Nach Erfolg mit "Obsession": Michael Johnston kündigt queeres Projekt an

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Der amerikanische Schauspieler Michael Johnston plant für seine nächste Rolle die Rückkehr zu queeren Stoffen. Nach seinem jüngsten Erfolg im Film "Obsession  Du sollst mich lieben" kündigte der offen schwule Darsteller im Gespräch mit dem queeren britischen Magazin "Attitude" ein kommendes Projekt mit queerem Fokus an.



"Es wird in Zukunft eine wirklich unglaubliche queere Geschichte geben, und ich freue mich sehr darauf, sie zu spielen  inklusive meines heißen Moments auf der Leinwand", so Johnston. Der Erfolg von "Obsession" erlaube es ihm nun, gezielt Rollen auszuwählen. Sein Fokus liege dabei bewusst auf einer gehaltvollen queeren Erzählung. Johnston schloss zudem nicht aus, ein solches Projekt künftig auch selbst als Autor zu entwickeln.



Im Horrorfilm "Obsession" spielte Johnston eine heterosexuelle Hauptfigur namens Bear. Dabei handelt es sich um einen unscheinbaren, einsamen junger Mann, der sich als hoffnungsloser Romantiker sieht, dessen Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung jedoch schnell in eine gefährliche, toxische Besessenheit abgleitet. Als er einer Frau begegnet, steigert er sich so extrem in seine Gefühle hinein, dass die Grenze zwischen Verehrung, Stalking und bedrohlichem Kontrollwahn vollständig verschwimmt.



Rückblickend auf seine Zeit in der MTV-Serie Teen Wolf zwischen 2015 und 2017, in der er die schwule Figur Corey Bryant verkörperte, reflektierte Johnston die Bedeutung von queerer Repräsentation: Damals sei er selbst noch unsicher im Umgang mit seiner sexuellen Orientierung gewesen, habe durch die positive Resonanz und das Feedback von Fans jedoch gelernt, sich selbst zu akzeptieren.

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Johnston wuchs in homophober Kirche in den Südstaaten auf

Im Interview erzählte der Schauspieler auch, wie es für ihn war, in einer queerfeindlichen Kirche im US-Bundesstaat North Carolina aufzuwachsen. Seine Familie war Mitglied der Südstaatenbaptisten. Er musste sonntags den Gottesdienst besuchen und Bibelverse auswendig lernen. Johnston erinnerte sich daran, wie er den Gedanken verinnerlichte, dass sein Schwulsein ihn zu einem "Gräuel" mache. "'Ich bin ein Gräuel, ich bin abscheulich', dachte ich damals", erinnerte er sich.



Die Südstaatenbaptisten, die größte protestantische Kirche in den USA, sind bis heute extrem queerfeindlich. Sie behauptete etwa erst während des diesjährigen Pride Months, dass es keine schwulen Christen geben könne. "Wir verknüpfen unsere Identität als Christen nicht mit sündhaftem Verhalten", erklärte der Chef-Ethiker der Glaubensgemeinschaft (queer.de berichtete).



Zuletzt stand Johnston in Verhandlungen für eine Rolle im geplanten vierten Teil des Franchises "Die Mumie" neben Brendan Fraser und Rachel Weisz. (cw)