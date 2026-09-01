Nicht nur cis Frauen sind von Brustkrebs betroffen

Heute, 04:56h 1 Min.

1 Min.

rustkrebs wird vor allem mit cis Frauen in Verbindung gebracht. Dabei können auch cis Männer und trans Frauen betroffen sein. Das Deutsche Krebsforschungszentrum warnt, dass Brustkrebs bei ihnen oft nicht als mögliche Erkrankung bedacht werde und Warnzeichen deswegen leicht übersehen würden.



Cis Männer und trans Frauen sollten deshalb wie cis Frauen auf Symptome wie Knoten in der Brust oder Veränderungen der Brustwarze achten. Auch schlecht heilende Wunden oder geschwollene Lymphknoten in der Achselhöhle könnten demnach Symptome sein.

- Werbung -



Hausarztpraxis erste Anlaufstelle bei Verdacht

Laut den Angaben zählen genetische Veränderungen, hormonelle Störungen, starkes Übergewicht und bestimmte Vorerkrankungen zu den Risikofaktoren. Auch hoher Alkoholkonsum könne das Risiko erhöhen.



Insgesamt ist Brustkrebs bei Männern aber selten. So erkrankten laut Robert Koch-Institut (RKI) und dem Zentrum für Krebsregisterdaten im Jahr 2023 deutschlandweit 770 Männer neu an Brustkrebs. Bei Frauen ist die Krankheit mit etwa 75.000 Neuerkrankungen pro Jahr deutlich häufiger.



Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum ist die Hausarztpraxis die erste Anlaufstelle bei einem Verdacht. Männer können sich ebenso wie Frauen an eine Frauenarztpraxis oder ein spezialisiertes Brustzentrum wenden. (dpa/cw)