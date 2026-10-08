Wo sind die queeren Geschichten im Theater für junges Publikum?

Von Steven Cloos

Heute, 12:01h 8 Min.

Heute, 12:01h 8 Min.

Es war CSD in einer bayerischen Stadt. Die Route führte gerade am Stadttheater vorbei, als eine Schülerin vor mir auf den Betonbau zeigte und zu ihrer Freundin sagte, dort nicht vorzukommen. Daran muss ich jetzt denken, während ich mich durch die Spielpläne deutschsprachiger Kinder- und Jugendtheater blättere, klicke, wische. Ich suche queere Geschichten  und finde weniger als erwartet. Verschwindet da schon wieder etwas, was gerade erst sichtbar(er) geworden ist?



Ich weiß, wie sich das anfühlt, nicht vorzukommen. Ich wurde Anfang der 1990er Jahre geboren und bin im ländlichen Raum aufgewachsen. Mir fehlte lange Zeit queere Repräsentation. Keine Bücher, keine Serien, keine Filme, keine Theaterstücke, die mir gezeigt hätten, dass ich die Erwartungen an Männlichkeit nicht erfüllen muss: stark sein, Fußball spielen, sich in Mädchen verlieben. In den Geschichten meiner Kindheit blieb Queerness eine Leerstelle. Mir fehlten Worte für das, was ich empfand, was mich beschäftigte. Vor allem aber fehlte mir die Vorstellung, dass es überhaupt eine andere Geschichte für mich geben könnte. Also habe ich versucht, reinzupassen. Ich habe Vorbilder gesucht und Scham gefunden. Mich nach Zugehörigkeit gesehnt und Einsamkeit erlebt.



Seitdem hat sich viel getan. Queere Lebensrealitäten sind sichtbarer geworden, die Geschichten komplexer und vielfältiger  auch im Jungen Theater. Aber Sichtbarkeit ist nichts, was einmal erreicht ist und dann bleibt. Wir müssen uns dafür entscheiden, sie zu verteidigen. In einer Zeit, in der queere Menschen zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen gemacht werden und queere Sichtbarkeit unter dem Deckmantel des angeblichen Kinderschutzes zurückgedrängt wird, ist es nicht nebensächlich, welche Geschichten auf einer Bühne für junges Publikum erzählt werden.

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Queerfeindliche Störungen aus dem Publikum

Liebe Theaterschaffende, nun weiß ich natürlich, dass queere Stoffe unbequem  mitunter vielleicht mühsam  sein können. Wenn Schulen fordern, den Kuss der beiden Prinzen zu zensieren. Wenn ein Lehrer schreibt, Queerness gehe an der Lebensrealität von Jugendlichen vorbei. Wenn die Theatervermittlung gebeten wird, nicht zu gendern. Wenn Vorstellungen unterbrochen oder gar abgebrochen werden müssen, weil es zu queerfeindlichen Zwischenrufen kommt. Wenn Nachgespräche und Vermittlungsangebote all das einfangen sollen. Wenn Spielpläne vor der Politik verteidigt werden müssen. Alles schon erlebt. Trotzdem darf queere Sichtbarkeit nicht davon abhängig sein, ob sie bequem ist oder nicht.



Ich stand damals als Phil in einer Adaption von Andreas Steinhöfels Jugendroman "Die Mitte der Welt" auf der Bühne, als es zu einer queerfeindlichen Störung aus dem Publikum kam. Ausgerechnet die Geschichte, die in meiner Jugend zu einem der ersten Orte wurde, an dem ich überhaupt vorkam. Seitdem denke ich darüber nach, wie komplex das mit der Sichtbarkeit ist. Sie kann empowern  und angreifbar machen. Aber die Konsequenz daraus darf nicht sein, wieder zu verschwinden. Auch wenn ich kurz danach dachte: "Gut, lassen wir das mit der queeren Sichtbarkeit, tut ganz schön weh!" Gerade deshalb müssen wir gemeinsam erzählen, spielen, Räume schaffen, in denen queere Kinder und Jugendliche nicht erst darum kämpfen müssen, vorzukommen. Und vielleicht müssen wir dabei aushalten, dass Sichtbarkeit Widerspruch erzeugt, ohne sie deshalb zurückzunehmen.



Ich habe an einem Stadttheater gearbeitet, an dem queere Lebensrealitäten selbstverständlich auf der Bühne des Jungen Theaters stattgefunden haben. In Vorstellungen, Nachgesprächen und Workshops habe ich so viele Momente sammeln dürfen, in denen junge Menschen sich oder ihre Vertrauten wiedergefunden haben: Ein Kind, das auf die angeordnete Prinzessinnen-Wahl des Prinzen lautstark mit "Vielleicht will er lieber einen Mann!" reagierte. Ein anderes Kind sprang auf, breitete die Arme weit aus und rief: "Liebe ist Liebe". Ich war dabei, als sich ein Jugendlicher während eines Nachgesprächs vor seiner Klasse outete, ermutigt durch die queere Sichtbarkeit des Stücks und der Schauspieler*innen.



Das bin ja ich



Oft sind queere Begeisterungsstürme leiser, mehr für sich. Vieles davon bekommen wir gar nicht mit. Manche sind vielleicht noch ungeoutet, andere haben vielleicht zum ersten Mal den Gedanken, dass das da auf der Bühne was mit ihnen zu tun haben könnte. Ich verstehe, dass das frustrierend sein kann, weil das Theater von Resonanz lebt. Es wird noch frustrierender, wenn die Stimmen dagegen alle anderen übertönen. Aber wie viele junge Queers lernen, dass das, was ihnen Freude bereitet, etwas ist, worüber andere lachen? Wie viele suchen jahrelang nach einer Sprache für ihr Erleben? Wie viele sehnen sich nach Vorbildern, um dem Gefühl des Alleinseins zu entkommen? Ihr Aufwachsen wird häufig von negativen Definitionen geprägt, davon, was sie nicht sind: nicht hetero, nicht Junge, nicht Mädchen, nicht so wie die Mitschüler*innen. Da wäre es doch wünschenswert, dass sie Figuren und Geschichten erleben, in denen sie zur Abwechslung erkennen: Das bin ja ich. Oder: So könnte ich sein. Oder vielleicht auch einfach nur: So kann man auch glücklich werden.



Queere Geschichten gehören ins Junge Theater. Schon Kinder beschäftigen sich mit Identitätsfragen. Sie erleben Zugehörigkeit und Ausgrenzung, fragen sich, wer sie sind, wie sie sein dürfen, was von ihnen erwartet wird und wie andere sie sehen. Sie entwickeln Vorstellungen davon, was ein Junge, ein Mädchen, eine Familie, eine Beziehung sein kann. Sie verlieben sich. Vielleicht auch nicht. Queere Geschichten sind so viel mehr als schwule Coming-out-Geschichten. Sie erzählen von Selbstbestimmung und Gemeinschaft. Von Mut und Angst. Von Liebe und Schmerz. Aber queere Perspektiven beginnen nicht erst dort, wo "Queeres Stück" drauf steht. Queerness fordert uns auf, Freundschaften anders zu lesen, Geschlechterrollen zu hinterfragen, Begehren nicht automatisch nur heterosexuell zu interpretieren und Figuren jenseits der Binarität zu zeichnen. Damit stellen wir uns auch die Frage: Was erlauben wir uns zu sehen und sichtbar zu machen?



Es geht um gesellschaftliche Teilhabe



Wenn ein junger Mensch vor dem Theater steht und sagt, dort nicht vorzukommen, geht es um weit mehr als fehlende Stücke auf dem Spielplan. Es geht um gesellschaftliche Teilhabe. Um die Erfahrung, gemeint zu sein, gehört und gesehen zu werden. Queere Kinder und Jugendliche sind Teil unseres Publikums. Sie sitzen mit unterschiedlichen Identitäten, Fragen, Sehnsüchten, Sorgen und Erfahrungen im Theatersaal. Sie verdienen, dass ihre Geschichten und Perspektiven mitgedacht werden.



Gleichzeitig bleibt für mich die Frage: Wer bekommt die Chance, diese Geschichten auch zu sehen? Denn auch wenn sie auf den Spielplänen stehen, können Eltern oder Lehrende entscheiden, aufgrund von Queerness lieber nicht in die Vorstellung zu gehen. Vielleicht denke ich deshalb immer wieder an die Begegnung vom Anfang zurück. Nicht, weil es zur Zeit unserer Begegnung keine queeren Geschichten auf dem Spielplan gab. Sondern weil die Möglichkeit, vorzukommen, nicht nur davon abhängt, was auf der Bühne erzählt wird, sondern auch davon, ob jemand den Weg dorthin ermöglicht.



Wir sehen dich. Du darfst hier sein. Du kommst vor.



Ja, wir leben in einer Gesellschaft, in der queere Lebensrealitäten so präsent sind wie vielleicht nie zuvor. Gleichzeitig verändert sich etwas: Angriffe auf queere Menschen steigen, queere Bildungsarbeit wird infrage gestellt, queere Räume unter Druck gesetzt. Natürlich trifft das Kinder und Jugendliche. Queeres Leben wird auch dort angegriffen, wo Queerness in Schule, Kultur und öffentlichem Raum wieder als störend, unnötig oder ungeeignet für Kinder behandelt wird.



Gerade deshalb dürfen wir nicht vergessen, wie wichtig Sichtbarkeit ist. Wir können nicht wissen, was eine Geschichte auslöst oder wen sie erreicht. Aber wir können dafür sorgen, dass sie da ist und Möglichkeiten bietet. Wenn wir wollen, dass junge Menschen im Theater vorkommen, sich gemeint, gehört, gesehen fühlen, dann müssen wir ihnen nicht nur Geschichten erzählen, in denen sie vorkommen, sondern ihnen auch sichtbar einen Platz geben, der ihnen sagt: Wir sehen dich. Du darfst hier sein. Du kommst vor.



Also bitte, liebe Theaterschaffende des Kinder- und Jugendtheaters, lasst uns diesen Mut nicht verlieren. Lasst uns weiter erzählen, spielen, streiten, aushalten, sichtbar bleiben. Gemeinsam.



Welche queeren Stoffe hat die Spielzeit 2026/2027 zu bieten?



Eigentlich war ich ja gerade dabei, die Spielpläne durchzublättern, als ich gedanklich ein bisschen abgeschweift bin. Also  wo sind nun die queeren Geschichten für junges Publikum in dieser Spielzeit?



Das Schauspiel Erlangen eröffnete die Spielzeit mit der Bilderbuchadaption von "Disco" für alle ab 3 Jahren. Das Kinderstück erzählt davon, wie Kinder unbefangen mit Geschlechterrollen umgehen und wie viel die Erwachsenen noch zu lernen haben.



Das Deutsche Theater Berlin (ab Januar 2027), das Junge SchauSpielHaus Hamburg (ab Februar 2027) und das Junge Theater Paderborn (ab April 2027) bringen Eva Rottmanns Jugendroman "Fucking fucking schön" auf die Bühne. Das Stück erzählt von erster Liebe, dem ersten Mal, Begehren und Freundschaft und zeigt queere Perspektiven als ganz selbstverständlichen Teil jugendlicher Lebenswelten. Grüße gehen raus an den Lehrer, der in seiner Mail damals das Gegenteil behauptete.

Die Queer-Kollekte

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Das Junge Theater Ingolstadt zeigt ab Februar 2027 mit der Uraufführung von Anna Dimitrovas Jugendroman "Kanak Kids", dass Identitäten nie nur eindimensional sind und wie Klischees spielerisch auf den Kopf gestellt werden können.



Das Theater an der Parkaue in Berlin startet eine neue Reihe: "Queer Vibes", eine queere Lesereihe mit Talks, Musik und Challenges, die von Lena Krebs (Podcast "Lesen ist schwul") und Henri Maximilian Jakobs (Autor von "Paradiesische Zustände") moderiert wird.



Partizipative Projekte gibt es u. a. am Schauspielhaus Bochum, wo "Die Vernetzten" queeren Menschen zwischen 14 und 22 Jahren einen Raum bieten, um das eigene Queersein spielerisch zu feiern. Gemeinsam mit einem jugendlichen Ensemble beschäftigt sich das Theater der Jungen Generation in Dresden mit den Figuren und Motiven aus Wedekinds "Frühlings Erwachen" und stellt sich mit der Stückentwicklung "Der Himmel ist pink" ab Mai 2027 die Frage: Wer zur Hölle bin ich eigentlich?



Und nein, das ist natürlich keine vollständige Liste, sondern nur ein Anreiz, die Augen weiterhin nach queeren Geschichten offenzuhalten. Es lohnt sich.