Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59925

Der Vorfall ereignete sich in einer Straßenbahn der Linie 10 in Fahrtrichtung Gröpelingen (Bild: Clic / wikipedia)

Ein 25-Jähriger hat in Bremen drei Mädchen vor einem aggressiven Mann zu beschützen versucht  und ist dann selbst angegriffen worden. In einer Straßenbahn der Linie 10 sei ein 41-Jähriger am Samstagabend gegen 18:50 Uhr auf die Kinder zugegangen und habe sie rassistisch beleidigt  und sich auch homophob geäußert, teilte die Polizei mit. Als der 25-Jährige dies bemerkte, stellte er sich den Angaben zufolge schützend zwischen die Kinder und den Mann und forderte ihn auf, die Beleidigungen zu unterlassen. Der beschimpfte daraufhin den Helfer.

Schließlich verließen die Kinder die Straßenbahn und stiegen in einen Bus. Doch der 41-Jährige wollte ihnen folgen. Als der jüngere Mann das sah, ging er laut Polizei erneut dazwischen und zog den 41-Jährigen aus dem Bus. Daraufhin habe ihn der ältere Mann mit einer Glasflasche angegriffen und ihm unter anderem auf den Kopf geschlagen. Der junge Mann wurde den Angaben zufolge verletzt, setzte sich aber zur Wehr und brachte den Angreifer zu Boden. Er hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf.

Die Polizei Bremen lobte das couragierte Eingreifen des 25-Jährigen  und sucht nun die drei Mädchen. Die Behörde rief die Kinder oder deren Eltern auf, sich unter der Telefonnumer (0421) 362-3888 zu melden. Die Mädchen waren demnach zwischen 8 und 13 Jahren alt, hatten eine dunkle Hautfarbe und lange geflochtene Haare. Eine von ihnen trug eine blaue Brille. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt LGBTI-feindliche Gewalt in Bremen
04.10.26 | Nach Einheitsfeier
Bremen: Zehnköpfige Gruppe greift schwules Paar an
10.04.26 | Politisch motivierte Kriminalität
Bremen: Queer­feindliche Straftaten mehr als verdoppelt
17.03.26 | Polizeibericht
Faustschlag ins Gesicht: Mann attackiert trans Frau in der Bremer Innenstadt
06.12.25 | Bremen
Zwei Frauen nach Kuss in Straßenbahn verprügelt
31.08.25 | Zeug*­innen gesucht
Bremen: Schwules Paar vor Supermarkt attackiert und beleidigt
24.08.25 | Zeug*­innen gesucht
Bremen: 23-Jähriger nach CSD mit Messer bedroht
-w-
Neu auf queer.de
Buchtipp
TERF-Mythos trifft Realität: Feminismus für alle
Theater
Wo sind die queeren Geschichten im Theater für junges Publikum?
Bremen
Mann beleidigt Kinder rassistisch und homophob  Helfer mit Flasche angegriffen
Video des Tages
Eine queere Polizistin aus Kathmandu
Gewinnspiel
Schädel
Hochzeit im eigenen Rathaus
Mönchengladbachs OB Heinrichs gibt Partner das Ja-Wort
Bild des Tages
Neun queere Künstler*­innen aus der DDR
Interview
Daniel Johnson: "Queerness ist ein essenzieller Teil des Showbiz"