End Girls" erinnert. Oder das bereits erwähnte "He dreamed of machines" mitsamt seiner geheimnisvollen, fast gespenstischen Atmosphäre.



Wer von den Pet Shop Boys bereits alles kennt und nicht genug bekommen kann, wird mit "A Man From The Future" zweifellos seine Freude haben. Allen anderen sei zum Einstieg eher zu frühen Meisterwerken wie "Actually" oder "Introspective" geraten. Als Begleitlektüre zum Album empfiehlt sich "Enigma" (Amazon-Affiliate-Link ) von Andrew Hodges, die bis heute bedeutendste Turing-Biografie.