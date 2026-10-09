Mönchengladbachs OB Heinrichs gibt Partner das Ja-Wort

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Mönchengladbach

Felix Heinrichs ist seit 2020 Oberbürgermeister von Mönchengladbach (Bild: Mozamaniac / wikipedia)

Der Mönchengladbacher Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) hat seinen langjährigen Partner Cyrus Dabir geheiratet. Die Trauung fand am Samstag im Rathaus Abtei statt, wie die "Rheinische Post" (Bezahlartikel) berichtet.

Heinrichs ist als Oberbürgermeister selbst Standesbeamter und hat nach Angaben der Zeitung 46 Paare getraut. Diesmal stellte die Beigeordnete Silke Wehmhörner dem Paar die Frage nach dem Ja-Wort. Beide antworteten mit "Ja, ich will". Anschließend bildeten rund 70 Familienangehörige und Freund*­innen im Innenhof ein Spalier.

"Ich bin glücklich, und es ist ein sehr schönes Gefühl", sagte der 37-jährige Heinrichs der Zeitung. Dabir (39) beschrieb den Tag als "überwältigend". Die beiden lernten sich demnach vor elf Jahren in Düsseldorf kennen. "Wir haben den gleichen Humor und teilen dieselben Werte", sagte Heinrichs. Dabir arbeitet in einem IT-Unternehmen und ist kein Parteimitglied. Das sei "sehr wohltuend, weil man zu Hause nicht ständig darüber spricht", so Heinrichs.

Beim anschließenden Empfang im Haus Erholung gratulierten laut "Rheinischer Post" unter anderem Ehrenoberbürgermeisterin Monika Bartsch und Heinrichs' Amtsvorgänger Hans Wilhelm Reiners. In einer kurzen Ansprache scherzte Heinrichs, nun könne er wie Queen Elizabeth II. jede Rede mit "My husband and I" eröffnen.

Heinrichs ist seit 2020 Oberbürgermeister. Im September 2025 gewann er die Stichwahl gegen Christof Wellens (CDU) mit 63,56 Prozent (queer.de berichtete). (cw)

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