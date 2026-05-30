EuroPride 2029 findet in Dresden statt

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Der EuroPride, eines der wichtigsten europäischen LGBTI-Events, findet 2029 in Dresden statt. Die Mitgliedsorganisationen der European Pride Organisers Association (EPOA) stimmten bei ihrer Jahreshauptversammlung in Magdeburg am Samstag für die Bewerbung des CSD Dresden e.V. und holen die Veranstaltung damit nach 25 Jahren erstmals wieder nach Deutschland. Andere Städte hatten sich nicht um die Ausrichtung beworben.



Unter dem Motto "Turn Walls into Bridges" will Dresden queere Menschen, Pride-Organisationen und Verbündete aus ganz Europa zusammenbringen. Im Mittelpunkt sollen Sichtbarkeit, Menschenrechte und der Austausch über gesellschaftliche und politische Grenzen hinweg stehen. Das Jahr 2029 wurde nach Angaben der Veranstalter bewusst gewählt: Dann jähren sich die Stonewall-Proteste in New York zum 60. Mal und die Friedliche Revolution zum 40. Mal.

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"Ein starkes Zeichen aus Sachsen an ganz Europa"

"Das ist für uns mehr als der Zuschlag für ein großes Event. Es ist ein Auftrag", erklärte Ronald Zenker, Vorstandssprecher des CSD Dresden e.V. und Gesamtleiter der Bewerbung. "Wir wollen zeigen, was möglich ist, wenn eine Community nicht nur Mauern beschreibt, sondern Brücken baut." Dass das Vertrauen an einen CSD im Osten Deutschlands gehe, bedeute ihm "unglaublich viel".



EPOA-Präsident Patrick Orth sagte, die Veranstaltung biete die Chance, "gemeinsam politischen Druck aufzubauen". Man werde sie nutzen, "um von der Bundesregierung zu fordern, beim Schutz der Menschenrechte in Europa und darüber hinaus eine führende Rolle zu übernehmen".



Sophie Koch (r.), Queerbeauftragte der Bundesregierung, hatte die Bewerbung als Botschafterin unterstützt (Bild: Phil Grafe / CSD Dresden e.V.)

Die Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sophie Koch, die die Bewerbung als Botschafterin unterstützt hatte, nannte die Entscheidung "ein starkes Zeichen aus Sachsen an ganz Europa". Sie sagte: "Pride war nie zuerst die Party. Pride war immer zuerst der Protest." Die EuroPride könne der queeren Community in Sachsen und Ostdeutschland Mut machen: "Vielfalt gehört zu Sachsen. Und Sachsen gehört mitten in ein vielfältiges Europa."



Corinne Miseer, Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH, sprach im Namen der Landeshauptstadt von einer "riesigen Chance für unsere Stadt". Dresden werde Menschen aus ganz Europa willkommen heißen und zeigen, "wie vielfältig, offen und lebendig" die Stadt sei.

Der EuroPride 2027 findet in Turin statt

Der EuroPride wird seit 1992 in wechselnden europäischen Städten ausgerichtet. In Deutschland war er bislang in Berlin, Köln und zuletzt 2004 in Hamburg zu Gast. Zum Programm gehören neben dem EuroPride March politische und kulturelle Veranstaltungen sowie internationale Formate zu Menschenrechten und Vernetzung.



Die Bewerbung wurde nach Angaben des CSD Dresden von zahlreichen Partner*innen aus Zivilgesellschaft, Politik und Kultur unterstützt. Zu den Botschafter*innen zählen neben Koch unter anderem Sachsens stellvertretende Ministerpräsidentin Petra Köpping, Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert, DJ und Musikproduzent*in Felix Jaehn sowie die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.



Mit dem Zuschlag beginnt nun die mehrjährige Vorbereitung. Nächstes Jahr wird Turin den EuroPride austragen, 2028 dann zwei Grafschaften in Irland (queer.de berichtete). (cw)