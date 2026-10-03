Verein sucht Mitstreiter*­innen: Wer rettet den CSD Cloppenburg?

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Archivbild: Menschen beim CSD Cloppenburg 2018 (Bild: CSD Cloppenburg)

Der Christopher Street Day (CSD) in Cloppenburg ist auch 2027 nicht gesichert. Für das kommende Jahr gebe es derzeit keine Planungen für eine Veranstaltung, teilte der Verein CSD Cloppenburg e.V. mit. Bislang habe sich kein ausreichend besetztes Organisationsteam gefunden, das eine Demonstration mit Abschlusskundgebung vorbereiten und durchführen könne.



Der Verein sucht deshalb Menschen, die sich in die Organisation eines CSD 2027 einbringen möchten. Zudem werden Interessierte für den Vereinsvorstand gesucht.



"Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr pausieren musste, haben wir in den vergangenen Monaten zahlreiche Gespräche geführt", sagte Vorstandsmitglied Nino Rudolph. "Leider ist es bislang nicht gelungen, ein ausreichend besetztes Organisationsteam und weitere Menschen für die Vorstandsarbeit zu gewinnen." Damit stehe die Durchführung von CSD-Veranstaltungen im Jahr 2027 derzeit nicht fest.



Rudolph verwies aber auf einzelne engagierte Personen aus verschiedenen Initiativen vor Ort, die bereit seien, eine Demonstration zu organisieren, wenn sich weitere Unterstützer*­innen fänden. "Ein CSD lebt vom ehrenamtlichen Engagement", sagte er. "Wer sich für Vielfalt und Gleichberechtigung einsetzen und aktiv an den Planungen für 2027 und im Vorstand mitwirken möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden."

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In Cloppenburg finden seit 2014 regelmäßig Demonstrationen zum Christopher Street Day statt. "In den vergangenen Jahren konnten zahlreiche politische Forderungen der CSD-Bewegung erfolgreich vorangebracht werden", so Rudolph. "Als gesellschaftliche Minderheit bleibt es jedoch unsere Aufgabe, das politisch Erreichte zu sichern und weiter auszubauen. Dafür müssen wir mit unseren Anliegen sichtbar bleiben."



Wer sich an der Planung beteiligen oder im Verein Verantwortung übernehmen möchte, kann sich per E-Mail an melden. Weitere Informationen gibt es unter csd-clp.de. (cw)