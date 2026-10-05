Ein queerer Anschluss an die universale Kunstgeschichte: Salman Toor in London

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Heute, 07:24h 6 Min.

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Ein dicht gedrängter Nachtclub, der in smaragdgrünes Licht getaucht ist. Männer unterhalten sich, flirten, tanzen und knutschen miteinander, während der Barkeeper hinter dem Tresen den Betrachtenden direkt in die Augen schaut. Er trägt einen dünnen Oberlippenbart, seine langen Zöpfe sind geflochten, die Fingernägel lackiert, in der rechten Hand hält er eine abgeschnittene Limettenscheibe.



Salman Toors "The Bar on East 13th" (2019) zeigt eine höchst lebendige queere Subkultur im heutigen New York, doch seine Komposition führt zurück in die europäische Kunstgeschichte. Es handelt sich um eine zeitgenössische Interpretation von Édouard Manets berühmtem Gemälde "A Bar at the Folies-Bergère" von 1882, das heute in der Londoner Courtauld Gallery hängt.



Édouard Manet, A Bar at the Folies-Bergère, 1882, Ausstellungsansicht (Bild: Axel Krämer)

Genau dort ist "The Bar on East 13th" nun als eines der Hauptwerke in der Schau "Salman Toor: Someone Like You" zu sehen. Die erste institutionelle Einzelausstellung des 1983 in Pakistan geborenen Künstlers in Europa vereint noch bis Januar 2027 insgesamt 35 Gemälde und Zeichnungen. Dass Toors Auseinandersetzung mit den alten Meistern ausgerechnet an einem Ort stattfindet, an dem einige seiner Vorbilder im Original hängen, gehört zum besonderen Reiz der Schau.

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Die Kunstgeschichte "aktualisieren"

Doch Toor zitiert Manet nicht, um dessen Bild zu demontieren oder den europäischen Kanon postkolonial gegen den Strich zu bürsten. Im Gegenteil: Salman Toor beansprucht die vorhandene Kunstgeschichte als sein eigenes Erbe. Ihn fasziniert die Würde, die die alte europäische Malerei ihren Figuren verleiht, und die Präsenz und Macht, die sie ihnen damit gibt. Er wolle diese Tradition nutzen, sagt der heute in New York lebende Künstler, "um Geschichten über Menschen zu erzählen, die so aussehen wie ich". In "The Bar on East 13th" sind es schwule, feminine Männer aus Südasien, die einen Bildraum besetzen, in dem Menschen wie sie über Jahrhunderte kaum vorkamen.



Dabei geht es Toor keineswegs um eine bloße Fortschreibung des Kanons. Er sehe sich als Teil einer multiethnischen Generation, die sich die Kunstgeschichte vornehme, "um sie zu aktualisieren, zu kritisieren und ein wenig zu verändern  und uns selbst in ihre reiche Geschichte hineinzuschreiben". Dabei bezieht sich Toor keineswegs nur auf die westliche Kunstgeschichte. Ebenso selbstverständlich greift er auf die Kunst Südasiens zurück und verbindet beide Traditionen miteinander.



Der "Bar Boy" bleibt allein



Wer sich in eine Geschichte hineinschreibt, hat damit jedoch noch lange keinen Ort gefunden, an dem er sich zugehörig fühlt. In "Bar Boy" (2019) steht ein junger Mann mit lilafarbenem Hut und Jeansjacke inmitten einer dicht gedrängten Menge  und bleibt doch allein. Als Einziger blickt er uns direkt an. Sein Gesicht wird vom hellgrünen Licht seines Smartphones beschienen. Queere Gemeinschaft bedeutet bei Toor nicht automatisch Integration. Auch Toors Erfahrung als südasiatischer Migrant in den USA gehört zu dieser Frage der Zugehörigkeit. In anderen Arbeiten verarbeitet er Erinnerungen an Grenzkontrollen nach dem 11. September, bei denen er selbst wiederholt überprüft wurde.



Salman Toor, Bar Boy, 2019, Ausstellungsansicht (Bild: Axel Krämer)

Ambivalent ist auch das für viele seiner Bilder typische smaragdgrüne Licht. Toor selbst beschreibt die Farbe als "samtig, nächtlich und beruhigend". Zugleich ist Grün kulturell auch mit Gift und Neid verbunden. In seinen Nachtbildern erzeugt es wiederum Geborgenheit und versetzt die Figuren zugleich in eine künstliche, beinahe unwirkliche Sphäre.



Queerness ist das zentrale Thema in Toors Bildwelt



Das Leuchten elektronischer Geräte taucht bei Toor immer wieder auf. In "Pillow Fight" (2022) liegt ein Laptop im Vordergrund, während sich auf einem Bett zwei nackte Männer eine fröhliche Kissenschlacht liefern. Die Inszenierung erinnert in ihrer Hell-Dunkel-Dramatik zugleich an Caravaggio. Doch auch wenn moderne Technik und jahrhundertealte Lichtregie zusammenfallen, dient hier der Bildschirm nicht nur als Lichtquelle. Haben sich die beiden vielleicht gerade über eine Dating-App kennengelernt? Ist der aufgeklappte Laptop nur zufällig Zeuge ihrer Intimität  oder wird sie bewusst übertragen?



Salman Toor, Pillow Fight, 2022, Ausstellungsansicht (Bild: Axel Krämer)

Queerness ist das zentrale Thema in Toors Bildwelt. Dabei malt er keineswegs für ein ausschließlich queeres Publikum. Vielmehr zeigt er die Welt aus einer spezifisch queeren Perspektive: Freundschaft und Begehren, Einsamkeit und Gemeinschaft, Familie und Herkunft erscheinen aus dem Blickwinkel jener femininen schwulen Männer, die im Zentrum seines Schaffens stehen.



Dass Toor schwules Begehren mit solcher Selbstverständlichkeit inszeniert, gewinnt angesichts seiner Herkunft zusätzlich an Gewicht. In Pakistan sind homosexuelle Handlungen bis heute strafbar. In anderen Arbeiten thematisiert Toor auch die Gefährdung und Kontrolle, denen queere Männer ausgesetzt sein können.



Ein Augenblick der Selbsterkennung



Wie früh sich dieses queere Selbstbild abzeichnet, deutet eines der persönlichsten Werke der Ausstellung an. "The Women" (2021) führt zurück in Toors Kindheit in Pakistan. In einem von Mädchen und Frauen bevölkerten Zimmer erscheint im Spiegel ein Junge  Toor selbst -, dessen feminin angewinkeltes Bein beinahe beiläufig verrät, zu welcher Welt er sich zugehörig fühlt. Der Künstler spricht von einem Moment des Erwachsenwerdens, in dem der Junge ein sich entfaltendes Gefühl für das eigene Selbst erlebt. Es ist kein Coming-out im späteren Sinne, eher ein früher Augenblick der Selbsterkennung.



Salman Toor, The Women, 2021, Ausstellungsansicht (Bild: Axel Krämer)

Von hier aus lassen sich auch die femininen, oft bewusst unheroischen Männer seiner späteren Bilder anders sehen. Selbst ihre auffälligen, bisweilen clownesk gerundeten Nasen sind keine karikaturistische Überzeichnung: Toor verwendet dieses Merkmal vielmehr als Zeichen von Verletzlichkeit. Statt dem traditionellen männlichen Heldenkörper einfach einen neuen schwulen Helden entgegenzusetzen, verleiht er gerade einer Maskulinität Würde, die ihre femininen Seiten nicht kaschieren muss.

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Ein rasanter Aufstieg

Salman Toor hat als Künstler innerhalb weniger Jahre einen rasanten Aufstieg erlebt. Den Durchbruch brachte 2020 seine erste museale Einzelausstellung "How Will I Know" im New Yorker Whitney Museum. Heute befinden sich seine Werke in international bedeutenden Sammlungen: Das Whitney besitzt gleich mehrere Gemälde, weitere Arbeiten gehören unter anderem dem Guggenheim Museum, der National Gallery of Art in Washington und der Pinault Collection. Dass diese Institutionen nun wichtige Werke für die Londoner Ausstellung zur Verfügung stellen, unterstreicht, wie schnell Toor vom Newcomer zu einem international etablierten Künstler geworden ist. Zudem nahm ihn das "Time Magazine" in seine im September erstmals veröffentlichte Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt auf.



Eine Fußnote dieser Erfolgsgeschichte kursiert seit einiger Zeit im Netz: Bereits 2007 malte Toor ein Porträt des damals noch jugendlichen Zohran Mamdani, heute Bürgermeister von New York. Das Bildnis war als Studie für ein größeres Familienporträt gedacht, das Toor im Auftrag von Mamdanis Mutter, der Filmemacherin Mira Nair, plante. Rückblickend treffen hier zwei Karrieren aufeinander, deren späterer Verlauf kaum absehbar war.



Der indische Schriftsteller und Essayist Amitav Ghosh teilte Salman Toors 2007 entstandenes Porträt des damals 14-jährigen Zohran Mamdani auf seinem Instagram-Kanal

Und nun also die Courtauld Gallery. Das Londoner Museum ist weit mehr als ein prestigeträchtiger Ausstellungsort: Die Sammlung verkörpert selbst jene Kunstgeschichte, auf die sich Toor in seinen Bildern immer wieder bezieht.



Als Salman Toor 2024 auf der 60. Biennale in Venedig vertreten war, bezeichnete queer.de ihn bereits als einen "vielversprechenden Newcomer". Zweieinhalb Jahre später wirkt diese Einschätzung fast schon überholt.