Daniel Johnson: "Queerness ist ein essenzieller Teil des Showbiz"

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Heute, 09:03h 9 Min.

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Ob als Solokünstler, Musicaldarsteller oder Mitglied der Boyband Team5ünf: Daniel Johnson fühlt sich auf großen Bühnen zu Hause. Der 33-Jährige gehört seit Jahren zur deutschsprachigen Popschlager-Szene und geht offen mit seiner Queerness um. Auf seinen Social-Media-Kanälen gewährt er Einblicke in sein Leben und bezieht Stellung zu gesellschaftlichen Themen. Das sorgt nicht nur für viel Zuspruch, sondern auch immer wieder für Hasskommentare.



Dennoch lässt sich Johnson nicht beirren und blickt heute auf eine erfolgreiche Karriere. Aktuell steht er beispielsweise in einer Hauptrolle auf der Bühne des legendären Berliner Friedrichstadt-Palasts  mit bereits über 600.000 verkauften Tickets. Diesen Meilenstein nahmen wir zum Anlass, mit ihm ausführlich über seine Karriere, seine Ehe sowie seinen Umgang mit Hass und Hetze im Netz zu sprechen.

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Daniel, du spielst aktuell die Hauptrolle des "Traums" in "BLINDED by DELIGHT" im Friedrichstadt-Palast. Was bedeutet es für dich, auf der größten Theaterbühne der Welt zu stehen?



Es bedeutet mir unglaublich viel. Gerade in solchen Momenten denke ich an die Zeit zurück, als ich klein war und als einziger Junge in der Ballettklasse stand. Es war mir egal, was die anderen Jungs von mir dachten, denn ich war happy. Ich habe den ganzen Tag gesungen, BRAVO gelesen, VIVA geschaut und wusste: Irgendwann stehst du selbst mal auf einer großen Bühne.



Und dass ich diesen Traum heute tatsächlich leben darf, auch noch in der Rolle des "Traums", ist ein echter Full-Circle-Moment für mich. Dafür bin ich sehr dankbar.



Welche Aspekte dieser Figur fordern dich am stärksten und in welchen Momenten erkennst du persönliche Parallelen zwischen dir und dem "Traum"?



Gesanglich ist es definitiv eine der anspruchsvollsten Rollen, die ich bisher singen durfte. Die größte Herausforderung ist aber das Energielevel. Wenn man eine Grand Show bis zu achtmal die Woche über ein Jahr lang spielt, muss man darauf achten, dass die Energie nicht absackt. Denn das Publikum hat es verdient, jeden Abend aufs Neue verzaubert zu werden. Und es ist unser Job, diese Energie konstant zu halten.



Der "Traum" ist positiv, optimistisch und spielerisch und hat schon auch etwas von einem kleinen Showman. Wenn man meine Freunde fragt, würden sie mich wahrscheinlich ähnlich beschreiben. Ich bin gerne in guter Gesellschaft, liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen und andere mit meiner Energie anzustecken.



Es gibt aber auch einen Unterschied: Der "Traum" muss während der Show noch lernen, dass es okay ist, sich mit dunklen Gedanken auseinanderzusetzen und ihnen Raum zu geben. Das habe ich in meinem Leben schon gelernt. Grüße gehen an dieser Stelle raus an meinen Therapeuten.



Wie hat sich dein Blick auf die Showbranche verändert, seit du offen queer auftrittst und gleichzeitig in großen Produktionen präsent bist?



Queerness ist ein essenzieller Teil des Showbiz. Der Unterschied liegt für mich darin, ob man sie offen lebt und sichtbar macht. Denn da merkt man schon, dass diese Sichtbarkeit manchmal aneckt. Es gibt nach wie vor Menschen und Strukturen, die damit Schwierigkeiten haben  und das spürt man dann eben auch daran, welche Türen sich öffnen und welche nicht.



Gerade im Schlager, wo ich solo, aber auch mit Team5ünf unterwegs bin, gibt es Fernsehformate und Sender, bei denen queere Künstler*innen, vor allem Newcomer*innen, wenig bis gar nicht stattfinden.



In meiner Arbeit als Musicaldarsteller habe ich diese Erfahrung dagegen überhaupt nicht gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, weniger Möglichkeiten zu haben, weil ich queer bin. Queere Menschen sind ein sichtbarer und selbstverständlicher Teil dieser Theaterwelt. Vielleicht fühle ich mich gerade deshalb hier so wohl.



Welche Erfahrungen hast du gemacht, wenn es darum geht, wie queere Künstler*innen in Deutschland hinsichtlich Professionalität, Emotionalität und Erwartungen wahrgenommen werden?



Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob queere Künstler*innen überhaupt immer als Künstler*innen wahrgenommen werden. Wir werden leider noch viel zu oft auf unsere Sexualität reduziert. Im öffentlichen Diskurs geht es dann darum, ob zwei Männer Händchen halten oder sich küssen, ob zwei Frauen heiraten dürfen oder welcher Mensch welche Toilette benutzen darf. Dass wir Menschen sind, die Musik machen und Kunst schaffen, rückt dabei leider viel zu oft in den Hintergrund.



Ich würde mir wünschen, dass auch unsere Professionalität, unsere Emotionalität und die Qualität unserer Arbeit selbstverständlich wahrgenommen werden. Denn so sehr queere Menschen Teil dieser Gesellschaft sind, ist auch queere Kunst Teil dieser Gesellschaft und verdient es, ihren Platz und ihr Spotlight zu bekommen.



Wie gelingt es dir, die unterschiedlichen Anforderungen als Musicaldarsteller, Mitglied von Team5ünf und Solokünstler miteinander zu verbinden?



Keine Ahnung. Ich frage mich manchmal selbst, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Aber es macht mir Spaß. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Das ist der Motor, der mich antreibt. Natürlich ist es nicht immer einfach. Vor allem in den letzten zwei Jahren habe ich gemerkt, wie anstrengend das Leben on the road sein kann. Besonders, wenn man sich dann noch auf die Deutsche Bahn verlassen muss. Da ist man verloren. Aber in solchen Momenten denke ich dann an den kleinen Daniel aus Paderborn zurück, der genau von diesem Leben geträumt hat. Und dann geht's wieder.

Welche Rolle spielt Social Media für deine Karriere und an welchen Punkten merkst du, dass es dir persönlich eher schadet als nützt?



Ich sage immer wieder: Ich bin Sänger und kein Influencer. Aber wir leben im Jahr 2026 und Social Media ist mittlerweile mit diesem Beruf verknüpft. Denn über Instagram, TikTok und Co. kann ich meine Community an meinem Leben und meiner Musik teilhaben lassen und ihnen meine Termine mitteilen. So viel Spaß es mir auf der einen Seite macht, merke ich auf der anderen Seite aber auch, wie viel Druck ich mir mache, coolen Content zu kreieren.



Deshalb ist Social Media für mich so eine Art Love-and-Hate-Relationship. Hate vor allem dann, wenn man sich mit homophoben und hasserfüllten Kommentaren auseinandersetzen muss. Aber da hat mir meine Schauspieldozentin schon während meiner Musicalausbildung einen super Tipp gegeben: Leg dir ein dickes Fell zu, dann kann dir keiner was. Das habe ich mir tatsächlich zu Herzen genommen.



Du hast mal erwähnt, dass du bereits Shitstorms erlebt hast. Wie gehst du mit solchen Situationen um und was war der Auslöser für den letzten größeren Shitstorm?



Meistens gehe ich mit solchen Situationen relativ gelassen um und kann da drüberstehen. Denn ich weiß: It's social media! Es ist ein virtueller Raum, in dem sich manche Menschen mehr herausnehmen, als sie es im echten Leben tun würden. Ich persönlich würde weiterscrollen, wenn mich etwas nicht interessiert oder wenn ich etwas nicht mag. Aber die Menschen heutzutage haben leider doch ein zu großes Mitteilungsbedürfnis.



Was meinen letzten Shitstorm angeht: Vor allem unter meinem "Happy Pride"-Post vom diesjährigen Berliner CSD ging es richtig ab. Homophobe Anfeindungen kenne ich zwar schon, aber diese Welle an hasserfüllten und gewaltverherrlichenden Kommentaren war heftig. Nach dem Anschlag las ich Dinge wie: "Ihr wolltet es doch bunt", "Selber schuld" oder "Happy war es zum Schluss".



Hinter diesen Kommentaren sitzen echte Menschen. Menschen, die Teil unserer Gesellschaft sind und die so voller Hass sind. Was macht man mit diesen Menschen? Aufklärung? Ich habe darauf keine Antwort.



Du sprichst offen über deine Ehe mit deinem Mann Lorenz. Welche Rolle spielt Eifersucht bei euch, wenn du beruflich viel Aufmerksamkeit bekommst?



Das Wort Eifersucht gibt es bei uns nicht. Auch wenn wir uns aufgrund meiner Arbeit vielleicht weniger sehen als andere Paare, hat es keine negativen Auswirkungen auf unsere Beziehung oder unsere Liebe. Im Gegenteil: Er ist nicht nur mein Ehemann, sondern mein allerbester Freund, dem ich blind vertrauen kann. Und auch wenn ich viel Aufmerksamkeit bekomme, gilt meine Aufmerksamkeit nur ihm und unserem gemeinsamen Leben. Wir telefonieren jeden Tag, sehen uns jedes Wochenende und haben erst letztens unseren fünften Hochzeitstag gefeiert.



Fun Fact: Lorenz hat mich auf der Bühne kennengelernt. Er wusste also von Anfang an, dass dieses Leben ein Teil von mir ist. Er unterstützt mich bei all den Dingen, die ich tue und vielleicht auch noch in Zukunft tun werde. Ich weiß einfach, dass ich mit diesem Mann durch dick und dünn gehen kann, und dafür bin ich sehr dankbar.



Hast du manchmal den Eindruck, dass queere Künstler*innen, die Single sind, anders oder stärker idealisiert werden als solche in festen Beziehungen?



Ja und nein. Ich persönlich merke zum Beispiel, dass es manche gar nicht interessiert, ob ich verheiratet bin. Dann kommt eben die Frage, ob wir nicht vielleicht in einer offenen Beziehung leben  was natürlich auch ein völlig legitimes Beziehungskonzept ist, gerade im schwulen Kosmos. Aber bei mir ist die Antwort dann ganz klar: Danke, aber nein, danke.



Manche Nachrichten sind tatsächlich auch wirklich süß und schmeicheln einem. Aber leider gibt es dann auch immer wieder ungefragte Nudes. Und da muss man dann eben auch ganz klar seine Grenzen ziehen.



Deine neue Single heißt "Ich träum dich". Welches Gefühl oder welche Idee steht für dich im Mittelpunkt dieses Songs?



In dem Song geht es um das Thema Fernbeziehung  genauer gesagt um meine Fernbeziehung. Ich bin für meine Arbeit nach Berlin gezogen und mein Mann lebt noch im Süden. Ich höre immer wieder von Paaren: "Wie macht ihr das? Das könnten wir nie." Aber ich glaube, dass dieses Vermissen und Sich-aufeinander-Freuen vielleicht auch unser kleines Geheimrezept ist, warum es bei uns immer noch so gut funktioniert.



"Ich träum dich mitten in Berlin, von Hamburg bis nach Wien, weil ich dich krass vermiss und du für mich zu Hause bist." Das ist eine Zeile aus dem Song und damit können sich vielleicht auch andere Menschen identifizieren. Denn Zuhause ist viel mehr als nur ein Ort, sondern das Gefühl, das man hat, wenn man mit dem richtigen Menschen zusammen ist.



Wovon träumst du persönlich noch in deinem Leben, unabhängig von Bühne und Karriere?



Ich träume von vielen Dingen. Ich träume davon, mehr Zeit mit meiner Mama und Oma zu verbringen, die ich leider viel zu selten sehe. Ich träume davon, dass Menschen wieder lernen, einander zuzuhören und sich auf Augenhöhe zu begegnen.



Und ich träume jetzt schon von meinem Urlaub im Februar. Wohin? Keine Ahnung. Hauptsache, die Sonne scheint, ich kann schwimmen und mein Mann ist dabei.