Thea Ehre mag ihre nicht ausdrücklich als trans angelegte Rolle im "Tatort"

Heute, 12:57h 3 Min.

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Die österreichische Schauspielerin Thea Ehre sieht es als wichtigen Schritt, im Fernsehen Figuren zu verkörpern, deren geschlechtliche Biografie nicht thematisiert wird. Im Kieler "Tatort" spielt die 26-jährige trans Frau in den Folgen "Unter Freunden" (ausgestrahlt am vergangenen Sonntag, jetzt in der ARD-Mediathek) sowie "Unter Feinden" (nächsten Sonntag im Ersten, auf SRF 1 und ORF 2) die Forensikerin Paula Rinck  eine Rolle, die im Drehbuch als reguläre Ermittlungsfigur und ohne trans Hintergrund angelegt ist.



Im Interview mit der "Kleinen Zeitung" (Bezahlartikel) bewertete Ehre diese Besetzung als klaren Erfolg für differenzierteres Casting: "Ich habe auch andere Rollen gespielt, bei denen meine Transidentität überhaupt keine Rolle spielt. Mein Ziel ist, dass eine Figur ihre eigene Geschichte bekommt. Mich interessiert die Psychologie dahinter: Wie funktioniert dieser Mensch? Was steckt in ihm?"



Ehre wolle nicht darauf reduziert werden, stets "sich selbst zu spielen", sondern lege den Fokus auf die Ausarbeitung komplexer Figuren. Auf die Frage, wie das Fernsehpublikum ihre Figur wahrnimmt, reagiert die Silberne-Bär-Preisträgerin gelassen: "Manche Zuschauer werden mich als trans lesen, andere nicht. Beides ist okay. Ich kann nicht beeinflussen, wie Leute mich lesen oder was sie über mich schreiben. Je weniger ich versuche, das zu steuern, desto leichter habe ich es."

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Sexualisierte Gewalt gegen Frauen: "Warum müssen wir diese Bilder zeigen?"

Neben der Debatte um Rollenangebote äußerte sich Ehre auch zur Darstellung von Femiziden und Gewalt gegen Frauen im Krimigenre. Sie hinterfragte dabei die allzu sensationslüsterne Darstellung von Gewalt gegen Frauen: "Man muss über Gewalt an Frauen sprechen, es ist wichtig darüber zu sprechen. Aber ich muss sie nicht explizit sehen. Gerade bei sexualisierter Gewalt frage ich mich: Warum müssen wir diese Bilder zeigen?"



Gleichzeitig betonte sie, dass Bedrohungsgefühle im Alltag vor allem eine geteilte Realität aller Frauen seien. Auch sie habe derartige Erfahrungen gemacht  das habe "nicht nur damit zu tun, dass ich trans bin, sondern auch damit, dass ich eine Frau bin", so Ehre. "Viele Frauen kennen diese Situationen: Man läuft nachts nach Hause, jemand pfeift einem nach, man muss durch eine Gruppe Männer gehen oder wird in der U-Bahn angefasst."



Sie beklagt auch einen spürbaren gesellschaftlichen und förderpolitischen Backlash gegen trans Menschen. Sie habe sich gefragt: "Wenn das so weitergeht, kann ich dann überhaupt noch arbeiten?" Trotzdem blickt Ehre optimistisch auf die Medienbranche. Ein Rückzug komme für sie nicht infrage: "Einfach zu verschwinden ist keine Option." Nach Arbeiten in Wien dreht die Schauspielerin inzwischen auch international und plant künftig Auftritte in historischen Stoffen. (cw)