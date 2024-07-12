Bärbel Bas tritt von ihren Ämtern zurück

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Die SPD-Politikerin Bärbel Bas hat am Montag aus persönlichen Gründen ihren Rückzug als Bundesarbeitsministerin und als Co-Vorsitzende ihrer Partei angekündigt. "Nach dem Tod meiner Stieftochter habe ich festgestellt, dass ich Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten", erklärte Bas auf Instagram.



Außerdem übte sie auch Kritik am Regierungspartner CDU/CSU. So seien öffentliche Angriffe auf sie, "leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert worden". Sie habe sich entschieden, sowohl das Partei- wie das Regierungsamt abzugeben, weil sie nicht die Kraft aufbringen könne, ihre Arbeit "vollumfänglich" zu erledigen.



Rückblickend erklärte sie, dass nicht alles in ihrer Arbeit gelungen sei. Aber für sie sei immer klar gewesen: "Es lohnt sich, für das einzustehen, woran wir glauben." Als Bundestagsabgeordnete werde sie weiterhin die Bürger*innen ihres Wahlkreises in Duisburg vertreten.

Engagement für LGBTI-Rechte

Mit Bas verliert die queere Community auch eine langjährige Verbündete. Unter ihrer Leitung als Bundestagspräsidentin widmete der Bundestag 2023 die zentrale Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus etwa erstmals ausdrücklich den Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verfolgt und ermordet wurden (queer.de berichtete). Dieser Schritt war von Initiativen und Verbänden über Jahrzehnte gefordert, aber lange im unionsgeführten Präsidium blockiert worden (queer.de berichtete). Ende 2023 eröffnete sie im Bundestag die Ausstellung "gefährdet leben. Queere Menschen 1933-1945" und betonte dabei öffentlich, dass die Aufarbeitung und das Gedenken an diese Verfolgten lange überfällig gewesen seien.



Als Arbeitsministerin versuchte sie, sich den queerfeindlichen Vorgaben von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) zu widersetzen und hisste trotz eines Verbots die Regenbogenfahne zum Berliner CSD (queer.de berichtete). Zuletzt forderte die 58-Jährige nach dem Terroranschlag auf den CSD auch, queere Menschen endlich im Artikel 3 des Grundgesetzes vor Diskriminierung zu schützen (queer.de berichtete). Auch hier blockiert die Union selbst nach dem Terroranschlag weiterhin die Reform (queer.de berichtete).



Insbesondere Politiker*innen von SPD und Grünen bedauerten auf Instagram den Rückzug von Bas. "Liebe Bärbel, Danke dir für deinen Einsatz und deine Arbeit und für die kommende Zeit viel Kraft, viel Liebe und Halt", schrieb etwa die Queerbeauftragte Sophie Koch (SPD). Ihr Vorgänger Sven Lehmann (Grüne) erklärte: "Liebe Bärbel, mein aufrichtiges Beileid zu Deinem Verlust. Du bist eine starke, uneitle und aufrichtige Politikerin und wirst in dieser Bundesregierung fehlen. DANKE für alles!"

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Schweitzer wird Nachfolger im Bundesarbeitsministerium

Nachfolger von Bas im Arbeitsministerium soll laut Medienberichten der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) werden. Auch er gilt als Unterstützer von LGBTI-Rechten. Anlässlich der CSD-Saison erklärte er etwa 2024: "Wir stehen an der Seite lesbischer, schwuler, bisexueller, transidenter, intergeschlechtlicher und nichtbinärer Menschen." In dem von ihm im Frühjahr mitausgehandelten schwarz-roten Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz nahmen die Verhandlungspartner*innen mehrere queere Forderungen auf, etwa den Diskriminierungsschutz queerer Menschen im Grundgesetz (queer.de berichtete). (dk)