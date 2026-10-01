Heino-Klage gegen AfD endet mit Vergleich

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Der Rechtsstreit um eine Wahlwerbung der AfD mit Heino hat vor dem Landesgericht Innsbruck in einem Vergleich geendet. Die AfD Uckermark müsse einen namhaften vierstelligen Betrag zahlen, sagte Heino-Manager Helmut Werner der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Märkische Oderzeitung" darüber berichtet. Obendrein habe sich der AfD-Politiker Felix Teichner entschuldigt. "Damit ist die Sache für uns erledigt", sagte Werner.



Der AfD-Abgeordnete im brandenburgischen Landtag Teichner sagte auf dpa-Anfrage, er bitte um Entschuldigung, dass er sich nicht zu dem Vergleich äußern werde. Auch der AfD-Landesvorsitzende, René Springer, wollte sich nicht äußern.

Heino hatte 30.000 Euro Schadensersatz gefordert

Ursprünglich hatte der Volksmusiker Heino, der im österreichischen Kitzbühel lebt, beim Landesgericht eine Klage wegen immateriellen Schadens über 30.000 Euro eingereicht. Teichner hatte vor der Landratswahl in der Uckermark im April in sozialen Medien geschrieben: "Am Sonntag würde Heino Felix wählen." "Das hätte er nicht getan", sagte Heino-Manager Werner damals zur Begründung der Klage.



Die AfD-Wahlwerbung sei ein Nährboden dafür, dass Heino in die rechte politische Ecke gestellt werde, wo er nicht hingehöre, so Werner. Grundsätzlich sei der Vergleich ein wichtiges Signal gegen unerlaubte Wahlwerbung und eine Lehre für sämtliche Parteien.

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Plakat mit rosa Winkel gegen lesbische CDU-Landrätin

Teichner war bei der Landratswahl am 19. April klar gescheitert: Die offen lesbische CDU-Amtsinhaberin Karina Dörk setzte sich mit 60 Prozent der Stimmen gegen den AfD-Politiker durch, der auf 40 Prozent kam (queer.de berichtete). Die Wahlbeteiligung lag bei 55,3 Prozent. Es gab keine weiteren Kandidat*innen.



Teichner hatte auch mit einem Plakat gegen seine lesbische CDU-Konkurrentin Dörk für Schlagzeilen gesorgt. Darauf war ein mit Künstlicher Intelligenz erstelltes Foto der Landrätin zu sehen, eingefasst in ein rosafarbenes Dreieck (queer.de berichtete). Mit einem rosa Winkel wurden in der NS-Zeit als homosexuell verfolgte Häftlinge in Konzentrationslagern gekennzeichnet. Teichner erklärte, keine NS-Symbolik beabsichtigt zu haben. Dörk sagte, das Plakat gehe "unter die Gürtellinie". Sie werde ihm nicht mehr die Hand geben, solange er es nicht abhänge. (mize/dpa)