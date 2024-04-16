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Michael Kauch ist seit rund 13 Jahren LiSL-Chef (Bild: Facebook / LiSL)

Bei ihrer diesjährigen Bundesmitglieder­versammlung am 3. Oktober in Berlin haben die Liberalen Schwulen, Lesben, Bi, Trans und Queer (LiSL) unter anderem Maßnahmen gegen Hassgewalt und für Regenbogen­familien gefordert. Außerdem plädierte der queere Verband der FDP für einen evidenzbasierten Umgang mit trans Menschen im Sport und machten Vorschläge zur queersensiblen Pflegeausbildung. Außerdem wurde gefordert, endlich "sexuelle Identität" in den Anti­diskriminierungsartikel des Grundgesetzes (Artikel 3, Absatz 3) aufzunehmen.

Bei dem Treffen wurden auch mehrere Positionen im Bundesvorstand nachgewählt. Neue stellvertretende Bundesvorsitzende ist Katrin Münch aus dem Landkreis Mittelsachsen. Die 44-jährige Liberale, die sich als trans Frau und Autistin für queere Menschen mit Behinderung und im Alter engagiert, war bereits Beisitzerin im Bundesvorstand und rückte nun in den geschäftsführenden Vorstand auf.

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Die LiSL-Mitglieder lobten bei dem Treffen auch die FDP-Parteiführung für ihre unterstützende Haltung in der Leih­mutter­schaft-Debatte. Die Liberalen setzen sich für die Legalisierung von altruistischer Leih­mutter­schaft in Deutschland ein. Sie kritisierten außerdem, dass es nach dem Berliner CSD-Attentat nur um die Bekämpfung des Islamismus gegangen sei, jedoch die queer­feindlichen Motive vernachlässigt worden seien. Zahlreiche Redner*­innen grenzten sich scharf von der AfD ab und verlangten, die notwendige Distanz auch nach deren Wahlerfolgen zu wahren. So dürfe es in den Parlamenten weiterhin keine Absprachen demokratischer Parteien mit der AfD zu inhaltlichen Anträgen geben.

LiSL wurde im Jahr 2010 in Gummersbach gegründet. Seit 2013 ist der frühere Bundestags­abgeordnete Michael Kauch Chef der FDP-Vorfeldorganisation (queer.de berichtete). Kauch ist im Sommer auch zum "Sprecher für LSBTI" im neuen FDP-Bundesvorstand gewählt worden (queer.de berichtete). (cw)

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