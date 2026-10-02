Das Vermächtnis einer queeren Pionierin

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Heute, 02:42h 5 Min.

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Barbara Hammer gehört zu den absoluten Pionierinnen des experimentellen wie des queeren Kinos, doch jenseits von Insider-Kreisen bekommt die 2019 verstorbene lesbische Regisseurin längst nicht die Anerkennung, die sie verdient hätte.



Das ändert nun nicht zuletzt ihre junge Kollegin Brydie O'Connor. Nach verschiedenen Kurzfilmen legt die queere Wahl-New Yorkerin mit "Barbara Forever" ihren ersten abendfüllenden Dokumentarfilm vor und schafft damit nicht nur ein faszinierendes, künstlerisch anspruchsvolles Porträt Hammers, sondern auch eine angemessene Würdigung ihres Lebenswerkes (Filmkritik von Fabian Schäfer). "Barbara Forever" ist derzeit in ausgewählten Kinos zu sehen.



Wir trafen O'Connor während der Berlinale, wo der Film mit dem Teddy Award ausgezeichnet wurde, zum Interview.

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Ms. O'Connor, erinnern Sie sich noch daran, wann Sie erstmals auf Barbara Hammer und ihre Filme aufmerksam wurden?



Ich wurde auf Barbaras Arbeit während meines Studiums aufmerksam. Ich studierte Geschichte im Hauptfach, aber nebenbei auch Queer Cinema, worauf ehrlich gesagt auch mein eigentlicher Fokus lag. Da stieß ich auf Barbaras Filme und schrieb dann auch meine Bachelor-Arbeit über ihr Frühwerk aus den 1970er Jahren. Ein paar Filme gab es online, aber die meisten waren erschreckenderweise gar nicht verfügbar. Selbst über das wirklich gute System der Uni-Bibliotheken nicht und auch nicht in Galerien oder Museen.



Wann war das?



Das war 2016. Aber ich habe dann einfach eine E-Mail an Barbara geschickt und gefragt, ob ich über sie DVDs ihrer Filme kaufen kann. Sie schickte mir dann einige und es entstand ein kleiner Austausch zwischen uns. Als ich schließlich nach meinem Abschluss von Washington D.C. nach New York zog, traf ich sie auch ein paar Mal persönlich. Und nach ihrem Tod 2019 schrieb ich dann ihrer Witwe Florrie Burke, um mein Beileid auszusprechen und ihr mitzuteilen, wie viel Barbaras Arbeit mir bedeutet hatte. Ich war immer davon ausgegangen, dass ich als Drehbuchautorin oder Filmkritikerin enden würde. Aber durch ihre Filme wurde ich dazu angeregt, tatsächlich meine eigenen zu drehen.

Kam Ihnen damals dann auch gleich der Gedanke, Hammer selbst ins Zentrum eines Ihrer Filme zu rücken?



Gemeinsam mit Florrie fing ich zunächst an, an einem Kurzfilm zu arbeiten, in dem ich Barbaras Vermächtnis anhand ihrer Liebesgeschichte in den Blick nehme. In diesem Zusammenhang fand und digitalisierte ich Unmengen an Material, Video- genauso wie Audio-Aufnahmen. Dadurch entstand dann der Gedanke, einen echten Dokumentarfilm über Barbara zu drehen. Und zwar einen, in dem sie selbst letztlich die Erzählerin ist. Schließlich gibt es keine bessere Expertin, die über ihre Arbeit sprechen kann, als sie selbst.



Poster zum Film: "Barbara Forever" läuft seit 8. Oktober 2026 in ausgewählten Kinos

Der herkömmliche Weg, Barbaras Wegbegleiter*­innen und Expert*­innen für queeres Filmschaffen zu Wort kommen zu lassen, war keine Option?



So ein konventioneller Ansatz hätte in meinen Augen nicht gepasst zu Barbaras visionärem, experimentellen Schaffen. Außerdem hatte ich derart viel spannendes Archivmaterial von ihr, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dass irgendwer anderes ähnlich interessant über ihre Arbeit sprechen könnte. Ich habe viel überlegt und einiges ausprobiert, aber letztlich gibt es nun tatsächlich neben ihr nur zwei andere Personen, die im Film eine echte Präsenz haben: ihre Witwe Florrie natürlich und außerdem der trans Regisseur Joey Carducci, für den sie eine Mentorin war und der eng mit ihr zusammengearbeitet hat.



Hammer war nie Mainstream und daran auch nicht interessiert. Aber das ist nicht der einzige Grund dafür, dass man ihr bis heute sehr viel weniger Aufmerksamkeit entgegenbringt als den meisten, zumal männlichen Kolleg*­innen, oder?



Barbara hat selbst sehr unverblümt darüber gesprochen, wie männlich dominiert und heterosexistisch nicht nur die Filmbranche, sondern selbst die Welt des Experimentalfilms immer gewesen ist. Da hatte sie es zwischen Frauenfeindlichkeit und Homophobie einfach immer schwer. Außerdem eckte sie natürlich mit Themen an, die andere als Provokation empfanden. Die Darstellung nackter weiblicher Körper etwa. Ihr ging es nie darum, es sich leicht zu machen oder mit einem Auge auf den Erfolg zu schielen. Stattdessen hat sie immer ungebremst ihrem eigenen Blick auf die Dinge Ausdruck verliehen und mit Vehemenz ihren Fuß in jeden offenen Türspalt gedrängt, um irgendwie Raum und Sichtbarkeit für ihre Arbeit zu erkämpfen. Dass sie dabei immer mit einem Bein im Avantgarde-Kino und dem anderen im Queer Cinema stand und in keine dieser Schubladen zu hundert Prozent reinpasste, kam erschwerend hinzu.



| Direktlink | Englischer Originaltrailer zum Film

Zuletzt gab es immer wieder Filme von Hammer beim Streaming-Dienst MUBI zu sehen, ihr Name ist präsent wie lange nicht. Entdecken gerade jüngere Generationen diese ungewöhnliche Künstlerin für sich?



Das hoffe ich zumindest. Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, welches Erweckungserlebnis die Begegnung mit ihrem Werk sein kann. Ich habe "Barbara Forever" nicht nur, aber auch für Menschen gemacht, die eben noch gar keinen Bezug zu Barbara Hammer haben und diese Frau und ihre Filme erst noch für sich entdecken müssen. Die Gespräche, die ich anlässlich der Premieren des Films bei den Festivals in Sundance und Berlin  die übrigens beide ja immer auch ganz entscheidende Orte waren, an denen Barbaras Arbeiten zu Aufführung kamen  mit den unterschiedlichsten Menschen führen konnte, lassen mich jedenfalls zu dem Schluss kommen, dass ihre Filme nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch eine Zukunft haben.

Infos zum Film



Barbara Forever. Dokumentarfilm. USA 2026. Regie: Brydie O'Connor. Laufzeit: 102 Minuten., Sprache: englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 12. Verleih: Arsenal Filminstitut. Kinostart: 8. Oktober 2026