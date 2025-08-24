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Clic / wikipedia) Der Vorfall ereignete sich in einer Straßenbahn der Linie 10 in Fahrtrichtung Gröpelingen (Bild:

Ein 25-Jähriger hat in Bremen drei Mädchen vor einem aggressiven Mann zu beschützen versucht  und ist dann selbst angegriffen worden. In einer Straßenbahn der Linie 10 sei ein 41-Jähriger am Samstagabend gegen 18:50 Uhr auf die Kinder zugegangen und habe sie rassistisch beleidigt  und sich auch homophob geäußert, teilte die Polizei mit. Als der 25-Jährige dies bemerkte, stellte er sich den Angaben zufolge schützend zwischen die Kinder und den Mann und forderte ihn auf, die Beleidigungen zu unterlassen. Der beschimpfte daraufhin den Helfer.



Schließlich verließen die Kinder die Straßenbahn und stiegen in einen Bus. Doch der 41-Jährige wollte ihnen folgen. Als der jüngere Mann das sah, ging er laut Polizei erneut dazwischen und zog den 41-Jährigen aus dem Bus. Daraufhin habe ihn der ältere Mann mit einer Glasflasche angegriffen und ihm unter anderem auf den Kopf geschlagen. Der junge Mann wurde den Angaben zufolge verletzt, setzte sich aber zur Wehr und brachte den Angreifer zu Boden. Er hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf.



Die Polizei Bremen lobte das couragierte Eingreifen des 25-Jährigen  und sucht nun die drei Mädchen. Die Behörde rief die Kinder oder deren Eltern auf, sich unter der Telefonnumer (0421) 362-3888 zu melden. Die Mädchen waren demnach zwischen 8 und 13 Jahren alt, hatten eine dunkle Hautfarbe und lange geflochtene Haare. Eine von ihnen trug eine blaue Brille. (cw/dpa)