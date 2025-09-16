TERF-Mythos trifft Realität: Feminismus für alle

Von

Heute, 12:39h 5 Min.

Heute, 12:39h 5 Min.

Wir kennen das dumme und leider auch gefährliche TERF-Gerede vom angeblichen Verschwinden des Geschlechts und von der Erosion der Kategorie Frau, für das vorzugsweise die trans Community verantwortlich gemacht wird. Dumm nenne ich es, weil es dafür keine Entsprechung in unserer Realität gibt und weil unsere kulturelle und soziale Wirklichkeit etwas völlig anderes erzählt. Gefährlich daran ist, was an allen Verschwörungstheorien brandgefährlich ist, denn so etwas Ähnliches ist die TERF-Ideologie, dass sie einfach geglaubt wird und den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergräbt, indem sie die Welt strikt in Freund und Feind aufteilt.



Und als fatal erweist sich in diesem Zusammenhang das ebenso unvermeidliche Gerede vom biologischen Geschlecht, das  wie sie meinen  allein zähle. Fatal deshalb, weil es den Feminismus mal eben zum Anwalt der patriarchalen Geschlechterordnung macht. Denn festgeschrieben wird damit der auf der Geschlechterdifferenz beruhende Sexismus.



Die Zweigeschlechtlichkeit wird fortgeschrieben



Das heißt nicht, unterschiedliche Anatomien zu leugnen, was natürlich ständig unterstellt wird. Richtig ist vielmehr: Aus Anatomien lassen sich keine machtbegründenden Geschlechterrollen ableiten. Und nebenbei bemerkt: Mit jeder Geburt wird durch die Geschlechtszuweisung die Zweigeschlechtlichkeit fortgeschrieben. Wo verschwindet hier Geschlecht?



Es ist das Patriarchat mit seiner politischen Biologie, das schon seit unendlich langer Zeit Geschlechterrollen aufgrund von Anatomien konstruiert, die die sexistische Verfügbarkeit der Frau für den Mann festschreiben und den Ausschluss derjenigen bewirken, die nicht ins heterosexuelle und heteronormative Raster passen. Genau das ist  bei allen gesellschaftlichen Einstellungsveränderungen, die es auch gegeben hat  unsere kulturelle und soziale Realität. Lässt sich das etwa leugnen?

Männer als Leidtragende des patriarchalen Systems



Sophia Fritz' Buch "Der Mann, das Opfer" ist am 6. Oktober 2026 bei Hanser Berlin erschienen

Und von genau dieser Realität erzählt Sophia Fritz in ihrem neuen Buch "Der Mann, das Opfer" (Amazon-Affiliate-Link ), um damit für einen Feminismus zu plädieren, der nicht die Hälfte der Menschheit kategorisch ausschließt inklusive queerer Menschen, sondern dem Geist der wunderbaren bell hooks folgt, die einen Feminismus für alle forderte, weil ihr klar war, dass er nicht ohne die Männer zu verwirklichen ist und Männer ebenso als Leidtragende des patriarchalen Systems anzuerkennen seien, wenn auch auf grundlegend andere Weise als Frauen.



Bei ihr steht die Männlichkeit auf dem Prüfstand, wobei ihr Einstieg recht persönlicher Natur ist. Am Anfang und am Ende erinnert sie an ihren toten Bruder, der sich das Leben nahm. Wo war die "sprühende Lebendigkeit" geblieben, fragt sie, sein Selbstbewusstsein? Längst war es nur noch Pose und der Humor zynisch geworden. Warum gab es dafür auf ihrer Seite keine Wahrnehmung?



Nach der Lektüre des Buches ist klar, am Ende hatte das auch und nicht unwesentlich mit der männlichen Sozialisation zu tun, mit Männlichkeitsbildern, mit Rollenklischees. Zwar sichert das Patriarchat Männern einen strukturellen Vorteil, aber auf Kosten des Sozialverhaltens und durch Gefühlsabwehr. Wobei Sophia Fritz zugleich feststellt: "Uns fehlen oft die Worte, um emotionale und relationale Armut überhaupt zu benennen. Noch mehr fehlt uns das Mitgefühl für diesen Mangel und das Bewusstsein dafür, was er anrichten kann."



Die Abwertung von Gefühl



Und so kommt die Autorin zu der Frage, wie eine Kritik an patriarchaler Männlichkeit aussehen könne, die nicht selbst patriarchal bleibt. Ihre Antwort besteht zunächst darin, sich die geschlechtsspezifische Sozialisation aus der Nähe anzuschauen. Wenn sie von der Abwehr von Emotionen wie Schmerz, Angst, Traurigkeit spricht, dann sind das keineswegs neue Erkenntnisse. Nur prägt die Abwertung von Gefühl nach wie vor den erzieherischen Alltag: "Noch bevor Kinder selbst ein Geschlechtswissen ausgebildet haben, reagiert die Umwelt bereits unterschiedlich auf sie."



Pointiert ausgedrückt: Wir züchten förmlich das Bewusstsein von Überlegenheit und die Gefühlsarmut, und dies fühlt sich für die meisten Menschen immer noch "normal" an. Sophia Fritz erkennt in dem Anpassungsdruck an Männlichkeitsklischees zugleich einen Baustein für Phänomene wie Homo- und Transfeindlichkeit. Denn das seien Abwertungen, "die sich genau gegen das richten, was mit Emotionalität, Abhängigkeit oder Bedürftigkeit assoziiert wird"  also den männlichen Tabus.

- Werbung -



Wie kommen wir zu Veränderungen?

Die Autorin kritisiert hier zu Recht einen Feminismus, der mit dem Fehlschluss argumentiert, Männer müssten noch mehr diszipliniert werden beziehungsweise durch Beschämung, Bedrohung oder Zurechtweisung domestiziert werden. Wie aber kommen wir zu Veränderungen? Es fehlt ja keineswegs das Wissen über die soziale Konstruiertheit von Geschlecht mit allen brutalen Folgen im sozialen Leben und trotzdem reproduzieren wir sie immer wieder aufs Neue. Schon deshalb erscheint die Behauptung, Geschlecht werde etwa durch die Existenz von trans Menschen und die geschlechtliche Selbstbestimmung abgeschafft, einfach nur als absurd.



So offensichtlich ist, was beim Thema Geschlecht in unserer Kultur falsch läuft, so wenig scheint das kritische Wissen darüber zu genügen, um zu Lösungen zu finden. Wie schaffen wir das Patriarchat ab, durch das wir alle, obschon auf unterschiedliche Weise verlieren? "Je präsenter das Thema wird, desto mehr scheinen sich die Fronten zwischen den Geschlechtern zu verhärten."



| Direktlink | Sophia Fritz über ihr Buch

Frischer Wind in einer schon lange andauernden Debatte



Ja, es ist so, wie ich es kürzlich las, dass Sophia Fritz in eine schon lange andauernde Debatte frischen Wind bringe. Es ist vor allem ihr wacher Blick für einen total gegenderten Alltag, der mit aller Selbstverständlichkeit eine Geschlechterordnung reproduziert und als alternativlos begreift. Was dort allerdings gendern bedeutet ist das genaue Gegenteil von Geschlechtergerechtigkeit. Mächtiger als das Testosteron sei im Übrigen allemal die Kultur:



"Männer sind die Haupttäter", so Sophia Fritz mit Blick auf die soziale Wirklichkeit, "aber in vielen Kontexten auch die Hauptleidtragenden einer Kultur, die Gewalt immer wieder als legitime Antwort auf Kränkung hervorbringt."



Gerade weil die Fronten verhärteter denn je erscheinen, wie die Autorin bemerkt, ist kaum zu hoffen, dass beispielsweise feministische Gruppen, die auf die TERF-Ideologie eingeschworen sind, dieses Buch lesen werden. Täten sie es, könnte ihnen vielleicht ein Licht aufgehen, wie realitätsfern ihre Angst vor dem Verschwinden von Geschlecht ist.

Infos zum Buch



Sophia Fritz: Der Mann, das Opfer. 288 Seiten. Hanser Berlin. Berlin 2026. Gebundene Ausgabe: 24  (ISBN 978-3-446-28864-5). E-Book: 17,99 