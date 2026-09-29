Trumps neue Pressesprecherin fiel mit transfeindlicher Hetze auf



Katie Zacharia ist es gewohnt, negativ über trans Menschen zu sprechen (Bild: Screenshot Fox News Channel)

Heute, 14:49h 3 Min.

3 Min.

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag auf seinem Social-Media-Portal Truth Social mitgeteilt, dass er die konservative Kommentatorin Katie Zacharia zu seiner neuen Pressesprecherin ernannt hat. Zacharia, die zuletzt als Kommunikationsberaterin für die Trump Media and Technology Group tätig war, ist vor allem für ihre Auftritte als Kommentatorin in rechten Medien wie Fox News oder Newsmax bekannt  und tat sich hier besonders mit Äußerungen gegen trans Menschen hervor.



Erst letzten Monat kritisierte sie etwa auf Fox News Ex-Präsident Barack Obama, weil er weibliche Führungskompetenzen gelobt hatte, ohne dabei trans Frauen zu verurteilen. Zacharia erklärte wörtlich: "Deshalb möchte ich zuerst fragen: Was ist eine Frau, Barack Obama? Und wen werden Sie als Frau ins Rennen schicken? Was, wenn es ein Mann ist, der sich als Frau identifiziert?" Obama, so ihre These, könne nicht gleichzeitig Frauen und trans Menschen respektieren, sondern müsse sich für eine Seite entscheiden.



Zudem verteidigte Zacharia ein Dekret Trumps zur Einschränkung geschlechtsangleichender Versorgung für trans Jugendliche. Die medizinische Behandlung junger trans Menschen bezeichnete sie als "Krieg gegen unsere Kinder". Freilich widerspricht das wissenschaftlichen Erkenntnissen: So wies erst kürzlich eine im Fachmagazin "Journal of Pediatrics" veröffentlichte Studie nach, dass die Hormonbehandlung von trans Kindern das Suizid-Risiko massiv senkt (queer.de berichtete).



In der Sendung "Fox & Friends Weekend" attackierte Zacharia kürzlich auch demokratische Politiker*innen für die Unterstützung von trans Athletinnen und sprach abwertend von "biologischen Männern, die im Frauensport-Wettbewerb mitmachen wollen". Sie spielt damit auf das republikanische Narrativ an, dass trans Frauen nur eine Transition durchmachen würden, um Vorteile im Breiten- oder Leistungssport zu haben. Auch hier widersprechen Studien: So kam eine große Metastudie dieses Jahr zu dem Ergebnis, dass trans Frauen praktisch keine Vorteile gegenüber cisgeschlechtlichen Frauen haben (queer.de berichtete).

Trump-Regierung setzt für Zwischenwahlen voll auf Transphobie

Donald Trump und die Republikaner setzen derzeit im Wahlkampf vermehrt auf Transphobie, etwa gegen die demokratische Senatskandidatin Annie Andrews aus South Carolina (queer.de berichtete). Damit hofft die derzeit wegen steigender Lebenshaltungskosten immer mehr in der Kritik stehende Regierung, die evangelikale Basis und auch andere konservative Wähler*innen bei den Zwischenwahlen Anfang November an die Wahlurne zu locken. Mit der Fokussierung auf trans Rechte versuchen die Republikaner auch, heikle Debatten wie das landesweit unpopuläre Vorgehen gegen Abtreibungsrechte oder Kürzungen im Sozialsystem in den Hintergrund zu drängen.



Trumps vorherige Pressesprecherin Karoline Leavitt machte ebenfalls mit Transphobie Politik: So behauptete sie im September 2025 gegenüber der Presse, die Regierung untersuche eine angebliche Zunahme von Gewalt durch trans Personen, und warf Kritiker*innen vor, "vorsätzlich ignorant" zu sein. Leavitt war Ende August zurückgetreten  und machte den entgegengesetzten Weg ihrer Nachfolgerin: Sie arbeitet jetzt als Kommentatorin für Fox News. (dk)