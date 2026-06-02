Britney Spears: Neuer Song nach drei Jahren

Heute, 12:40h 2 Min.

2 Min.

Zum ersten Mal seit drei Jahren gibt es neue Musik von Britney Spears (44). Am Freitag veröffentlichte die Sängerin "She'll Never Be Me" (Amazon-Affiliate-Link )  einen Song, der ursprünglich für ihr drittes, selbstbetiteltes Album "Britney" aus dem Jahr 2001 aufgenommen worden war. Die Fans haben damit die Möglichkeit, ihn noch vor der Veröffentlichung von "Britney (25th Anniversary Edition)", das am 6. November erscheinen soll, offiziell zu hören.

Song entstand in Zusammenarbeit mit Justin Timberlake

Britney Spears hat den Song gemeinsam mit drei anderen Musiker*innen geschrieben, darunter ist ihr damaliger Freund Justin Timberlake (45), mit dem sie von 1999 bis 2002 liiert war. An dem Song waren laut "People" außerdem Bradley Daymond und Alex Greggs beteiligt, während Riprock 'n' Alex G die Produktion übernahmen.



| Direktlink | Die Single auf YouTube anhören

"She'll Never Be Me" ist Medienberichten zufolge der erste von fünf Songs, die Spears erstmals auf der Deluxe-Neuauflage von "Britney" veröffentlicht. Zur Trackliste gehören demnach außerdem "Am I a Sinner", "When I Say So" und "My Big Secret". Abgerundet wird die neue Musik durch eine Studioaufnahme von "Right Now (Taste The Victory)".

- Werbung -



Erster neuer Song seit drei Jahren

Der nun erschienene Titel "She'll Never Be Me" wurde zwar bereits im Jahr 2001 aufgenommen, damals aber nicht veröffentlicht. Es ist damit nun der erste neue Song, den Britney Spears mit ihren Fans teilt, seit die 44-Jährige sich 2023 für "Mind Your Business" mit dem Künstler Will.i.am (51) zusammengetan hat (queer.de berichtete). Das Duo hatte bereits 2012 bei "Scream & Shout" zusammengearbeitet, das Platz drei der US-Charts "Hot 100" erreichte.



Zuvor hatte Britney Spears mit Elton John (79) den Song "Hold Me Closer" veröffentlicht (queer.de berichtete). Das Lied erschien 2022. Das Duett kombinierte frühere Songs von Elton John, verpackte sie neu und fügte Britney Spears' Gesang hinzu. (spot/cw)