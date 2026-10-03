Dragqueen Katy Bähm macht Ehe-Aus öffentlich



Katy Bähm im Fummel mit ihrem langjährigen Partner Francis (Bild: Instagram / katybaehm

Heute, 10:42h 2 Min.

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Katy Bähm (34) und Ehemann Francis gehen getrennte Wege. Das hat die Dragqueen am Montag auf Instagram bekannt gegeben. Genau an diesem Tag hätte das Paar seinen 14. Jahrestag gefeiert.



"Heute wäre unser 14. Jahrestag gewesen", beginnt Bähm ihren emotionalen Beitrag auf Englisch. Doch statt eines Liebesbekenntnisses folgt die Nachricht vom Ehe-Aus. Schweren Herzens müsse sie mitteilen, dass Francis und sie getrennte Wege gehen. Dazu veröffentlicht die 34-Jährige eine Reihe gemeinsamer Erinnerungsfotos. Auf einer der Aufnahmen schmiegen sich die beiden für ein Selfie Wange an Wange.

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"Manchmal kann man einen Weg eben nicht bis zum Ende gemeinsam gehen"

Für Bähm, mit bürgerlichem Namen Burak Bildik, schließt sich mit dem Datum ein Kreis. "Heute ist der Tag, an dem vor 14 Jahren alles begann", schreibt die Dragqueen. Nun müsse sie dieses Kapitel beenden. "Manchmal kann man einen Weg eben nicht bis zum Ende gemeinsam gehen", so ihre Erkenntnis.



Dass die Nachricht viele Fans treffen dürfte, ist Bähm offenbar klar. Sie wisse, dass viele Follower+INNEN in Francis und ihr das Traumpaar von Berlin gesehen hätten, heißt es in dem Posting. Versehen hat Bähm ihn unter anderem mit den Hashtags #breakup und #endofachapter.



Noch im vergangenen April hatte Bähm in einem Posting an die gemeinsame Hochzeit 2021 erinnert: "Die Zeit vergeht wie im Flug  wie können es schon fünf Jahre sein? Alles Gute zum fünften Jahrestag", schrieb sie zu einem Video mit Aufnahmen der Hochzeitsfeier.



Kein böses Wort über den Ex



Böse Worte oder Vorwürfe sucht man in dem aktuellen Beitrag vergeblich. "Ich habe nichts als Liebe für Francis", betont Bähm stattdessen. Sie wünsche ihm und seinem neuen Partner das Beste für die Zukunft. Wann genau das Paar sich getrennt hat und was zum Aus führte, lässt Bähm offen.

Heidi Klum schickt ein gebrochenes Herz

In den Kommentaren erhält Bähm viel Zuspruch, auch von prominenter Seite. Heidi Klum bringt ihr Mitgefühl mit einem Emoji in Form eines gebrochenen Herzens zum Ausdruck. Sarah Knappik reagiert mit demselben Symbol, Designerin Marina Hoermanseder schickt "viel Liebe" und Model Papis Loveday sendet "Umarmungen". Auch zahlreiche Fans sprechen der Dragqueen Trost zu und hinterlassen liebevolle Nachrichten. (spot/cw)